Kuga on lataushybridinä tehokas, bensapihi ja monella tapaa onnistunut auto, mutta uutuuden taival markkinoilla ei alkanut aivan suunnitellusti.

Auton mallinimen halutaan usein ilmentävän eksotiikkaa ja seikkailua. Esimerkiksi Nissan Qashqai ja Volkswagen Touareg on nimetty vapaana ratsastavien paimentolaiskansojen mukaan, ja Škodan uusi Kamiq viittaa inuiittien käyttämään hylkeennahkasaappaaseen.

Ford kulkee omaa polkuaan. Kuga tarkoittaa serbokroatiaksi paiseruttoa.

Ei toki tarkoituksella. Nimen keksijä ei selvästikään sattunut pläräämään sanakirjaa. Virallisesti Kuga lienee väännös cougarista eli puumasta, joka on esiintynyt Fordin mallistossa monessa muodossa.

Kuga tuli myyntiin vuonna 2008 ja nyt se on uudistettu kolmanteen mallisukupolveensa.

Kiinnostavinta uudistuksessa on tämä tehokas lataushybridimalli, joka kulkee 50–60 kilometriä sähköllä ja on muutenkin yllättävän taloudellinen. Sen hinta alkaa 39 000 eurosta.

Nelivetoa kaipaaville tarjolla on vähän kalliimpi 190 hevosvoiman diesel ja halvimmillaan Kugan saa 30 000 eurolla, jos tyytyy perusvarusteluun ja 150 hevosen bensakoneeseen manuaalivaihteilla.

Kugan ulkokuori on veistetty kokonaan uusiksi. Aiemmat Kugat olivat hieman möhkälemäisiä, mutta nyt auto on yllättävän linjakas tällaiseksi isoksi crossoveriksi.

Se on kuin lihaksikkaammaksi pumpattu Focus, ja käytännössä onkin, sillä autoissa on sama pohjarakenne.

Uusi Kuga on monella tapaa onnistunut auto. Se on tilava, taloudellinen, eikä hassumman näköinenkään.

Kaikilla osa-alueilla Ford ei ole kuitenkaan yltänyt parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Sisäilme on tässä hintaluokassa harmillisen muovinen.­

Testissä on nyt siis ladattava malli, jonka keulalla on kaksi moottoria. Nelisylinterinen bensamoottori on tilavuudeltaan 2.5 litraa ja toimii bensaa pihistelevällä Atkinson-kierrolla. Sen parina on sähkömoottori, joka yksinään tuottaa 88 kilowattia eli 120 hevosvoimaa.

Auton pohjaan sijoitettuun korkeajänniteakkuun mahtuu virtaa 14,4 kilowattituntia, mutta käytössä siitä on pari kilowattia vähemmän. Akku ei siis koskaan pääse täysin tyhjäksi.

Bensa- ja sähkömoottorin yhdistämällä saadaan helposti tehoa, ja Kugassa sitä piisaa yhteensä 225 hevosvoiman edestä. Auto on kuitenkin sen verran raskas, ettei kiihtyvyys ole kovin sähäkkää.

Esimerkiksi Toyota RAV4 -hybridi tuntuu ajossa väkevämmältä. Voimaa on silti hyvinkin riittävästi helppoon etenemiseen ja ohitukset onnistuvat huoletta.

” Kuga on kokoisekseen ketterä ja eloisa.

Voiman tuntua laimentaa Fordissa portaaton planeettavaihteisto. Se toimii muuten jouhevasti, mutta täydellä kaasulla moottori vaikeroi kuin kiusattu tehosekoitin.

Muuten moottori ei sitten pidäkään itsestään mitään meteliä. Korviin kantautuu tiellä vain renkaiden jylinä, joka ei onneksi nouse häiritseväksi.

Nyky-Fordit ovat mukavia ajettavia, ja Kugassakin ajo-ominaisuudet on viilattu kuntoon. Kuga on kokoisekseen ketterä ja eloisa, ja viihtyy hyvin mutkatiellä kuten pienempi serkkunsa Puma.

Penkit ovat mukavat, mutta ne voisivat olla hieman tukevammin muotoillut.­

Testimallissa oli urheilullisempi ST Line X -varustelu, johon kuuluu myös tavallista tiukemmaksi viritetty jousitus.

Yleensä nämä sporttialustat ovat turhan tutisuttavia ja kovia taajama-ajossa, mutta Kugassa on löydetty hyvä tasapaino mukavuuden ja urheilullisuuden välillä.

Fordin tapaan jo Titanium-perusmalleissa on varsin kattavat varusteet, kuten esimerkiksi avaimeton lukitus, lämmitettävä tuulilasi ja navigaattori.

Peruutuskamera pitää kaikkiin malleihin kuitenkin ostaa erikseen osana 1 300 euron hintaista teknologiapakettia. Samaan syssyyn saa sitten mukautuvan vakionopeudensäätimen, automaattipysäköinnin ja pari muuta herkkua.

” Kyytiläisillä on avarat oltavat ja takakontti on riittoisa.

Kuga on häkellyttävän taloudellinen auto. Kesäkeleillä kookas Kuga kulki 62 kilometriä pelkällä sähköllä aivan helposti.

Se on enemmän kuin mihin moni kalliimpikaan lataushybridi yltää. Näin siis taajamassa, maantiellä sähkökantama jää noin 50 kilometriin.

Myös hybriditilassa, jossa auto käyttää sekä sähköä että bensaa tilanteen mukaan, voi ajella varsin taloudellisesti. Näin ajettuna 200 kilometrin lenkillä kului polttoainetta vain kolme litraa sadalla, kun liikkeelle lähtiessä akku oli täyteen ladattu.

3,6 kilowatin laturilla Kugan akku täyttyy noin kolmessa tunnissa.­

Lataamattakin Kuga on pihi auto. Koeajoviikolla sain Kugan mittariin kerättyä 800 kilometriä ja koko koeajon keskikulutus oli kuusi litraa sadalla. Seinäsähköllä näistä kilometreistä taitettiin vain noin 150.

Kännykkäsovelluksella auton saa esilämmitettyä tolpasta ja yksivaiheisella 3,6 kilowatin laturilla akku täyttyy vähän yli kolmessa tunnissa.

Kuga on myös tilava. Kyytiläisillä on avarat oltavat ja takakontti on riittoisa, joskaan ei luokkansa kärkeä.

Takapenkillä on hyvin avarat tilat. Kardaanitunnelin kumpu haukkaa keskeltä hieman jalkatilaa.­

Takapenkkien asennosta riippuen tavaraa mahtuu mukavat 411-581 litraa.­

Penkit kaadettuna Kugassa sai kuljetettua Ikean ison lipastokokonaisuuden, koottuna, ja mukaan mahtui muutakin tavaraa.

Napinan aiheitakin löytyy. Latausjohdoille Ford ei ole keksinyt fiksua piilopaikkaa. Testimallissa ne sai pyöriteltyä kontin alle vararenkaan ympärille, mutta ei tämä kätevää ole.

Ohjaamo on innoton ja kovin muovinen. Aivan kuin Ford kilpailisi Opelin kanssa siitä, kumpi onnistuu tekemään valjumman sisustan. Parempi laatuvaikutelma olisi syntynyt yksinkertaisesti jo sillä, että oviin olisi laitettu enemmän verhoilua ja fyllinkiä.

Fordin kelluva kosketusnäyttö on koruton ja töröttää kojelaudasta.­

Ajotietokoneen näkymien selaaminen mittaristosta on hidasta ja kankeaa.

Mittaristo tarjoaa hyvin tietoa, mutta ajotietokoneen näkymät vaihtuvat hitaasti.­

Navigaattorin ääniopastus on turhan kovalla ja jos opastusta haluaa hiljentää ajon aikana, täytyy volyyminappulaa kääntää pienemmälle tasan sillä hetkellä, kun naisääni latelee reittiohjeita. Silloinkin auto hiljentää samaan aikaan myös radiota.

Volyymin alentamisesta ei ole lopulta edes apua, kun seuraava kuulutus kajahtaa sitten taas alkuperäisellä äänenvoimakkuudella.

Bensakoneella myös on outo tapa käynnistyä välillä itsekseen lyhyeksi ajaksi, vaikka auto olisi pakotettu sähköajotilaan. Mitään järkevää syytä tähän ei ilmene.

Ladattavan Kugan taival markkinoilla ei ole alkanut ihan suunnitellusti. Maailmalla kuusi Kugaa on syttynyt tuleen korkeajänniteakussa piilevän vian vuoksi. Henkilövahinkoja ei sentään ole tullut.

” Muutostyö hoituu Fordin mukaan nopeasti ja autojen myynti jatkuu normaalisti.

Tällä viikolla Ford ilmoitti kutsuvansa kaikki jo myydyt lataushybridi-Kugat takaisin korjattaviksi.

Suppeampi takaisinkutsu tehtiin jo elokuussa, mutta nyt se laajeni koskemaan jokaista autoa. Suomessa näitä on 750, maailmalla kymmeniä tuhansia.

Joissain harvinaisissa tilanteissa ajoakku saattaa siis ylikuumentua esimerkiksi ladattaessa ja siitä pääsee vuotamaan kuumia kaasuja. Tämän estämiseksi Ford tekee akkuun lisäeristyksen asentamalla uuden liittimen ja lämpösuojuksen.

Muutostyö hoituu Fordin mukaan nopeasti ja autojen myynti jatkuu normaalisti. Uusissa autoissa muutostyö tehdään jo valmiiksi.

Takaisinkutsukampanjat eivät toki ole poikkeuksellisia. Vika on tiedossa ja se korjataan. Toivoa sopii, ettei muita kramppeja ilmene – ja ettei se serbokroatialainen merkitys Kuga-nimelle olisi enne.

Koeajo

Ford Kuga PHEV 2.5 ST-Line X

+ Hyvät sisätilat, taloudellisuus, ketterä käsiteltävyys

– Valju ohjaamo, käyttöliittymän hiomattomuudet

■ Moottorien yhteisteho 165 kW/225 hv, yhteisvääntöä ei ilmoitettu

■ Kiihtyvyys: 9,2 sekuntia 0–100 km/h

■ Kulutus: riippuu latauksesta, wltp-yhdistetty 1,4 litraa sadalla, koeajolla 0–6 litraa sadalla

■ CO2-päästöt: wltp 32 g/km

■ Akku: nimellinen energiasisältö 14,4 kWh, nestejäähdytys

■ Toimintamatka sähköllä 56 km ilmoitettu, koeajolla 62 km

■ Lataus: 3,6 kW (1x16A) 3h 22 min

■ Mitat ja massat: Pituus 4614 mm, leveys 1883 mm, korkeus 1675 mm, omamassa 1844 kg

■ Jarrullinen vetomassa: 1200 kg

■ Tavaratila: 411–581 litraa (takapenkit liikkuvat), penkit kaadettuna 1581 litraa

■ Hinta alkaen 39 000 euroa, koeajomalli 45 823 euroa

■ Kilpailijoita lataushybrideinä: Kia Niro, Mitsubishi Outlander, Opel Grandland X, Peugeot 3008, Toyota RAV4