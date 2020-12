Lataushybridiautot menevät hyvin kaupaksi hintatukien ja kevyemmän verotuksen houkuttelemana. Autojen päästöt voivat käytännössä olla kuitenkin paljon ilmoitettua suuremmat.

Ladattavien hybridiautojen suosio kasvaa vauhdilla Suomessakin.

Viime vuonna niitä myytiin vajaat 6 000 kappaletta, mutta tänä vuonna myynti tuplaantunee, sillä marraskuuhun mennessä lataushybridejä oli myyty noin 10 600 kappaletta.

Myös maailmalla lataushybridien myynti on kasvussa. Se selittyy muiden muassa sillä, että valtiot tukevat lataushybridien – kuten myös täyssähköautojen – hankintaa.

Esimerkiksi Saksassa lataushybridin oston yhteydessä saa yhteensä 6 750 euron tuen, Irlannissa tuki on maksimissaan 7 500 euroa, ja Ranskassa 2 000 euroa.

Suomessa täyssähköautoille on tietyin perustein 2 000 euron hankintatuki, mutta ladattavia hybridejä valtio ei ole tukenut. Suomen autoveropolitiikan takia niillä on kuitenkin huomattavan pieni autovero.

Eurooppalainen ympäristöjärjestö Transport and Environment (T&E) on sitä mieltä, että tukitoiminta on pielessä. Järjestön mukaan lataushybridit ovat susia lampaiden vaatteissa, ja niiden tukeminen olisi syytä lopettaa kaikkialla.

”Ladattavat hybridit ovat valesähköautoja, jotka on tehty oikean ajamisen sijaan laboratoriotestejä ja veroetuja silmällä pitäen”, järjestön pääsihteeri Julia Poliscanova ilmoitti. Järjestön mielestä hallitusten pitäisi lopettaa näiden autojen tukeminen veronmaksajien miljardeilla.

Pohditaan ulostuloa vähän myöhemmin. Muistellaan ensin, miksi lataushybridejä tuetaan.

Näitä autoja pidetään tietynlaisena välimallin ratkaisuna siirryttäessä kohti sähköisempää ja päästöttömämpää liikennettä: niissä on polttomoottori pidempiä matkoja varten, mutta myös sähkömoottori, jossa on joitain kymmeniä kilometrejä toimintamatkaa. Sähköllä voi ajaa lyhyitä matkoja päästöittä.

Kuljettaja saa näyttöjen kautta tietoa auton kulloinkin käyttämästä voimanlähteestä sekä akun varauksesta.­

Autonvalmistajan kannalta lataushybridit ovat mainio juttu siksi, että niiden ilmoitetut päästöt ovat pienet. Tämä auttaa valmistajia pääsemään tiukkoihin päästörajoihin ilman, että niiden pitäisi myydä pelkkiä täyssähköautoja, jotka ovat edelleen ostajien lompakoille turhan kalliita.

Lataushybridien päästöt ovat kuitenkin pienet vain silloin, jos auton käyttäjä lataa autoaan ja ajaa sähköllä. Silloin pääsee lähelle valmistajan ilmoittamia lukuja.

Ympäristöjärjestö T&E on yhtä kaikki sitä mieltä, että nämä ilmoitetut lukemat ovat silmänlumetta ja täysin epärealistisia.

Järjestö teetti testejä, joissa ajettiin kolmella ladattavalla hybridikatumaasturilla. Autot olivat BMW X5, Volvo XC60 ja Mitsubishi Outlander.

Testien mukaan optimaalisissakin olosuhteissa autot päästivät enemmän kuin mitä päästöiksi oli ilmoitettu.

T&E on aiemminkin kritisoinut ladattavia hybridejä. Loppukesästä julkaistun raportin mukaan ladattavien hybridien todelliset hiilidioksidipäästöt ovat yli kaksi ja puoli kertaa ilmoitettuja suuremmat, ja näillä autoilla on hyvin vaikeaa ajaa niin, että ne päästäisivät ilmoitetun määrän hiilidioksidia ajossa.

” Paakkisen mukaan testissä ei verrattu omenoita omenoihin vaan ehkä päärynöihin.

Mikä on totuus ladattavista hybrideistä? Ovatko ne ympäristöystävällinen välimallin ratkaisu vai autonvalmistajien sumutusta verohelpotusten vuoksi?

Tästä asiasta on vaikeaa sanoa mitään muuta kuin että ”riippuu vähän tilanteesta”.

T&E:n selvityksessä on paljon hyvää, kommentoi VTT:n tutkija Marko Paakkinen, mutta totuus on monisyinen.

Paakkista hämmästytti raporttia lukiessa esimerkiksi se, kuinka on mahdollista, että pelkällä sähkölläkin ajaessa autojen päästöt olivat ilmoitettua suuremmat – eihän pelkällä sähköllä ajossa pitäisi tulla päästöjä ollenkaan.

