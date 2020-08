Uudessa sähkö-Minissä katse kiinnittyy ensimmäisenä pyöriin. Niin tuostako autoa oli tarkoitus ladata?

Vanteisiin on siis muotoiltu brittimallinen, kolmireikäinen pistorasia. Aurinkovoimastakin on ehkä haettu inspiraatiota. Keltaisen keskiön lisäksi vannetta kiertää keltainen reunus, kuin jonkinlainen sädekehä. Vannemallin nimi onkin Corona.

Tai oli. Minin sähköversio lanseerattiin maailmalla vuodenvaihteessa, ja nimivalinta osoittautui sittemmin epäonniseksi. Nyt nimi on Power.

Tähän voi yrittää työntää jättimäistä kolmipiikkistä Ison-Britannian sähkötöpseliä.

Pieni ja pirteä Mini on auto, johon sähkövoimalinja sopii kuin töpseli nenään. Pientä autoa liikuttaa BMW i3:sta lainattu 135 kilowatin eli 184 hevosvoiman tehoinen sähkömoottori, ja taajamassa ketterällä Minillä kurvailu on tavattoman hauskaa.

Kaupungista toiseen pääseminen vaatii sitten pähkäilyä. Minin yhdistetty toimintasäde on vain 234 kilometriä. Moottoritievauhdissa virtaa kuluu sitä tahtia, että Minillä tekee tiukkaa päästä Helsingistä edes Turkuun tai Tampereelle yhdellä latauksella. Talvella tuskin pääseekään.

Mini on suunniteltu kaupunkiautoksi. Jos päivittäiset ajot ovat vain kymmeniä kilometrejä, pienelläkin akulla pärjää.

Lisäksi insinöörit ovat onnistuneet sullomaan akut matkustamon alle niin, ettei sähkötekniikka haukkaa yhtään lisätilaa jo ennestään pienestä autosta.

Tavallisen Minin hintahaarukka ilman lisävarusteita on 27 000–33 000 euroa.

Sähkö-Mini on tyyriimpi. Varustetasosta riippuen se maksaa 38 000–43 000 eli hintalappu on samaa luokkaa kuin tehokkaissa John Cooper Works -malleissa. Tosin valtio avittaa sähköauton ostajaa 2 000 euron hankintatuella vielä ensi vuoden ajan.

Sisältä Mini on veikeän erilainen. Ohjaamo on täynnä vipuja, vipstaakeja ja värikkäitä yksityiskohtia.

Minin ohjaamossa riittää pieniä yksityiskohtia.

Alkuperäisissä Morris Mineissä pyöreä nopeusmittari oli keskellä kojelautaa, ja nykyään sen paikalla on iso monitoiminäyttö.

1960-luvulla Morris Minin kojelaudassa oli pyöreä nopeusmittari ilman internet-yhteyttä.

Suurin ero perus-Miniin löytyy kuskin nenän edestä. Sähkö-Minissä viisarien paikalla on soikea digimittaristo. Se on jotenkin vähän koruton lättänä.

Testimallissa oli lisäksi tuulilasin heijastusnäyttö. Kojelaudasta nouseva pleksinäyttö sijaitsee näkökentässä niin lähellä digimittaristoa, että se ei tuo juuri lisäarvoa.

Sähkö-Minissä mittaristo on korvattu lättänällä näytöllä.

Penkit on muotoiltu voimakkaasti tukeviksi ja jatkettava reisituki ilahduttaa pitkäjalkaista. Istuimessa ei yllättäen ole sähkösäätöjä, joten erilaisia kallistusvipuja joutuu hetken kopeloimaan ennen kuin hyvä asento löytyy.

Sähkö-Mini edustaa merkin urheilullisempaa Cooper S -mallistoa. Iskunvaimennus on viritetty tanakanpuoleiseksi ja pehmeän mukavuuden sijaan ajossa on tavoiteltu jämäkkää ketteryyttä.

Ensi alkuun Mini tuntuu jopa keinotekoisen jäykältä, mutta kun vauhtiin pääsee, alkaa nauttia. Ohjaus on miltei mikroautomainen ja monella tapaa sähkö-Mini tuntuu enemmän huvipuistolaitteelta kuin autolta.

Jo pienen kurvailun jälkeen sähköinen pikku-Mini osoittautuu yhdeksi hauskimmista autoista, joita olen ajanut.

Ajopoljinta painaessa voima siirtyy tiehen lähes välittömästi. Etukumit ulvahtavat suorastaan vahingossa, kun ajopoljinta painaa syvemmälle. Rengasliike saa varmasti Minin omistajasta uskollisen asiakkaan.

Mini on todellakin ajajan auto. Se on tunnokas, jämäkkä, pysyy hyvin käsissä ja on mutkatiellä verrattoman ilahduttava vempele.

Sähköversio tuntuu liikenteessä jopa eloisammalta kuin tehokkaampi John Cooper Works -turbomalli. JCW onkin ehkä enemmän kotonaan radalla.

Minin vipukytkimiä on ilo naksutella.

Sähkö-Mini kiihtyy nollasta sataan 7,3 sekunnissa, mutta vauhdin tunteeseen vaikuttaa enemmänkin kiihtyvyys nollasta 60 kilometriin tunnissa. Tuohon nopeuteen Mini ampaisee vain 3,9 sekunnissa. Liikennevaloissa moni jää katselemaan Ison-Britannian lipulla kuvioituja takavaloja.

