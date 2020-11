Mazdan uudessa täyssähköautossa on ainutlaatuinen ohjaamo ja hieno ajotuntuma, mutta surkean pieni akku.

Mazdan CX-30-crossoverista täyssähköiseksi muokattu MX-30 on päältä hillitty ja sisältä erittäin persoonallinen. Auto on kuvattu Kirkkonummen Hvitträskissä.­

Vuonna 1920 Hiroshimaan perustettiin yhtiö nimeltään Tōyō Koruku Kōgyō, suomeksi Idän korkkitehdas. Korkkituotteita ja konetyökaluja valmistanut firma joutui pian kuitenkin taloudellisesti puun ja kuoren väliin, ja korkkipuusta versoi uusi liikeidea: autonvalmistaja Mazda. Ensimmäinen tuote oli kolmipyöräinen tavaramopo.

Nyt, sata vuotta myöhemmin, istun Nummelan lentokentän parkkipaikalla Mazdan ensimmäisessä täyssähköautossa. Juhlavuotena lanseerattu MX-30 kumartaa historiaan: keskikonsoli ja ovenkahvojen sisäpinnat on päällystetty aidolla korkilla.

Ohjaamo on viihtyisä ja tyylikäs. Sisäpintojen viimeistely on ilahduttavan laadukasta. Tällaista harvoin näkee tässä hintaluokassa. MX-30:n runsaasti varustellut First Edition -mallit maksavat 35 990 euroa.

Nykyaikaa on se, että oviverhoilun keinokuidut on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista ja penkkien verhoilu on niin ikään kierrätettyä farkkukangasta.

Mukavat etupenkit on verhoiltu kierrätetyllä farkkukankaalla.­

Mazdan tiedotteista voi opiskella liudan erilaisia itämaisia design-filosofioita, joista auton suunnittelijat ovat ammentaneet. Oudoin niistä on periaate Täydellisen kokoisesta akusta.

Se on Mazdan monimutkainen tekosyy sille, miksi täyssähköautoon on asennettu onnettoman pieni 35 kilowattitunnin akku. Yhdellä latauksella ei pääse edes 200 kilometriä.

Vihdissä olen nyt siksi, että HS:n testiajossa oleva MX-30 oli yhtenä ehdokkaana mukana Vuoden auto -kilpailun koeajopäivillä, jotka järjestettiin Nummelassa. Mutta niin, mitenkähän täältä pääsisi kotiin?

Parikymmentä toimittajaa on päivän aikana ajellut Mazdalla lyhyitä testilenkkejä ja akku on aivan finaalissa. Testipaikan laturista ei ole apua, sillä MX-30 ottaa virtaa vain yhdellä vaiheella. Kymmenen tuntia täyteen lataukseen, tiedottaa mittaristo iloisesti, kun kytken töpselin.

Jäljellä olevaa toimintamatkaa tulee seurattua silmä kovana.­

Onneksi pikalaturi on vapaana kauppakeskuksen parkkipaikalla. Kauppareissun aikana 50 kilowatin tasavirtaa surahtaa akkuun sen verran, että pääsen ajamaan huimat 40 kilometriä takaisin kotiin Espooseen.

Mazda MX-30 on hämmentävä autouutuus.

Mazdan ohjaamo on hintaluokkansa tyylikkäin ja hyvin viimeistelty.­

Se on tyylikäs, persoonallinen ja hyvin miellyttävä ajaa. Lyhyt kantama kuitenkin tarkoittaa, että Suomessa Mazda ei oikein sovellu muuksi kuin taajamassa asuvan kakkosautoksi.

MX-30 on suunniteltu viime vuonna myyntiin tulleen pienehkön CX-30-crossoverin pohjalle. Se ei kuitenkaan ole vain sähköiseksi muutettu CX-30, vaan selvästi oma autonsa. Akut on sijoitettu matkustamon lattian ja takakontin alle.

Etupyöriä pyörittää 105-kilowattinen sähkömoottori, josta irtoaa vääntöä 265 newtonmetriä. Ajoltaan MX-30 on pehmeä, ja ohjaus on mukavan painokas sekä tarkka. Tämän Mazda osaa. Myös sisarmalli CX-30 on ajotuntumaltaan luokkansa kärkeä.

Ratissa on jämäkät nappulat tärkeille toiminnoille.­

Tehoa on taajamasuhailuun riittävästi, mutta Mazda ei kiihdy niin rivakasti kuin kilpailijansa. Tässäkin Mazda on soveltanut omaa filosofiaansa: moottorin vääntöprofiilia on kuulemma säädetty niin, että auto tuntuisi enemmän perinteiseltä bensa-autolta ja olisi helpompi omaksua. Selvä.

Tämä ajatus näkyy, tai kuuluu, siinäkin, että kiihdyttäessä auto pitää keinotekoista purpatusta, joka kuulostaa hieman kolmisylinterisen turbomoottorin korinalta. Tasavauhtia maantiellä ajellessa vaimean korinan korvaa sähkömoottorin taajuusmuuttajan aito ujellus, joka Mazdassa on todella korkeataajuuksinen.

Tinnitusta muistuttava hiljainen sirinä on niin kimeää, että kertaalleen luulin korvieni soivan, kunnes tajusin äänen tulevan moottorista.

Rohkeasti erilaisia materiaaleja yhdistelevän ohjaamon lisäksi sisätilat ovat muutenkin persoonalliset. Mazdassa on niin sanotut kaappariovet, eli takaovet on saranoitu takaosastaan. Auton koko kylki aukeaa, kun ovet avaa.

