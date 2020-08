Stelvio on hyvin tunnistettavasti Alfa Romeo. Ulkokuoreen ei päivityksessä juuri ole kajottu.

Stelvion sola sijaitsee Italian Alpeilla. Siellä vuorta ylös kiemurtelee huimaava vuoristotie, jossa on peräti 48 neulansilmämutkaa. Tie näyttää ilmakuvissa siltä kuin jokin suuri insinööri olisi huristellut ompelukoneella siksakkia vuorenrinteeseen.

Ilmankos Stelvio onkin motoristien ja pyöräilijöiden suosiossa. 25 kilometriä pitkä reitti tarjoaa hulppeat näkymät, ja huipulla ollaan jo kolmen kilometrin korkeudessa. Polkupyörällä taipaleen nouseminen vaatii jo hieman peruskuntoa.

Jaloille helpompaa olisikin ajella reitti tällä nimikko-Alfalla. Ei tarvitsisi kuin hieman varvasta suoristaa, niin puolitoistatonninen sporttimaasturi kipuaisi vaivatta ylös ja vetäisi vielä samanpainoisen kärrynkin perässään.

Alfa Romeo Stelvio on sielukkaista autoistaan tunnetun italialaismerkin ensimmäinen citymaasturi, tai crossover, millä nimellä näitä nyt kutsuisi. Se tuli kauppoihin kolme vuotta sitten ja nyt auto saa pienen päivityksen, lähinnä sisätiloihin.

Autoon saa joko 2,2-litraisen dieselin tai 2-litraisen bensakoneen, kumpikin tietysti turbolla. Koneista on tarjolla kaksi viritysastetta: dieseliä saa 190- tai 210-hevosvoimaisena ja bensaversiossa on joko 200 tai 280 pollea.

Syksyllä myyntiin tulee vielä erityisen ärjy Quadrifoglio-malli, jolla on ajettu citymaasturien kierrosennätys Nürburgringin radalla. Quadrifogliossa eli suomeksi neliapilassa on 2,9-litrainen V6-bensaturbo, josta irtoaa hurjat 510 hevosvoimaa. Päivitetyn Quadrifoglion hintaa ei vielä ole ilmoitettu, mutta se tulee joka tapauksessa maksamaan reilusti yli sata tuhatta euroa.

Ei tavallinen Stelviokaan aivan halpa ole, mutta silti varusteltunakin edullisempi kuin moni verrokkinsa. Halvin takavetoinen diesel-Stelvio maksaa 51 000 euroa, ja nyt koeajossa oleva 280-hevosvoimainen ja nelivetoinen bensaturbo kattavalla Veloce+-varustetasolla kustantaa 72 000 euroa.

Suomen markkinoilla on jo vajaa satakunta toinen toistaan yhdentekevämpää citymaasturin möhkälettä. Stelvio erottuu tästä joukosta kirkkaasti. Se on loistavan tunnokas ja urheilullinen.

Alfa Romeo tavoittaa kirkkaan ja nautinnollisen ajotuntuman, jonka esimerkiksi ”ajamisen ilolla” itseään markkinoiva BMW tuntuu uusissa malleissaan kadottaneen.

Stelvion ajettavuutta ja tunnelmaa on oikeastaan vaikea kehua tarpeeksi. Kun auton sisään istuu, kaikki vain naksahtaa kohdilleen.

Etupenkit tukevat jämäkästi. Reisituki auttaa pitkäjalkaista kuskia.

Päivitetty ohjaamo on hillityn tyylikäs.

Italialaisella nahalla verhoiltu penkki nappaa kuskin tukevasti syleilyynsä, ja ohjaamon toiminnot istuvat helposti käteen.

Starttinappi on sijoitettu rattiin peukalon ulottuville. Sitä painamalla nelisylinterinen turbokone hörähtää käyntiin ja sitten mennään.

Alfa käynnistetään ratista.

Vaikka Stelvio on melko kookas auto ja painaa yli 1 600 kiloa, ei massa juuri tunnu.

Alfa laukkaa nollasta sataan 5,7 sekunnissa ja jaksaa kulkea 230 kilometriä tunnissa, jos niin kovaa voi jossain ajaa. Vauhtia kiinnostavampaa on kuitenkin auton ketteryys.

Perusrakenteeltaan Stelvio pohjautuu liukkaaseen Giulia-sedaniin ja auton painopiste on matalalla. Alusta on viritetty juuri sopivan jäykäksi ja ohjaus on fantastisen tunnokas. Stelvio taipuu kurveihin muitta mutkitta.

Joidenkin makuun ohjaus voi olla turhankin nopea. Moottoritievauhdissa pienikin ratin liike saa auton reagoimaan, mutta se on tottumiskysymys.

Käsiteltävyyttä parantaa sähköinen neliveto, joka on toteutettu niin, että lähtökohtaisesti Stelvio on takavetoinen. Tarvittaessa voimaa siirtyy etupyörillekin.

Nelimäntäiset Brembon jarrut huolehtivat pysähtymisestä.

