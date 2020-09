Main ContentPlaceholder

Iso osa suomalaisista tekee liikenteessä päivittäin laittomuuksia, koska ei ajattele järkevästi – Näin ylinopeudesta tuli asia, josta osa autoilijoista ei enää piittaa

Kun ihmisiltä kysyy, miksi he ajavat ylinopeutta, yleisin perustelu on kiire. Se on huono syy rikkoa liikennesääntöjä. ”Aikasäästö on ehkä sekunteja”, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

Nopeus on yhteiskunnassamme hyve, ja siksi pienen ylinopeuden ajamista ei pidetä ongelmallisena.­

Ainakin 86 prosenttia suomalaisista autoilijoista tekee lainvastaisia tekoja. Liikenneturvan tämän vuoden helmikuussa tekemän kyselyn mukaan vain 14 prosenttia vastaajista sanoo, ettei ole koskaan rikkonut maantiellä nopeusrajoitusta ajamalla yli 15 kilometrin ylinopeutta tunnissa. 15 km/t ylinopeus on jo melko roimaa kyytiä!