Mazdassa on takavuosien RX-8-mallista tutut kaappariovet.­

Ratkaisu on hauska, muttei kovin käytännöllinen. Aikuisen on vaikea kömpiä takapenkille ja pitkällä ihmisellä on takana vähän ahdasta.

Takamatkustaja ei myöskään pääse autosta ulos omin avuin, sillä takaoven avaaminen vaatii aina myös etuoven aukaisemista.

Takana on ahdasta ja ikkunat ovat pienet.­

Ahtauden tunnetta lisää kahteen osaan jaettu, matala takasivuikkuna. Yhdessä leveän takapilarin kanssa se tarkoittaa, että kuski ei näe takaviistosta eli kuolleesta kulmasta kerrassaan yhtään mitään.

Pimeällä sateessa Mazdan pyörittely parkkipaikalla on tukalaa puuhaa. Onneksi peruutuskamera ja kuolleen kulman vahtivalot kuuluvat vakiona ainakin tähän First Edition -malliin.

Eteen sentään näkee. Mazdan led-matriisivalot valaisevat tietä kirkkaasti ja kaukovalot kytkeytyvät älykkäästi sektoreittain pois päältä, jottei vastaantulija häikäisty.

Muutenkin sähköherkut – mukautuva vakionopeudensäädin ynnä muut – toimivat asiallisesti ja loogisesti.

Ilmastointia ohjataan erilliseltä kosketusnäytöltä. Yleensä en ole tällaisten ratkaisujen ystävä, mutta Mazdan systeemi toimii nikottelematta eikä vie liikaa huomiota tiestä.

Kosketusnäyttöilmastointi toimii takkuilematta.­

Samoin infojärjestelmä on todella intuitiivinen ja valikoita on helppo pyöritellä keskikonsolin rullalla. Näppärä systeemi on tuttu muistakin Mazdoista.

Mazdan käyttöliittymä on siisti ja looginen.­

Rullaohjattu infojärjestelmä on mainio, eikä vie huomiota tiestä.­

Mutta se akku. Mazdan mainospuheissa tällainen 35 kilowattitunnin akku on ympäristöystävällisin, energiatehokkain ja mahdollistaa ketterän ajettavuuden. Kohderyhmänä ovat alle 100 kilometriä päivässä ajavat.

Silti useimmissa kilpailijoissa on samalla hinnalla isommat akut ja pienempi kulutus. Mazdaa reilusti halvemmalla Renault Zoellakin pääsee 200 kilometriä pidemmälle.

Toki myös sähkö-Minissä on pieni akku, mutta sporttinen pikku-Mini on selvästi kakkosautoksi suunniteltu. Mazdan ei tarvitsisi sellainen olla.

Ja miten sopii ympäristöystävälliseen filosofiaan se, että MX-30:n ostajalla täytyy pitkiä matkoja varten olla toinenkin auto?

Lähes parin viikon testilainan aikana kantamaa riitti säännöllisesti 170 kilometriä. Se riittää toki päivittäisiin asiointiajoihin, jos auto on aina öisin latauksessa. Pidemmälle ei viitsi lähteä.

Latauskin on hidasta. Mazdassa on yksivaihelaturi, eli 22 kilowatin asiointitolpasta auto pystyy ottamaan vain 6,6 kilowattia virtaa tunnissa. Kauppareissujen aikana ei kovinkaan montaa lisäkilometriä akkuun valu.

Tavaratilaa on kohtalaisesti. Johdoille ei ole piilopaikkaa.­

Pikalaturit, ja niiden temppuilu, tulevat Mazdan ratissa tutuiksi.

Mazda on tehnyt hienon, persoonallisen ja pehmeästi kulkevan auton, mutta rampauttanut sen liian pienellä akulla. Isompaa akkua ei liene tulossakaan.

Sen sijaan MX-30:sta tulee myöhemmin tarjolle eräänlainen hybridimalli, jossa vielä pienemmän akun kaverina on erikoinen wankel-moottori. Mazdan takavuosina suosima kiertomäntäkone mahtuu pieneen tilaan ja toimii matkanjatkajana, kun virta loppuu.

Mazda todella kulkee aivan omia polkujaan.

Koeajo

Mazda MX-30 First Edition

+ Kauniit sisätilat, pehmeä ajettavuus, persoonallinen luonne

– Pieni akku, hidas laturi, huono näkyvyys taakse

■ Teho 105 kW / 143 hv / vääntö 265 Nm

■ Kiihtyvyys: 9,7 sekuntia 0-100 km/h

■ Huippunopeus: 140 km/h

■ Toimintasäde: wltp 200 km, koeajolla 170 km (ulkolämpötila 0-10 astetta)

■ Kulutus: yhdistetty 19 kWh / 100 km, koeajolla 20 kWh / 100 km

■ Akku: 35,1 kWh

■ Laturi: 6,6 kW yksivaihe

■ Latausaika: 8A noin vuorokausi, 22 kW laturista noin 6h, 50 kW pikalaturilla tyhjästä täyteen noin 45 minuuttia.

■ Mitat ja massat: Pituus 4395 mm, leveys 1795 mm, korkeus 1555 mm, omamassa 1675 kg

■ Ei vetokykyä

■ Tavaratila 366 / 1171 litraa

■ Hinta alkaen ja testiauton hinta 35 989 euroa

■ Kilpailijoita: Hyundai Kona Electric, Kia e-Soul, Mini Cooper Electric, Nissan Leaf, Opel e-Corsa, Peugeot e-208 & 2008, Renault Zoe, VW ID.3