”Aloin miettimään, että miksi näin on, kunnes asia selvisi: testiin oli valittu yli 90 kilometriä pitkä, Real Driving Emissions -testisyklin mukainen reitti, jolloin kaikista testatuista autoista loppui akku kesken testin, ja ne joutuivat ajamaan osan matkaa polttomoottorin voimin.”

Hybriditekniikka lisää auton painoa ja vaikuttaa kulutukseen bensiinillä ajettaessa. Kuvassa Lexus ES300h -hybridin voimanlähteet.­

Selvennykseksi: testissä ei siis mitattu auton päästöjä pelkällä sähkömoottorilla ajaessa. Testissä valittiin 90 kilometrin reitti, jota lähdettiin taittamaan akku täyteen ladattuna. Koska akun varaus ei riittänyt loppuun asti, autojen polttomoottorit käynnistyivät ja auto aiheutti hiilidioksidipäästöjä.

Paakkisen mukaan testissä ei siis verrattu omenoita omenoihin vaan ehkä päärynöihin.

”Eniten testaustapa vaikutti noista testiautoista Volvoon ja Mitsubishiin, koska niiden akku loppuu jo noin 40 kilometrin kohdalla. BMW sinnitteli lähes loppuun, sen akku loppui viimeisenä olevan moottoritiesyklin keskellä.”

” ”Se, miten päästöt realisoituvat, riippuu käyttäjästä.”

Virhettä testituloksissa tuskin oli – tuollaisilla lähtöasetelmilla tulokset vaikuttavat erittäin uskottavilta. Paakkisen mukaan ne ovat mieluumminkin näkökulma kuin viimeinen totuus:

”Tämä T&E:n artikkeli nostaa esiin plug-in -hybridien pahimpia puolia. Se, miten päästöt realisoituvat, riippuu käyttäjästä.”

Oikein käytettynä – eli usein lataamalla ja lyhyehköjä matkoja ajamalla – ladattavat hybridit ovat varsin vähäpäästöisiä. Ladattavalla hybridillä voi periaatteessa ajella päästöttömästi esimerkiksi työmatkoja, jos ne ovat muutaman kymmenen kilometrin luokkaa.

Jos työmatka taas on vaikka 90 kilometriä kuten T&E:n selvityksessä, autojen kulutuslukemat nousevat, koska ne alkavat sähkön loppuessa käyttää polttomoottoria.

Myös Autoliiton toimitusjohtajan Pasi Niemisen mukaan selvityksessä ei sinänsä ole mitään uutta: ladattavat hybridit päästävät paljon, jos niitä ei lataa.

”Ymmärsin asian niin, että artikkelin perusteella kyse ei ole huijauksesta, vaan siitä, miten autoja käytetään. Tuo ongelmahan tulee vastaan varmasti kaikissa kaksipolttoainejärjestelmissä”, Nieminen kommentoi.

Usein kuulee sanottavan, että vaikka ihminen ostaisi lataushybridin, hän ei sitä jaksaisi ladata ja tällä tavalla päästöt nousevat. Nieminen ei usko tätä. Hän uskoo, että ladattavan hybridin ostajan voisi olettaa käyttävän sähköä ajamiseen, sillä sähköllä pääsee halvemmalla kuin fossiilisella.

”Pistokehybridit eivät ole kovin taloudellisia, jos niillä ajetaan kovin paljon pelkällä polttomoottorilla, koska autot painavat enemmän akuston takia. Ihminen, joka on hankkinut itselleen pistokehybridin, pyrkinee hyödyntämään edullista sähköä ja sen tuomia ominaisuuksia mahdollisimman paljon. Meillä on tehty tutkimusta lataushybridien käytöstä, ja niiden mukaan meillä sähköllä ajettu matkaosuus on korkea.”

T&E:n kritiikki on siinä mielessä ymmärrettävää, että autonvalmistajat pääsevät kuin koirat veräjästä lataushybridien kanssa.

” ”Optimointi ja huijaus ovat kuitenkin eri asioita.”

Niiden avulla saadaan päästömittauksissa alhaisia lukemia, jolloin nämä autot auttavat pääsemään päästörajoihin, vaikka todellisuudessa ihmiset eivät välttämättä pääse ilmoitettuihin lukemiin. Samalla autojen hankintahinta alenee ja valtiot antavat autoille ostotukea, mikä lisää niiden myyntiä.

Nieminen ei kiistä sitä, etteivätkö autonvalmistajat pyrkisi saamaan päästölukemaa niin alas kuin mahdollista.

”Autonvalmistajat optimoivat luonnollisesti käyttövoimasta riippumatta kaikkien autojen ominaisuudet sellaisiksi, että päästöt virallisissa EU-mittauksissa olisivat mahdollisimman alhaiset. Se on miljardien eurojen kysymys koko toimialalle. Optimointi ja huijaus ovat kuitenkin eri asioita.”

Piakkoin lataushybridien todellisista päästöistä saadaan tietoa.