Akun suojaamiseksi huippunopeus on rajoitettu 150 kilometriin tunnissa. Moottoritiellä rengasmelu kohoaa melko kovaksi.

Takapenkillä voi säilyttää tavaroita tai lapsia. Aikuinen voi ahdistua ahtaudesta.

Erilaisia ajotiloja löytyy Greenistä Sportiin. Ne vaikuttavat ajopolkimen vasteeseen ja moottorin reagointiin.

Liike-energian talteenotossa on vain kaksi asentoa: voimakas ja erittäin voimakas. Niitä vaihdetaan vipua naksauttamalla.

Talteenoton eli rekuperaation voimakkain asetus korostaa Minin hupilaitemaisuutta vielä entisestään. Auto kiihtyy rivakasti mutta myös hidastuu todella voimakkaasti, kun jalan vain nostaa polkimelta.

Toki talteenotto on muissakin sähköautoissa voimakasta, mutta Minin tuntuma on jotenkin aivan omanlaisensa.

Pysäköinti vaatii hieman totuttelua. Rekuperaatio toimii myös peruuttaessa, eikä auto rullaa lainkaan. Miniä pitää ikään kuin nitkuttaa parkkiruutuun.

Lasinpesunestettä voi lisätä, muuhun ei kannata kajota konepellin alla.

Yhdistetyn ajon toimintasäteeksi on wltp-testissä saatu 234 kilometriä. Siihen on mahdollista päästä kesällä, mutta se vaatii kyllä tarkkaa ajoa.

Virallinen sähkönkulutus eli 15,6 kilowattituntia sadalla toteutuu sen sijaan helposti, vaikka ajelisi huolettomammin.

Nyt hellesäässä ja ilmastointi 19 asteeseen asetettuna toimintamatkaa riitti 190–202 kilometriä. Se on vähän. Onneksi Mini latautuu nopeasti.

Monesta kilpailijasta poiketen Minissä on kolmivaiheinen laturi eli auto pystyy ottamaan 3x16A-virtaa 11 kilowatin teholla. Kymmenestä prosentista akku latautuu täyteen kolmessa tunnissa.

Sähkö-Mini syö kolmivaihevirtaa 11 kilowatin teholla.

Tien päällä voi hyödyntää pikalatausta, josta Mini imee elektroneja 50 kilowatin tuntiteholla. Akku täyttyy siis huoltoasemalla suunnilleen lounastauon aikana.

Valmistaja ilmoittaa akun kapasiteetiksi 32 kilowattituntia, mutta käytettävissä siitä on vain noin 29 kWh.

Pienen auton tavaratila riittää juuri kaupassa käyntiin. Onneksi latausjohdot saa helposti sullottua tavaratilan välipohjan alle.

Taakse mahtuu pari kauppakassia. Selkänojat voi kaataa.

Sähkö-Mini on sen verran erikoinen peli, että sille on vaikea keksiä suoraa verrokkia. Erityisen käytännöllinen se ei ole, mutta sopii hyvin esimerkiksi kakkosautoksi kaupunkitarpeisiin.

Mini tarjoaa hupia koko rahalla, mutta esimerkiksi tällä palstalla kaksi viikkoa sitten arvioitu Kia e-Soul on paljon järkevämpi sähköauto: se on samalla hinnalla tilavampi, kulkee tuplasti pidemmälle ja kiihtyy myös liukkaasti, mutta Mini ja Kia tuskin vetoavat samaan ostajakuntaan.

Opel Corsan ja Peugeot 208:n sähköversiot ovat Miniä edullisempia ja tilavampia, mutta arkisempia.

Toisaalta koeajetun Minin hinnalla saa talliinsa vaikka kaksi täyssähköistä pikkuautoa. Kun 20 000 euroa maksavasta Škoda Citigosta loppuu virta, voi matkaa jatkaa samanhintaisella Seat Miillä.

Nyt alkaa sähköautoissa olla jo valinnanvaraa.

Koeajo

Mini Cooper SE

+ Verrattoman hupaisa ajo­tuntuma, ajoasento,

persoonallisuus

– Minimaaliset sisätilat, lyhyt toimintasäde, rengasmelu

■ Tekniikka: etuveto, kesto­magneettitahtimoottori,

nestejäähdytteisen akuston

energiasisältö 32,6/29 kWh

■ Teho 135 kW/184 hv/

vääntö 270 Nm

■ Kiihtyvyys: 7,3 sekuntia 0–100 km/h

■ Huippunopeus: 150 km/h

■ Kulutus: wltp 15,6 kWh /

100 km, koeajolla 15,5

■ Toimintasäde: wltp 234 km, koeajolla 190–202 km

■ Lataus: 11 kW (3x16A) noin

kolme tuntia, pikalataus

CCS 50 kW

■ CO2-päästöt: 0 g/km

■ Mitat ja massat: pituus 3845 mm, leveys 1727 mm, korkeus 1432 mm, omamassa 1365 kg

■ Tavaratila 160 litraa

■ Hinta alkaen 38 661 euroa,

testiauto 41 175 euroa

■ Saman hintaluokan sähkö­autoja: Hyundai Ioniq ja Kona, Kia e-Soul ja Niro, Mazda MX-30, Opel e-Corsa, Peugeot e-208, Volkswagen ID3