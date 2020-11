Wide ContentPlaceholder

Jarno Saarinen on autoharrastaja, joka äskettäin osti tuliterässä kunnossa olevan Saab 900:n sen alkuperäiseltä omistajalta Unto Ylitalolta.­

Auto | Saab

Aikakone 80-luvulle

Unto Ylitalo Kannuksesta on aina vannonut Saabin nimeen. Hänen vaalimansa silmäterä, 31-vuotias Saab 900, on kuin uusi, ja sillä on ajettu vain 9 600 kilometriä. Miten se on mahdollista?

Nettiautossa on myynnissä takavuosilta kovin tuttu automalli Saab 900. Kyseinen auto on viininpunainen, 2-litraisella bensiinimoottorilla varustettu klassisen muotoinen Saab. Hintaa tosin näyttäisi olevan roimasti. Suurin osa 900-mallin Saabeista maksaa muutaman tonnin, mutta tästä vuoden 1989 autosta pyydetään 24 900 euroa.