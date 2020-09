Ladattava Audi A6 on sähköistetty pilvilinna, jonka ratissa melkein unohtaa ajavansa autoa

Hiljaisen hybridi-Audin ratissa kuljettaja on täysin eristetty ympäröivästä maailmasta.

Uudistettu neliveto-A6 on muikeasti muotoiltu, ja se ampaisee kahdella moottorilla liukkaasti liikkeelle.­

Oli aika, jolloin autojen takakontin mallimerkinnästä näki moottorin koon yhdellä vilkaisulla. E280 oli E-sarjan Mersu 2.8-litraisella bensakoneella ja Audin 3.0 TDI oli kolmelitrainen turbodiesel, sillä sipuli.

Sittemmin mallimerkinnät ovat alkaneet elää omaa elämäänsä, eikä niillä enää välttämättä ole mitään tekemistä moottorin litratilavuuden kanssa. Ja mitä sillä tiedolla edes tekee, kun ei sähkömoottorissa ole sylinterejä.

Audi päivitti pari vuotta sitten nimilogiikkansa niin sanotusti voimalinjaneutraaliksi.

Kontin numero kertoo nyt vain, paljonko autossa on tehoa verrattuna muihin uusiin Audeihin – riippumatta siitä, kulkeeko auto bensalla, kaasulla, sähköllä vai millä. Perusajatus on järkevä, mutta numeroiden tulkinta pitää opiskella taulukosta.

” Audi A6 on varsinkin nyt uudistuneena lataushybridinä erittäin mukava auto.

Esimerkiksi 60 on tehokkaampi kuin 30, mutta ei tuplaten, vaan nelinkertaisesti. 40 ei tarkoita, että autossa olisi neljä sylinteriä tai 400 hevosvoimaa, vaan jotain suunnilleen välillä 165–200. Oikeammin ilmaistuna 125–150 kilowattia.

Nyt koeajossa olevan uuden Audin perässä komeilee seuraavanlainen rimpsu: A6 TFSI-e 50 quattro.

Auki kirjoitettuna: ”Turbo Fuel Stratified Injection”, e niin kuin electric eli on myös sähkömoottori, ja quattro tarkoittaa audiksi nelivetoa. 50 siksi, että autossa on 299 hevosvoimaa. Tehokkaammassa 55:ssa on aivan loogisesti 367 hevosta.

Audi A6 on keskivertoa parempaa palkkaa nauttivan ihmisen löhökuljetin, ja varsinkin nyt uudistuneena lataushybridinä erittäin mukava auto.

Jos haluaa takakonttiinsa mieluummin joitain muita kirjaimia ja numerosarjoja, niin samassa hintaluokassa on valittavana esimerkiksi BMW 530e, MB E300(d)e ja Volvo S90 T8.

Kaikki nämä ovat ajoltaan moitteettomiksi hiottuja ministeritason kuljettimia, joiden välillä valinta on lähinnä maku- ja imagokysymys. Rahaakin tarvitaan. Koeajomallin varusteilla A6 maksaa 72 000 euroa.

Sillä summalla saa viisi metriä pitkän, lähes kaksi metriä leveän ja kaksi tonnia painavan teräslinnakkeen, jonka ratissa ihminen on täysin eristetty ulkomaailman murheista.

Täysdigitaalinen ohjaamo on kylmän asiallisesti muotoiltu ja toiminnot suunnattu kuskia kohti.­

Kuskin ja tien välissä on niin monta erilaista tehostinta ja tietokonejärjestelmää, että liikenteessä tuntee ennemminkin pelaavansa jonkinlaista simulaattoria kuin ajavansa autoa.

Autoarvioissa sanapari etäinen ja tunnoton ei yleensä ole positiivinen luonnehdinta, mutta Audissa se sopii siihen tunnelmaan, jota tässä saksalaisessa bisnesvankkurissa on tavoiteltu.

Elektroniikka avustaa kaikessa, ja kuskin tehtäväksi jää lähinnä näyttää vähän suuntaa ratilla.

Audin digimittaristo on sarjassaan hyvä ja selkeä.­

Ohjaus on ilmavampi kuin BMW:ssä, jossa on haettu urheilullista tuntumaa keinotekoisen raskaalla tehostuksella. Mersu taas tuntuu tiellä massiivisemmalta ja varsinkin dieselhybridinä tarjoaa aivan härkämäistä vääntöä takapyörille. Volvo on enimmäkseen sivistynyt ja tasapainoinen skandinaavi.

Audi on tästä joukosta tavallaan sieluttomin. Se on kliiniseksi sliipattu VW-konsernin tuote, josta on hiottu kaikki särmät pois, paitsi ohjaamosta.

Kojelaudan muodot on piirretty viivoittimella ja keskikonsolia koristaa kylmä hiilikuitujäljitelmä. Vaihteenvalitsin on jämäkkä möntti, joka muistuttaa jonkin avaruusaluksen ohjainlaitteistoa. Mitään mekaanista yhteyttä tällä metallitatilla ei ole seitsenvaihteiseen kaksoiskytkinautomaattiin.

Tukevissa penkeissä jaksaa istua pidemmänkin matkan.­

Kardaanitunnelin kumpu haukkaa lattian keskeltä tilaa, mutta takana mahtuu pidempikin istumaan.­

Takamatkustajille on erillinen ilmastointi ja sille oma kosketusnäyttönsä.­

Audin kuuluisa nelivetokaan ei enää ole mekaaninen, vaan A6:ssa on uusi sähköinen quattro ultra -systeemi jakamassa voimaa akselien välillä.

