Lataushybridi X1 xDrive 25e tarjoaa arjen urheilullisuutta – kunhan sitä vain saisi ladata.

X1 on tuimalta näyttävä pieni crossover. Kuvien auto on poikkeuksellisesti eri yksilö kuin koeajettu auto, mutta varusteiltaan vastaava.­

Välillä käy näinkin. Tummansininen testi-Bemarimme lähti koeajolta suoraan korjaamolle. Niin rivakasti, ettei tuosta kyseisestä autoyksilöstä jäänyt edes valokuvia muistoksi.

Testiviikon ja kuvausten välissä kävi nimittäin ilmi, että jotkin X1-mallit saattavat syttyä palamaan, kun niitä ladataan.

Bemarin pienimmän crossoverin lataushybridimalli saapui vasta äskettäin Suomeen. Nyt BMW joutuu kutsumaan suuren osan autoista takaisin tutkittavaksi ja tarvittaessa korjattavaksi.

Bemarin hybridiakut valmistaa Samsung, ja osassa niistä voi olla epäpuhtauksia. Ne aiheuttavat ”erittäin harvinaisissa tapauksissa” oikosulun ja tulipaloriskin.

Maahantuojan mukaan yhtään tulipaloa ei ole ollut, mutta vikaa ei toki voi kuvailla vähäpätöiseksi. Tätä lataushybridiä ei siis saa ladata ennen kuin akut on tutkittu ja korjattu.

Samanlaista sähköremppaa on myös Ford Kugassa ja Hyundai Konan sähköversiossa. Akkutehtaissa käy nyt kova tohina, kun hybridi- ja sähköautoja paiskotaan markkinoille ennätystahtia. Ehkä kiireessä tulee sähellettyä.

Vika korjataan, mutta tämänkertaisen autokatselmuksen lähtökohta on vähän poikkeuksellinen. Siis millainen auto tämä uusi BMW X1 25e on, jos nyt unohdetaan hetkeksi, että se voi syttyä tuleen?

No, muilta osin aivan passeli.

X1:n suorat kilpailijat ovat Mersun GLA, Volvon XC40 sekä Audi Q3, josta tosin ei vielä ole lataushybridimallia tarjolla. GLA:ssa ei hätäpuhelujärjestelmä toimi hätätilanteessa ja Audissa ei matkustajan turvatyyny välttämättä laukea törmäyksessä.

Volvon takaisinkutsutiedot puolestaan kertovat, että ulkomailla on ollut ongelmia muun muassa hätäjarrutusjärjestelmässä. Sattuuhan näitä paremmissakin piireissä.

Autoina sinänsä kaikki yllämainitut ovat saman tyylisiä, kokoisia ja hintaisia eli siis noin 50 000 euron loven lompakkoon tekeviä pienehköjä crossovereita.

Ja kuten aina tässä merkkinelikossa, Bemari erottuu urheilullisella tuntumallaan. Se ei ole joukon tehokkain, mutta käsiteltävyys on kohdillaan ja ajotuntuma on jämäkkä.

Ohjaamo on jämerää tekoa. Muovi ei nitise.­

Voimaa tuottaa kaksi moottoria: keulilla purpattaa 1.5-litrainen kolmisylinterinen bensaturbo, josta yksinään irtoaa 125 hevosvoimaa. Taka-akselille sijoitettu kestomagneettitahtimoottori tarjoaa tähän päälle vielä 95 sähköhevosta.

Yhteensä voimaa löytyy siis 220 hv (162 kW) ja kummallakin moottorilla ajettaessa Bemari on nelivetoinen.

Paikaltaan lähtiessä sähkömoottori tuuppaa pehmeästi alkuvauhdin ja pian bensakone käynnistyy antamaan vetoapua. Voimalinjan yhteispeli on huomaamatonta ja kuusivaihteinen automaattilaatikko vaihtaa sulavasti. Sport-tilassa kumpikin moottori antaa kaikkensa.

X1 ei harmillisesti tue Android Autoa. Cd-soitin on lisävaruste.­

Infojärjestelmää on helppo käyttää keskikonsolin rullalla.­

Bemarilla on tapana varustaa esittelyautonsa ylikovalla M-Sport -alustalla. Onneksi testiautossa oli tällä kertaa vakioalusta. Se on sopivan pehmeä arkiajoon ja silti riittävän jämäkkä kurvailuun.

18-tuumaisilla lisävarustevanteilla rengasmelua oli jonkun verran. Rengasmerkkiä en tullut vilkaisseeksi.

Jarrutusenergian talteenoton voimakkuutta ei voi säätää muuten kuin jarrupolkimella: kevyt painallus kääntää sähkömoottorin lataamaan akkua ja vasta syvemmälle polkaistessa itse jarrupalat alkavat ottaa levyihin kiinni. Kuten kaikissa hybrideissä, poljintuntuma vaatii hieman totuttelua.

Energian talteenotto on tehokasta. Puolen tunnin rivakampi kurvailu Sport-asetuksella hieroi akkuun virtaa peräti 11 kilometrin edestä pelkällä jarruttelulla. Kovin taloudellistahan tämä bensan polttaminen sähköksi ei toki ole.

Tavallisessa ajossa Bemarin kulutus on varsin säntillistä. Akku tyhjänä yhdistetyssä ajossa keskikulutus oli nyt 6,8 litraa sadalla.

