Fiat 500X:n pohjalle rakennettu Jeep Renegade on sisarmalliaan jämäkämpi.

Jeepin juuret ovat toisen maailmansodan maastoautoissa. Vuonna 1944 rakennettu Piper L-4H -pienkone on ollut oikeasti sodassa: näitä käytettiin muun muassa tiedusteluun.­

Italialaiset spagettiwesternit olivat takavuosina kova juttu. Niissä seikkaili sellaisia lännensankareita kuin Terence Hill ja Bud Spencer, oikeilta nimiltään Mario Girotti ja Carlo Pedersoli. Filmeissä Amerikan rajaseutujen aavikkoa esitti useimmiten Espanjan Almería.

Italowesternien muistelolta on vaikea välttyä, kun tutkailee jokin aika sitten uudistettua Jeep Renegadea. Juuriltaan periamerikkalainen Jeep kuuluu nykyään Fiat-Chrysler -konserniin, ja Renegadet valmistetaan Italiassa.

Pohjarakenteeltaan ja tekniikaltaan Renegade on sama auto kuin Fiat 500X, mutta äijämäisissä amerikankuorissa.

Tavallaan Renegade on aika feikkiä: se on italialaisen muotiauton pohjalle rakennettu, kromatulla dollarihymyllä koristeltu, karskia maastoautoa jäljittelevä, mutta silti ennen kaikkea tavallinen etuvetoinen pieni perheauto. Vanhaa sodanaikaista maasto-Jeepiä siinä on vain nimessä ja koristeissa.

Silti Renegade on persoonallinen ja sympaattinen. Siinä on omat särmänsä ja aivan selkeät kramppinsa, mutta koeajon aikana sitä oppii ymmärtämään.

Nämä pienet crossoverit ovat niin samasta metallista muovattuja, että Renegade eroaa joukosta hauskasti.

Halvin Renegade 1-litraisella kolmen pytyn koneella ja manuaalivaihteilla maksaa 25 000 euroa.

Koeajomalli on tehokkaampi ja tyyriimpi 1.3-litrainen automaattimalli. Hintaa sille tulee punaisen ”Colorado Red” -metallivärin kanssa 32 700 euroa, mutta varustelukin on kattava.

Limited Plus -varustetasoon kuuluu vakiona melkeinpä kaikki tarpeelliset mukavuudet ja turvavarusteet kuten mukautuva vakionopeudensäädin, avaimeton lukitus, peruutuskamera ja kuolleen kulman varoittimet. Auto osaa jopa pysäköidä itsensä.

Viisarimittareissa on työkoneen tuntua. Vakionopeustutkassa auton väri vaihtuu sen mukaan, miten lähellä edellä ajava auto on.­

Juuri nyt uuden Renegaden saa vain etuvetoisena. Tämä puute korjaantuu pian, kun nelivetoinen lataushybridimalli saapuu Suomeen. Sen piti ilmestyä jo kesällä, mutta koronatilanne on viivästyttänyt tuotantoa.

Koeajon alussa Jeepin läheinen sukulaisuussuhde Fiatiin arveluttaa. Kiikkerä, uraherkkä ja pörisevä Fiat 500X on varsinkin sohjokelillä hutera ajettava.

Renegade on toista maata. Se ampuu yli toisesta päädystä. Pikku-Jeep on kokoisekseen yllättävän jämäkkä ja jyhkeä.

Tunnelma on kuin istuisi työkalupakissa. Kaukana on Fiatin italialainen kevytmielisyys ja huonosti istuvat värikkäät muovipaneelit.

Jeepissä perussäädöille on kunnon napit.­

Jeepin käyttölaitteet ovat suorastaan ylikorostetun jähmeitä ja hanskalokeron päällä on tukeva kauhukahva apukuskille. Vaihdekeppikin on jämerä murkula.

Wranglerissa kosketusnäyttö on vesitiivis ja Renegadessa ainakin näyttää siltä.­

Ajoasento on kohtalaisen hyvä. Renegadessa istutaan hivenen korkeammalla kuin tavallisessa henkilöautossa.

Etupenkit ovat riittävän mukavat ja autoon on helppo nousta.­

Koppimaisesta korista näkee hyvin ulos, joskin isot sivupeilit peittävät hieman näkyvyyttä etuviistoon.

Romuluinen tunnelma jatkuu tien päällä. Jeep on selvästi jenkkimakuun säädetty, hieman tahmea ja kankea, vaikka 150-hevosvoimaisessa koneessa sinänsä riittää hyvin puhtia auton liikutteluun.

Tahmeus johtuu suurelta osin vaihteistosta. Jeepin ja Fiatin käyttämä kuusivaihteinen kaksoiskytkinautomaatti ei ole sulavimmasta päästä. Alasvaihdoissa laatikko on välillä niin hidas, että maantienopeudessa se tuntuu miettivän useita sekunteja ennen kuin se vaihtaa pienemmälle ja auto alkaa kiihtyä.

Vaihteistossa on myös sama vika, tai rakenteellinen ominaisuus, kuin Volkkarin DSG-kaksoiskytkimessä. Se ei ryömitä, vaan vanuu ajosuunnanvaihdoissa eli esimerkiksi kun autoa vekslaa parkkipaikalla. Jos Jeepin nokka on alamäkeen ja pakin kytkee päälle, auto valuukin hyvän matkaa eteenpäin ennen kuin veto kytkeytyy.