EU:ssa on nimittäin tarkoitus tutkia käytännössä, millaisia päästöjä ladattavat hybridit puksuttavat ilmaan. VTT:n Paakkinen odottelee tuloksia vesi kielellä.

”Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, kun ensi vuodesta alkaen aletaan komission toimesta keräämään dataa autojen todellisista energiankulutuksista, että miten ladattavat hybridit silloin sijoittuvat.”

Lataushybriditekniikka täyttää muutenkin tiiviisti pakatun moottoritilan viimeistä koloa myöten. Kuvassa näkymä Hyundai Ioniqin konepellin alta.­

Siinä, paljonko näitä autoja ladataan, on nimittäin Paakkisen mukaan suuria maakohtaisia eroja.

”Esimerkiksi Suomessa ja Norjassa lataushybridien omistajat lataavat autojaan melko hyvin, kun taas esimerkiksi Alankomaissa ja Kiinassa etenkin yritysautoilijat lataavat autojaan harvoin.”

Ovatko lataushybridit sitten valetta? Paakkisen mielestä eivät.

”En sanoisi, että ladattavat hybridit ovat ihan fuulaa. Toki niissä piilee mahdollisuuksia väärinkäytöksillekin. Se, miten päästöhyödyt realisoituvat, riippuu käyttäjästä”, Paakkinen summaa.

Autoliiton Nieminen uskoo niin ikään lataushybridien mahdollisuuksiin.

”Itse uskon, että pistokehybridien ominaisuuksien vielä hieman parantuessa ne ovat entistä parempi vaihtoehto perinteisen polttomoottoriauton hankinnalle sellaiselle kuluttajalle, jolla täyssähköauto ei ole realistinen vaihtoehto”, hän sanoo.

Myöskään sähköisen liikenteen puolestapuhujana tunnettu, sähköalan standardointijärjestö SESKOn ryhmä- ja viestintäpäällikkö Vesa Linja-Aho ei lähtisi haukkumaan liiaksi lataushybridejä.

”On ihan yleisesti tiedossa, että virallinen, standardinmukainen päästölukema on pienempi kuin todelliset ajonaikaiset päästöt. Mutta jos lataushybridillä ajetaan muutaman kymmenen kilometrin työmatkaa ja sitä oikeasti ladataan, ajo on tietenkin pienipäästöisempää kuin fossiilisilla polttoaineilla ajaminen”, Linja-aho sanoo.

VTT:n Marko Paakkisen mielestä selvitys voi herättää keskustelua siitä, millaisia tukia liikenteen päästöjen vähentämiseksi kannattaisi säätää.

”Ladattavien hybridien huonoin puoli on se, että niiden päästöt riippuvat täysin käyttäjästä. Tämä olisi tärkeää huomioida, kun pohditaan esimerkiksi niiden verotuskohtelua. Olen osittain samaa mieltä tuon selvityksen kanssa, että tätä voisi pohtia tarkemmin jatkossa. Tähän pitää kiinnittää huomiota kannustimissa: täytyy pyrkiä kannustamaan käyttäjät lataamaan autojaan mahdollisimman paljon.”

Lisäksi selvitys nostaa Paakkisen mukaan esiin ladattavien hybridien ongelmallisen päästölukemailmoituksen.

”Normin mukainen päästölukema ei toimi ladattavien hybridien kohdalla hyvänä keskiarvona niiden päästövähennyksiä laskettaessa.”

” ”Lataushybriditeknologia akkuineen on kallista.”

Myös Vesa Linja-aho kiittelee selvityksen keskustelun avausta siitä, millaisilla eduilla saataisiin liikenteen päästöt mahdollisimman hyvin laskuun.

”On hyvä tutkia perusteellisesti, millaisilla verohelpotuksilla päästään parhaimpiin päästövähennyksiin, ja tämä selvitys on hyvä työkalu. Kysymys on oikeastaan siitä, onko lataushybridien saama veroetu kohdallaan verrattuna päästövähennysten määrään. Saataisiinko samalla veroedulla jossain muualla enemmän päästövähennyksiä?”

Lataushybridien kevyemmästä verotuksesta huolimatta perusautojen hintaluokassa lataushybridi on silti usein kalliimpi kuin pelkällä fossiilisella kulkeva auto. Tämä johtuu siitä, että lataushybriditeknologia akkuineen on kallista.

Esimerkiksi Mercedes-Benzin A250e -lataushybridi maksaa 38 300 euroa, ja pelkällä saman tehoisella bensiinimoottorilla varustettu A200 samalla varustetasolla on korkeammasta autoverosta huolimatta tuhat euroa halvempi.

Suomen autoveropolitiikka alkaa alentaa lataushybridien hintaa merkittävästi vasta kalliimmissa autoissa.

Mercedesin GLE 350 Coupé maksaa dieselmoottorilataushybridinä halvimmillaan 98 000 euroa, ja vastaavan tehoinen auto pelkällä dieselkoneella maksaa noin 133 000 euroa.