Tänne ei nyt toistaiseksi saa työntää pistoketta.­

Auton virallinen yhdistetty kulutus toki on hupaisat 1,8 litraa, mutta kuten lataushybrideissä aina, wltp-mittaustuloksilla voi heittää vesilintua. Ne kertovat tilanteesta, jossa ajetaan lähes pelkällä sähköllä. Toki sekin on mahdollista – sitten kun Bemaria saa taas ladata.

Koeajoviikolla akkuvika ei ollut vielä tiedossa, joten ehdin latailla ja ajella akkua tyhjäksi useampaankin kertaan. Parhaimmillaan täydellä akulla pääsi syyskuun leppeässä säässä 47 kilometriä ennen kuin polttomoottori käynnistyi.

Valmistajan ilmoittama 57 kilometriä on hieman yläkanttiin, 50 on vielä varmasti mahdollista. Testiajolla ilmastointi oli säädetty 19 asteeseen.

Laturilla auto ottaa akkuun virtaa noin kymmenen kilowattituntia, mutta käytössä siitä on 8,8 kWh. Akku on siis pienempi kuin monella kilpailijalla, mutta Bemarissa voimalinja on hieman taloudellisempi.

22 kilowatin asiointilaturista akku täyttyy noin kolmessa tunnissa. Auton sisäinen laturi on hidas: vain yksi vaihe ja 3,6 kilowatin huipputeho.

Sisältä auto on laadukasta ja jämerää tekoa. Ovet sulkeutuvat arvokkaan raskaasti. Niissä kuuluu rahan ääni.

Sporttipenkit tukevat jämäkästi. Jatkettava reisituki ilahduttaa pitkäjalkaista.­

Voimakkaasti muotoillut sporttipenkit (lisävaruste) tukevat hyvin, mutta istuinosan kovan sivuttaistuen muotoilua olisi voinut miettiä uusiksi. Penkin reuna painaa helposti takareittä.

Vaikka testimalli maksoi 53 000 euroa, on vakiovarustelu melko askeettista. Autossa ei ole mitään tyypillisiä nykyherkkuja, ei avaimetonta lukitusta, ei mukautuvaa vakionopeudensäädintä, ei kaistavahtia, ei kuolleen kulman varoitinta, eikä pysäköintiavustinta. Penkitkin ovat käsisäätöiset.

Tällä rahalla voisi odottaa jo hieman enemmän. Onneksi ikkunoita ei sentään tarvitse veivata auki.

Ilmastointi toimii vaivattomasti Bemarin vanhoilla tutuilla nappuloilla.­

Sisätilat ovat vielä keskimittaisille hyvät. Vaikka X1 on Bemarin pienin crossover, ei se silti mikään pikkuauto ole.

Yli 180-senttisellä tulee kylläkin takana ahdasta, jos yhtä pitkä ihminen nauttii edessä täysin rinnoin omasta jalkatilastaan. Tällöin takana istuvan polvet ottavat kiinni selkänojan muoviin, johon onkin sopivasti muotoiltu upotukset.

Pitkän kuskin takana jalkatila hupenee.­

Bemarissa hybridiakusto ei juurikaan syö sisätiloja. Tavaratilasta häviää ei-hybridimalleihin verrattuna vain 50 litraa, ja jäljelle jää yhä riittoisat 450 litraa. Latausjohdot saa kätevästi pohjan alle piiloon.

Tavaratilaa on mukavat 450 litraa.­

Polttoainesäiliö on hybrideissä yleensä hieman tavallista pienempi, Bemarissa 36 litraa. Yhdellä tankillisella pääsee siis pelkkää polttomoottoria käyttäen vain noin 500 kilometriä.

Lataus-X1 on sinänsä oikein miellyttävä auto. Siinä on mukavaa arjen urheilullisuutta ja suorituskyky sekä muut ominaisuudet ovat hyvin linjassa kilpailijoiden kanssa.

Takaisinkutsu koskee Suomessa 391 autoa ja X1:n lisäksi muitakin Bemarin uusia latausmalleja, joissa on Samsungin akut. Kaikissa ei välttämättä ole vikaa, mutta jokainen akku tutkitaan ja mahdollisesti vialliset kennot korjataan.

Lähtökohtaisesti koko akkua ei kuulemma tarvitse vaihtaa. Tarkempaa arviota korjausaikataulusta ei maahantuoja vielä osaa antaa.

Koeajo

BMW X1 xDrive 25e Business xLine

+ Jämäkkä laatuvaikutelma, nautinnollinen ajettavuus

– Niukka vakiovarustelu

■ Yhteisteho 162 kW/220 hv/ vääntö 385 Nm

■ Sähkömoottori 70 kW/95 hv/ vääntö 165 Nm

■ Kiihtyvyys: 6,9 sekuntia 0–100 km/h

■ Akku 10 kWh, käytössä 8,8 kWh

■ Toimintasäde sähköllä: Koeajolla 47 km (lämpötila 14 astetta)

■ Lataus: 3,7 kW teholla (1x16A) noin kolme tuntia

■ Kulutus ja päästöt: riippuu latauksesta, wltp 1,8 litraa sadalla ja 41 g CO2/km, koeajolla akku tyhjänä 6,8 litraa sadalla (156 g CO2/km)

■ Mitat ja massat: Pituus 4447 mm, leveys 1821 mm, korkeus 1598 mm, omamassa 1820 kg

■ Tavaratila 450 / 1470 litraa

■ Bensatankki 36 litraa

■ Hinta alkaen 49 600 euroa, testiauto 52 956 euroa

■ Kilpailijoita: Audi Q3, MB GLA, Volvo XC40