” Vielä yksi ärsytyksen aihe on vilkun ja valokytkimen monitoimiviiksi.

Jousitus myös nypyttää ja pompottaa hyvälläkin tienpinnalla. Tuntuu kuin iskunvaimennuksen ja jousituksen säätöjä ei olisi mietitty ihan loppuun asti.

Lisää omanlaista otetta Jeepin ajoon tuo start-stop -järjestelmän oikuttelu. Pari kertaa liikennevaloista lähtiessä auto alkoi vain valua eteenpäin ennen kuin moottori heräsi käynnistymään.

Muutenkin systeemi tuntuu toimivan kulmikkaammin kuin muilla. Viime kesänä isomman Wranglerin koeajolla ilmeni samanlaista köhimistä.

Vielä yksi ärsytyksen aihe on vilkun ja valokytkimen monitoimiviiksi. Se on pystysuunnassa varsin jäykkä, eli vilkun kytkeminen vaatii tavallista voimakkaamman painalluksen.

Syvyyssuunnassa kytkin on kuitenkin huomattavan löysä, joten vilkkua kytkiessä saattaa vahingossa tulla väläyttäneeksi pitkiä valoja.

Sisältä auto on korkean korin ansiosta varsin avara ja tilaa on neljällekin aikuiselle.

Takana on melko hyvin tilaa, mutta lättänä penkki ei tarjoa matkustajalle reisitukea.­

Tavaratila on melko riittoisa ja samaa luokkaa kuin kilpailijoilla.

Tavaratila on luokassaan riittoisa ja vetää 351 litraa.­

Jeepin uConnect -niminen tietoviihdesysteemi on pienen opettelun jälkeen helppokäyttöinen. Navigaattoria ei testimallissa tosin ollut. Sitä kaipaisi jo tähän hintaan. Toki Jeep tukee Androidin ja Applen sovelluksia.

Alkuperäinen Renegade sai EuroNCAP-turvatestissä viisi tähteä, mutta päivityksen jälkeen auto testattiin uudestaan ja luokituksesta tipahti kaksi tähteä pois.

Matkustajien turvallisuus on hyvällä tasolla, mutta napinoita tuli esimerkiksi heikosta jalankulkijaturvallisuudesta. Nykyään viiden tähden turvaluokitus on melkeinpä lähtökohta, joten tässäkin suhteessa Jeep jää kilpailijoista jälkeen.

Kulutus myös karkaa hitusen suureksi nykymittapuulla. Yhdistetyllä lenkillä bensaa meni nyt 7,5 litraa sadalla. Moni verrokki kulkee vähemmällä.

” Lähiaikoina ilmestyvä lataushybridiversio on tervetullut lisä mallistoon.

Renegade on kaksijakoinen auto. Se on oma persoonansa ja siinä on selkeät oikkunsa ja puutteensa. Jeepin ajotuntuma ei ole yhtä pehmeäksi hiottu kuin kilpailijoilla.

Jeep-fani voi opetella elämään asian kanssa. Sinänsä Renegade on aivan pätevä ja monikäyttöinen kuljetin. Kasvojenkohotus on tuonut ulkonäköön mukavasti lisää särmää ja häivyttänyt ensimmäisen mallin lelumaisuutta.

Lähiaikoina ilmestyvä lataushybridiversio on tervetullut lisä mallistoon. Tehokkaimmillaan Renegaden 4xe-mallissa on 240 hevosvoimaa ja auto on nelivetoinen, kuten Jeepin kuuluu ollakin.

Sähköistä toimintamatkaa luvataan nykyisille lataushybrideille tyypilliset 50 kilometriä. Takakontin alle sijoitettava akusto ei ainakaan numeroiden perusteella vaikuta haukkaavan Renegadesta kauheasti tavaratilaa, vain parikymmentä litraa.

Lataushybridistä joutunee pulittamaan melko pitkän pennin. Suomen hintoja ei ole vielä julkistettu, mutta Saksassa Renegade 4xe maksaa alkaen 37 000 euroa. Siinä hintaluokassa alkaa olla jo kaikenkokoista ja -näköistä valinnanvaraa.

Koeajo

Jeep Renegade 1.3 DCT Limited Plus

+ Persoonallisuus, sisätilat

- Pompottava jousitus, tahmea vaihteisto, start-stopin oikuttelu

Teho 110 kW / 148 hv, vääntö 270 Nm (1850 r/min)

Kiihtyvyys: 9,4 sekuntia 0-100 km/h

Kulutus: 6,7 litraa sadalla kaupunkiyhdistetty, koeajolla 7,5 litraa

CO2-päästöt: wltp 152 g / km

Mitat ja massat: Pituus 4236 mm, leveys 1805 mm, korkeus 1667 mm, omamassa 1395 kg, maavara 161 mm

Jarrullinen vetomassa: 1450 kg

Tavaratila: 351 – 1300 litraa

Hinta alkaen 24 990 euroa (1.0 manuaali), koeajomalli 32 709 euroa

Kilpailijoita: Hyundai Kona, Kia Soul, Nissan Juke, Peugeot 2008, Seat Arona, Škoda Kamiq, Suzuki Vitara, VW T-Cross