Hyundai i10:n värivaihtoehtoja on paljon enemmän kuin perusautoissa. Jos yksivärisistä ei löydy mieluista, vaihtoehtona ovat kaksiväriset mallit.

Hyundai yllätti viime syksynä Frankfurtin autonäyttelyssä esittelemällä kokonaan uudistuneen pienimmän mallinsa.

Moni muu valmistaja on pudottanut pikkuautoja pois mallistostaan, ellei niistä ole tehty täyssähköisiä versioita. Hyundai i10 on vastalause tälle suuntaukselle: pienimmän kokoluokan kaupunkiauto, jonka ainoana voimanlähdevaihtoehtona on bensiinimoottori.