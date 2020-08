Harvoinpa on näin aktiivisesti tullut tuijotettua sähköauton kulutusnäyttöä.

Tällä kertaa syynä ei ole se, että sähkön loppuminen pelottaisi, vaan siksi, että sen toivoisi jo loppuvan. Kulutusmittausta varten akku pitäisi ajaa melkein tyhjäksi ja ratissa alkaa nyt käydä jo aika pitkäksi, kun Kian täyssähköinen Soul vain kulkee ja kulkee.

Eikö tästä lopu virta ikinä?

Kia Soul on nyt siis uudistunut. Sen muotoilu on edelleen hyvin omintakeinen. Koeajoviikolla useampikin pää kääntyi katsomaan, että mikä ihmeen vehje tuolta oikein tulee.

Kulmikas ja koppimainen Soul esiteltiin jo vuonna 2008. Nyt malliuudistuksen myötä se on aina täyssähköinen. Soulista on ollut sähköversio saatavilla jo aiemmin, mutta nyt tekniikka ja akut on päivitetty täysin. Euroopan markkinoilla Souliin ei enää saa polttomoottoria ollenkaan.

Onneksi uusi Soul on sähköisenä niin miellyttävä tuttavuus, ettei siihen fossiilivoimanlähdettä jää kaipaamaankaan. Bensa- tai dieselautoa etsivälle löytyy kaupasta valinnanvaraa pilvin pimein. Nyt on luotu sielukas erikoisuus, joka ei varmasti sovi kaikille. Mutta jos siitä pitää, se tekee mitä lupaa – ja enemmänkin.

Vaihdekepin sijaan Soulissa on pyöriteltävä rulla.

Sähkö-Soulia saa kahdella akkupaketilla ja moottorilla, jotka ovat tuttuja myös Kia e-Nirosta ja Hyundai Konan sähköversiosta. Halvimmassa mallissa on 39 kilowattitunnin nestejäähdytteinen akusto ja 100 kilowatin eli 136 hevosvoiman sähkömoottori. Tällä yhdistelmällä toimintasädettä pitäisi riittää 270 kilometriä, siis kesällä.

Lähtötason Soul maksaa 36 000 euroa, kun hintaan on laskettu mukaan valtion myöntämä 2 000 euron hankintatuki alle 50 000 euron hintaisille sähköautoille. Tämän pieniakkuisemman Soulin saa kuitenkin vain niukimmalla varustetasolla, ja kantama riittää lähinnä kaupunkiajoon.

Isommalla 64 kilowattitunnin akustolla sähkö-Soul on aivan eri peli ja maksaa koeajoyksilön varusteilla 44 490 euroa. Tässä mallissa konepellin alle sijoitettu kestomagneettimoottori tuottaa 150 kilowattia eli 204 hevosvoimaa, ja virallisten mittausten mukaan auton pitäisi yhdellä latauksella jaksaa kulkea yhdistetyssä ajossa 452 kilometriä. Se pitää hyvinkin paikkansa.

Ovien muovi on koristeista huolimatta hieman karua.

Lähdetäänpä sitten kurvailemaan. Soulin lukitus aukeaa ovenkahvassa olevasta napista jos avain on mukana, eli taskuja ei tarvitse kaivella. Ohjaamo on kasattu vaihtelevan laatuisista muoveista, mutta yhdessä erikoisen ulkokuoren kanssa kokonaisuus henkii hauskaa retrofuturismia. Pulleareunainen kosketusnäyttö on nuppeineen ja nappuloineen upotettu kojelautaan niin, että koko höskä muistuttaa vanhaa putkitelevisiota.

Testiviikko ajoittuu vapun tienoille ja ulkolämpötila vaihtelee 10–15 asteen välillä. Maahantuojan pihasta täydellä latingilla matkaan lähdettäessä Kian ajotietokone arvelee edellisen kuljettajan jäljiltä toimintasäteeksi 399 kilometriä.

Siitä kantama ei vähenekään, vaan kasvaa, kun ajelen päivittäisiä ajojani kaupungissa ja kehäteillä. Maantie- ja kaupunkiajoa tulee likimain puolet kumpaakin. Juuri taajamassa sähkö- ja hybridiautot ovat parhaimmillaan, kun auton liike-energia ei liikennevaloihin pysähdyttäessä valu harakoille, vaan lataa akkua. Energian talteenoton voimakkuutta voi säädellä ratista.

Kojelautaan upotettu näyttö muistuttaa sympaattista putkitelevisiota.

Lisäksi voi leikkiä erilaisilla ajotiloilla. Soulissa niitä on neljä: tavallinen, sport, ja kaksi niin sanottua ekoasetusta. Jälkimmäiset raskauttavat ajopolkimen vastetta ja rajoittavat tehoa niin, että kovimmalla ekoasetuksella ajaminen on suorastaan tuskallista: on kuin autoon olisi lisätty lyijypainoja.

