Range Rover on oikea maastoauto ja silti ylellinen kuin hotellihuone

Range Rover Sport P400e on loistava ladattava hybridiauto, jossa vastuu auton hyvyydestä ja ympäristöystävällisyydestä on kuljettajalla, ei valmistajalla.

Range Rover on iso ja monoliittimainen auto, mutta tyylikäs sellainen.­

Range Rover Sport P400e:n ratissa tulee mieleen tekstiilialan yritys Finlayson ja sen viimevuotinen kohukampanja.

Yritys tuotti kaksi erää pussilakanoita, joista toinen oli tuotettu vastuullisesti ja toinen oli tuotettu business as usual -tavalla, eli mahdollisesti epäeettisesti.

Ostaja sai itse valita, kumman ostaa, ja tämä oli yksi kohun nyansseista – kuten Iltalehden toimittaja tuolloin haastattelussa tenttasi: ”Eli siirrättekö vastuuta vastuullisuusasioista kuluttajille?”

Saman kysymyksen voisi kysyä Range Rover Sport P400e:n valmistajalta. Se on hirmu hieno ja ympäristöystävällinen auto, mutta vain silloin, jos kuski valitsee niin.

Testattava auto on koko nimeltään Range Rover Sport P400e Plug-in Hybrid HSE Dynamic.

Se näyttää monoliittimaiselta möhkäleeltä, mutta tyylikkäältä sellaiselta. Ulkomitoista huolimatta sisällä, etenkään takapenkillä, ei ole erityisen väljää.

Takakontissa tilaa syö akusto. Sen vuoksi tavaratilan pohjaa on jouduttu korottamaan, ja vaikka korotus ei ole montaa senttiä, se kaappaa yllättävän paljon tilaa.

Tavaratila on akkujen vuoksi korotettu. Vaikka korotus ei ole montaa senttiä, tilaa katoaa yllättävän paljon.­

Iso osa tietoviihdejärjestelmän annista on kosketusnäytön voimin toimivassa keskikonsolissa. Se toimii hyvin, jos tykkää kosketusnäytöistä.

Lisää valikoita löytyy ratin painikkeista, joista ohjaillaan mittariston keskellä kuskin edessä olevaa näyttöä. Näperreltävää on paljon.

Kaiken kaikkiaan pianonmustien painikkeiden, nahan ja tietoviihdejärjestelmän äärellä kuskin paikalla olo on erittäin mukava ja etuoikeutettu – kuin oleskelisi hienossa hotellihuoneessa. Mitä nyt kaukosäädinavain kolisee vähän liian löysässä lokerossaan. Asunnon hintaisen auton kohdalla vähempää ei ole syytä odottaa.

Tietoviihdejärjestelmää ohjataan pääosin keskellä olevasta kosketusnäytöstä, joka toimii ihan hyvin. Design on hillittyä ja tyylikästä.­

Hienostuneisuudesta huolimatta Range Rover Sport on oikea maastoauto, jossa on 85 senttiä kahluusyvyyttä, sähköohjattu keskitasauspyörästön lukitus, alennusvaihteisto ja aktiivisen takatasauspyörästön lukko.

Kuskin penkin saa säädettyä juuri eikä melkein hyvään asentoon.­

Mittaristot ovat muodinmukaisesti digitaaliset.­

Erilaisia ajotiloja on runsaasti aina lumesta kivikon kautta aavikkoon.

Ei näitä erämaaominaisuuksia juuri kukaan käytä, mutta silti juuri ne ovat usein syy, miksi ihminen valitsee Range Roverin eikä vaikkapa BMW:tä, Mersua, Volvoa, Audia tai Porschea. Jälkimmäiset ovat monien mielikuvissa pullistelevia nousukkaita, joiden nokka verestyy ja silmäkulma kostuu välittömästi viidakko-olosuhteissa.

Range Rover sen sijaan riisuu tällaisessa tilanteessa puvuntakin, käärii paidan hihat, laittaa kumisaappaat jalkaan ja metsästää villisian. Tämä on se mielikuva, miksi ihminen päätyy Range Roveriin.

Tämän auton erityisyys on lataushybriditekniikka, joka tuo useita etuja.