Stelvion suunnittelussa on onnistuttu saavuttamaan ihmeellinen tasapaino urheilullisuuden ja mukavuuden välillä. Vaikka alusta on jäykänpuoleinen, ei Stelvio ole hampaita tärisyttävä kivireki edes kaupungin nupukivillä. Pitkän matkan taittaminen sujuu pehmeästi ja rengasmelu pysyy myös aisoissa.

Takana on yllättävän avarat tilat pidemmällekin matkustajalle.

Alfa Romeo käyttää samaa saksalaisen ZF:n valmistamaa kahdeksanvaihteista automaattia kuin esimerkiksi BMW ja Jaguar. Tämä vaihteisto on tunnettu pehmeydestään ja sitä voi käyttää myös manuaalina ratin taakse sijoitettujen vaihdeläpysköjen avulla.

Stelviossa ne ovat oikein poikkeuksellisen kookkaat. Metalliset vaihdesiivekkeet ulottuvat ratin sivuilla niin pitkälle ylhäältä alas, että ne ovat käden ulottuvilla myös mutkiin kääntyessä. Tätä ei monessa muussa autossa ole huomioitu. Tosin vilkun ja pyyhkijöiden monitoimiviikset jäävät sitten hieman taakse näiden läpysköjen varjoon.

Käsipelillä kiihdyttäessä auto potkaisee mukavasti, kun moottoria kierrättää ensin punarajalle ja vetäisee sitten vaihdeliipaisimesta. Nelisylinterisen turbokoneen äänimaailma on hillityn rouhea.

Stelvion päivityksessä suurimmat muutokset on tehty ohjaamoon, joka ei aiemmin ihan vastannut hintaluokkaa. Nytkään Alfan sisusta ei prameile, vaan on pikemminkin asiallisen tyylikäs. Pieni Italian lippu vaihdekepin juuressa muistuttaa auton alkuperästä.

Stelviot valmistetaan Cassinon tehtaalla Italiassa.

Auton monitoiminäyttö on upotettu siististi kojelautaan ja toimii nykyään myös kosketuksella. Pieni yllätys on, ettei lähes täysin varustellussa testimallissa ole lainkaan navigaattoria. Sen luulisi tämän hintaisesta autosta jo löytyvän.

Nopeusrajoitusten lukija myös puuttuu, tosin sitä ei kyllä jää kaipaamaankaan. Muuten auto on varsin kattavasti varusteltu erilaisia turvajärjestelmiä myöten.

Kojelautaan upotettu selkeä infojärjestelmä muistuttaa kovasti Bemarin vastaavaa.

Urheilullisuuden eteen ei ole tarvinnut edes tinkiä sisätiloista. Stelvio on sisältä avara ja kontti on runsas.

Suorituskyvyn kääntöpuolena on huima kulutus. Stelvio nielee yhdistetyssä ajossa helposti yli kymmenen litraa sadalla, ja päästöt ovat sen mukaiset. Alfan emokonserni Fiat-Chrysler on joutunut ostamaan päästökrediittejä sähköautovalmistaja Teslalta, sillä se ei ole onnistunut laskemaan mallistonsa hiilidioksidipäästöjä riittävästi.

Viisarit ovat tyylikkäämpi ratkaisu kuin nykyään yleistyvät digimittaristot.

Lataushybridiversio Stelviosta voisi olla kova luu. Ei sekään ilmastoa pelasta, mutta mahdollisuus taittaa päivittäisiä matkoja sähköllä on arjessa merkittävää.

Ensi vuonna ilmestyvä Alfa Romeo Tonale tulee olemaan Alfan ensimmäinen lataushybridi ja epäilemättä hybriditekniikkaa on tulossa muihinkin malleihin.

Ajo-ominaisuuksiltaan Stelvio lyö kilpailijansa laudalta. Siitä huolimatta kauppa ei ole oikein käynyt.

Liekö yhtenä syynä sitten Alfa Romeon oikukas maine automerkkinä. Takavuosien sielukkaissa italiaanoissa oli myös melko sielukkaita vikoja.

Uudessa sukupolvessa laatu näyttää kuitenkin parantuneen. Stelvio on nyt ollut markkinoilla kolme vuotta, ja ainakaan autolehtien kestotesteissä ei Quadrifoglio-malleja lukuun ottamatta vaikuta ilmenneen sen erikoisempia kramppeja kuin muillakaan merkeillä.

Toisaalta, ei Alfa Romeon kaltaisia autoja osteta järjellä, vaan tunteella.

Koeajo

Alfa Romeo Stelvio 280 hp AWD Veloce+

+ Loistava ajettavuus, suorituskyky, sisätilat

– Suuri kulutus ja päästöt

Teho 280 hv (5250 r/min) / vääntö 400 Nm (2250 r/min)

Kiihtyvyys: 5,7 sekuntia 0–100 km/h

Kulutus: Yhdistetty 9,6 litraa sadalla, koeajolla 11 litraa

CO2-päästöt: 208 g/km

Mitat ja massat: Pituus 4 687 mm, leveys 1 903 mm, korkeus 1 632 mm, omamassa 1 660 kg

Jarrullinen vetopaino: 1 600 kiloa

Hinta alkaen 51 000 euroa (190 hv diesel), testiauto 72 205 euroa

Kilpailijoita: Audi Q5, BMW X3, Jaguar F-Pace, MB GLC, Porsche Macan, Volvo XC60