Sport toimii päinvastoin eli herkistää tuntumaa. 204 hevosvoimaa ja 395 newtonmetrin vääntö tekevät Soulista varsin ketterän, varsinkin kun sähkömoottorissa täysi vääntö on heti käytössä. Tarvittaessa punainen tavarasukkula liikahtaa liikennevaloista renkaat vinkuen. Etuakselisto ja luistonesto eivät kuitenkaan ole ihan tehojen tasalla. Voimakas kiihdytys saa ohjauksen vetelemään puolelta toiselle ja liukkaalla kelillä saa olla varovainen.

Paras onkin ajella comfort-asetuksella. Nimensä mukaisesti se on mukava. Tavallisessa ajossa Soul on hyvin tasapainoinen ja helppo käsiteltävä. Rengasmelu pysyy siedettävänä.

Ratista säädellään äänenvoimakkuutta ja muutakin.

Ja virtaa riittää. 300 kilometrin ajon jälkeen akussa on vielä 40 prosentin varaus. Sähkönkulutus on eräällä 80 kilometrin kaupunkiajopätkällä vain 12 kilowattituntia sadalla, ja akkuun mahtuu 64 kilowattituntia. Siitä voi helposti laskea, että pelkässä taajama-ajossa Soul jaksaisi mennä 500 kilometriä ellei ylikin. Enimmillään Soulin ajotietokone laskee kantamaksi 490 kilometriä. Kulutustestin tekemiseksi saa ajella ihan asiakseen.

Ecorun-nimisessä taloudellisuusajokilpailussa toimittajat ovat saaneet samalla tekniikalla toimivan ja samankokoisen Hyundai Konan kulkemaan jopa vain 9,9 kilowattitunnin kulutuksella. Se tarkoittaa jo 600 kilometrin toimintasädettä, mutta vaatii erityisen tarkkaa liruttelua.

Nyt ei kuitenkaan mitata sitä, miten pitkälle auto kulkee sukkasillaan ajamalla, vaan yhdistettyä kulutuslukemaa tavallisessa ajossa. Sitä varten pitää nostaa keskinopeutta, joten kurvaan moottoritielle.

Pienen kontin alla on kätevä lokero latausjohtojen säilytykseen.

Akku alkaa vihdoin tyhjentyä nopeammin ja kurvaan latauspisteelle, kun varausta on jäljellä 11 prosenttia. Tässä vaiheessa matkaa on takana 433 kilometriä ja ajotietokoneen mukaan autolla pääsisi vielä 33 kilometriä. Kantamaksi tulee siis 466 kilometriä. Autolle mitattu virallinen 452 kilometriä ylittyy helposti.

Ajoin autolla lopulta yhteensä 700 kilometriä ja ladatusta sähköstä voi laskea koko testiviikon kulutuslukemaksi 14,4 kilowattituntia sadalla. Auton oma ajotietokone näytti tismalleen samaa lukemaa.

Jutun kuvat on otettu kylmemmillä keleillä ennen testiviikkoa. Niistä voi päätellä, että muutaman asteen lämpötilassa kantama leikkaantuu jonkin verran.

Taakse mahtuu kaksi aikuista kohtalaisen hyvin. Katto on korkealla.

Soulin latausluukku on kätevästi keulassa, joten auton voi ajaa suoraan tolpalle. Talvella tällainen keulaluukku saattaa tosin jäätyä umpeen sohjosta. Harmillisesti Soulissa on vain yksivaiheinen 7,2 kilowatin laturi, joten akun täyttyminen tyypillisestä latauslaitteesta vie kymmenenkin tuntia, kotipistokkeesta yli vuorokauden. 50 kilowatin pikalaturilla akku täytyy onneksi kymmenestä 80 prosenttiin vajaassa tunnissa.

Soulin tavaratila ei ole suuren suuri, mutta sisätilat ovat käytännölliset. Koppimaiseen autoon mahtuu vaikka huonekaluja, kun penkit kaataa.

Soul ladataan keulasta, joten johtoja ei tarvitse venytellä pitkälle.

Soul on hyvin onnistunut ja ajoltaan miellyttävä sähköauto. Se tarjoaa pidemmän toimintasäteen kuin yksikään kilpailija samalla hinnalla. Varustetaso on varsin riittävä jo testimallia edullisemmassa Electro-tason mallissa, joka maksaa 43 000 euroa hankintatuen kanssa.

Sekin on paljon, mutta rahalle tuntuisi saavan vastinetta.

Kia Soul on kulmikas ja koppimainen.