” Vaikka auto on iso, se tuntuu hämmentävän ketterältä kaupungissakin.

Ensinnäkin se laskee auton hintaa roimasti. Kaikkien lataushybridimallien autovero on noin 5 000–6 000 euroa. Vertailuksi halvimmassa ja tehottomimmassa ei-hybridimallisessa Range Rover Sportissa autoveroa on 40 000 euroa.

Tämä aiheuttaa jännän yhtälön. Jos ostaa halvimman dieselmoottorilla varustetun, 249-hevosovoimaisen mallin, siitä joutuu maksamaan verojen vuoksi parikymmentä tonnia enemmän kuin 404-hevosvoimaisesta hybridimallista. Vähemmällä saa sananmukaisesti enemmän.

Asiakkaat ovat huomanneet tämän. Maahantuojan edustajan mukaan viime vuonna Suomessa myytiin 127 kappaletta Range Rover Sporteja, joista 97 prosenttia oli ladattavia hybridejä.

Ilmastoinnin säädölle on sentään omat fyysiset rullansa.­

Sähköajoa varten on erillinen, hyvin esillä oleva EV-nappinsa, jota painamalla auto alkaa käyttää voimanlähteenään pelkkää sähkömoottoria. Aivan täysin tästä ei tosin saa päättää, sillä mikäli auto aistii, että voimaa tarvitaan lisää, se höräyttää polttomoottorin avukseen pyytämättä ja yllättäen.

Mittaristossa olevasta näytöstä saa nopeasti näkyviin, kuinka paljon autossa on jäljellä polttoaineella taitettavaa matkaa ja kuinka monta kilometriä pääsee silkalla sähköllä. Sähköt voi vaikkapa maantieajossa myös laittaa säästöön, jos haluaa ajella sähköllä myöhemmin.

Toimintamatkan näyttö on selkeä.­

Sähkömoottorin avustus tekee ajamisesta miellyttävää. Se auttaa aina liikkeellelähdössä antaen vääntöä, ja tämän huomaa etenkin hiljaa ajaessa kaupungissa tai parkkihallissa, joissa sähkön voimin mieluummin liidellään kuin ajetaan.

Vaikka auto on iso, se tuntuu hämmentävän ketterältä kaupungissakin.

Myös maantiellä auto on hiljainen, mukava ja pehmeä. Ohjaus on tarkka ja melko tunnokas niin, että autolla on kiva ajaa myös kaarteisiin. Iso auto kiihtyy rivakasti paikaltaan ja ohituksissa.

Lelumainen ja natiseva latausluukku ei puhu samaa kieltä kuin ylellinen ja tyylikäs auto.­

Sähkömoottori tekee ajamisesta myös edullista ja ympäristöystävällistä. Kun akku on täynnä, autolla pääsee helposti virallisiin 3,1 litran kulutuslukemiin sadalla kilometrillä. Itse asiassa kulutuslukema pyöri kahden ja kolmen välillä, kun ajoin auton akku täynnä liikkeestä kotiin.

Kun akuissa on virtaa, autosta on vaikeaa löytää mitään vikaa. Kun virta loppuu, auton luonne muuttuu.

Valmistaja lupaa, että pelkällä sähköllä auton 13,1 kilowattitunnin akulla pääsee 48 kilometriä, ja useiden autotestien mukaan tämä ei ole kovin kaukana todellisuudesta – itse en tajunnut heti koeajoon lähtiessä mitata, kuinka pitkälle autolla pääsee pelkällä sähköllä.

Sen selvittääkseni halusin tietysti ladata autoa, mutta kerrostaloasunnossa se ei ole mahdollista. Kun pääsin kiinteistön pihalle, johon auton sai lataukseen, latasin kaksi tuntia tavallisesta pistorasiasta. Sain 25 prosenttia varausta ja 8 kilometriä sähköistä toimintamatkaa. Täyteen lataukseen olisi kulunut vielä 8 tuntia ja 7 minuuttia.

Asiallisella latausasemalla enimmillään 7,4 kilowatin teholla auton saisi täyteen kuulemma vajaassa kolmessa tunnissa. Menin sellaiselle ja tajusin, että auton mukana ei tullut Type2-mallista pistoketta, jonka laturiin olisi saanut tökättyä.