Kaksilitrainen bensiinimoottori ja sähkömoottori tuottavat yhdessä tehoa 220 kilowattia (299 hv) ja sähkömoottori yksinään 105 kilowattia (143 hv).

Nämä ja muutkin luvut ovat lataushybridien peruskauraa: toimintamatka sähköllä noin 50 kilometriä, akun käytännön kapasiteetti noin 12 kilowattituntia, latausaika tyhjästä täyteen vajaat kolme tuntia.

Jos autoa ei lataa lainkaan, yhdistetyn ajon keskikulutus huitelee noin kahdeksassa litrassa kuten muissakin vastaavissa.

Lämpimänä kesäpäivänä Audi paineli vaihteistoon integroidun sähkömoottorin vetämänä lentokentän tienoilta Helsingin keskustan läpi Kirkkonummelle ja vähän matkaa takaisinkin, yhteensä 46 kilometriä.

Samalla pätkällä samassa säässä lataus-Bemarista loppui virta 35 kilometrin kohdalla.

7,4 kilowatin sisäisellä laturilla Audi tulee kylläiseksi noin 2,5 tunnissa.­

Sähköajo on pehmeää ja voimalinjan yhteispeli on muutenkin toteutettu hienosti. Polttomoottorin käynnistymistä ei huomaa juuri muusta kuin siitä, että mittaristo ilmoittaa auton siirtyneen sähköajosta hybriditilaan.

Muitakaan ylimääräisiä ääniä ei ohjaamoon juuri kantaudu. Rengasmelua sentään on juuri ja juuri sen verran, että muistaa ajavansa Suomen routavaurioteillä.

Tavaratilan alle sijoitettu akusto kutistaa kontin onnettoman matalaksi. Se on keskeltä vain 40 senttiä korkea.­

Tehoa on tarpeeksi. Audi ei tarjoa samanlaista hulvatonta takapotkua kuin 700 newtonmetrin voimalla vääntävä Mersun E-sarjan sähködiesel, mutta on nelivetoisena varsin hienostunut ja tasapainoinen ajettava. Jykevä Audi taipuu mutkiin tarvittaessa yllättävän ketterästi.

Ainoa varsinainen moite ajossa on epämääräinen ja pullamainen jarrutuntuma. Se on hybrideille tyypillinen ja johtuu liike-energian talteenotosta.

Jarrupolkimen kevyt painallus kun ei vaikuta itse jarruihin mitenkään, vaan käskee sähkömoottorin jarruttamaan autoa ja siis lataamaan virtaa akkuun. Jarrupalat pureutuvat levyihin vasta kovemmassa jarrutuksessa. Tähän tottuu.

” Audi A6 on loistavan pehmeä ajettava, ja hybridivoimalinja sopii siihen mainiosti.

Itse ihmisen lisäksi ohjaamossa on tusina sähköistä apukuskia. Avustimet seuraavat tietä ja kaitsevat ajoa.

Auto tarkkailee nopeuksia ja kaasupoljin koputtaa hellästi kengänpohjaan, jos vauhti karkaa huomaamatta yli rajoituksen.

Tutka seuraa etäisyyttä edelläajavaan silloinkin, kun vakionopeudensäädin ei ole kytkettynä, ja hidastaa automaattisesti, jos liikenne edessä hidastuu. Ominaisuus on yllättävän kätevä.

Ilmastoinnille on Audissa erillinen kosketusnäyttö.­

Kaistaviivojen vahinkoylityksiä torjuva kaistavahti toimii enimmäkseen järkevästi. Kertaalleen järjestelmä kuitenkin väänsi rattia vastaan ja yritti estää katkoviivan ylityksen moottoritien ulosajorampille, vaikka vilkku oli päällä.

Kaistavahdin paras puoli monessa nykyautossa onkin se, että sen saa kytkettyä pois päältä.

Kokonaisuutena Audi A6 on loistavan pehmeä ajettava, ja hybridivoimalinja sopii siihen mainiosti.

Toisaalta jos keulamerkki ei ole ensisijainen kriteeri ostopäätöksessä, niin saman konsernin Škoda Superb iV tarjoaa sekin mukavan kyydin, valtavat sisätilat, ja on varusteltunakin rapiat 20 000 euroa halvempi kuin Audi.

Koeajo

Audi A6 Business Sport TFSI-e 50 quattro

+ Huolella viimeistelty ajettavuus, pehmeä sähköajo

– Kutistunut takakontti

Teho: hybridijärjestelmän yhteisteho 220 kW (299 hv), yhteisvääntö 450 Nm

Kiihtyvyys: 6,2 sekuntia 0–100 km/h

Huippunopeus sähköajossa 135 km/h

Kantama sähköllä: Koeajolla 46 km

Kulutus: Riippuu latauksesta, wltp 1,4 litraa sadalla, tyhjällä akulla koeajolla 7,7 litraa sadalla

CO2-päästöt: Wltp 31–45 g / km

Akku: 14,1 kWh nimellinen kapasiteetti, käytössä noin 12 kWh

Polttoainetankin tilavuus 52 litraa

Mitat ja massat: Pituus 4969 mm, leveys 1908 mm, korkeus 1393 mm, omamassa 2085 kg

Jarrullinen perävaunumassa: 2000 kg

Tavaratila: 530 litraa

Hinta alkaen 65 500 euroa, koeajomalli 72 000 euroa

Kilpailijoita: BMW 530, Jaguar XF, MB E300, Volvo S90