Ja kun pääsin asemalle, jossa oli piuha valmiina autoon tökättäväksi, minulla ei ollut kyseisen palveluntarjoajan sovellusta latausta varten, ja puhelimestani oli akku loppu.

” Vähän kuin hienossa hotellihuoneessa olisi 80-luvun pieni kuvaputkitelevisio.

Turhauduin säätöön ja ajoin lähes tyystin ilman 115 hevosvoimaisen sähkömoottorin apua. Silloin Range Rover Sport muuttui autoksi, jossa on pieni ja kireä 2-litrainen bensiinimoottori.

Se on kyllä 300 hevosvoimallaan tehokas, mutta kuulostaa ja jotenkin tuntuukin väärältä moottorilta tällaiseen autoon. Vähän kuin yrittäisi soittaa sähkökitaraa liian suurella lavalla liian pienen vahvistimen kanssa.

Auto muuttui myös kovin janoiseksi, sillä kun posottelin liki koko koeajon pelkällä bensiinimoottorilla, keskikulutus oli karvan alle 10 litraa satasella.

Oma syy, tiedän, mutta muutenkin autossa lataamiseen liittyvä infrastruktuuri on vähän heppoisen oloista. Piuhat kerätään salkusta takakontista, avataan lelun oloinen luukku edestä ja tökätään kaapeli muovilla katettuun, nitisevään pistorasiaan.

Ihan kuin valmistaja olisi viime hetkellä sorvannut muutoin erittäin hienoon autoon pistorasian ja heittänyt piuhat kyytiin: ”ottakaa nyt nuo, jos kerran haluatte sitä lataamistakin harrastaa.”

Se ei ehkä häiritsisi, jos kontrasti auton muutoin laadukkaaseen olemukseen ei olisi niin räikeä – vähän kuin hienossa hotellihuoneessa olisi 80-luvun pieni kuvaputkitelevisio.

Jos asuisin omakotitalossa, jossa voisin laittaa auton yöksi lataukseen ja jos työmatkani olisi parikymmentä kilometriä, päivät bensiinitankilla olisivat luetut. Range Rover Sportin lataushybridissä olisi sen verran sähköistä toimintamatkaa, että sillä pystyisi ajamaan työmatkat lähes pelkällä sähköllä.

Tällaisessa tilanteessa autosta on vaikeaa löytää moitittavaa. Silloin Range Rover Sport P400e on todella vähän kuluttava, laadukas, luonteikas, kyvykäs, tehokas ja miellyttävä auto.

Mutta kuten Finlaysonin pussilakanakampanjassa yritys siirsi vastuun lakanan ostajalle, ladattavan Range Rover Sportin hankkiessa vastuu tuotteen ekologisuudesta ja ajokokemuksestakaan ei ole valmistajalla, vaan auton käyttäjällä.

Koeajo

Range Rover Sport P400e Plug-in Hybrid HSE Dynamic

+ Parhaimmillaan erittäin taloudellinen, ketterä, mukava ja laadukkaan oloinen, suhteellisen hyvä toimintamatka sähköllä

– Ilman lataamista kuluttaa paljon, tilaa voisi olla enemmän

■ Hybridijärjestelmän yhteisteho 404 hv/vääntö 640 Nm

■ Kiihtyvyys: 6,7 sekuntia 0–100 km/h

■ Kulutus: wltp 3,1 litraa sadalla, koeajolla 9,8 litraa (josta sähköajoa noin 10 %)

■ CO2-päästöt: wltp 78 g/km

■ Mitat ja massat: Pituus487,9 cm, leveys 207,3 cm,korkeus 180,3 cm, omamassa 2 539 kg

■ Jarrullinen perävaunumassa 2 500 kg

■ Tavaratila: 703/1 607 litraa

■ Hinta: Alkaen 99 069,18 euroa, testiauto 113 426,69 euroa

■ Saman hintaluokan isoja lataushybridimaastureita: Porsche Cayenne E-Hybrid, Volvo XC90 lataushybridi, BMW X5 xDrive 45e, Audi Q7 TFSI e, Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic