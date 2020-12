Ruotsalaismerkin pienemmistä katumaastureista ladattava hybridi on kevythybridiä tehokkaampi ja taloudellisempi. Dieselmoottorilla autoa ei enää myydä.

Rahat vai kolmipyörä? Aku Ankan visainen pulma palaa mieleen, kun tarkastelee tämän viikon koeajokaksikkoa.

Leikitään. Sinulla on 52 000 euroa ja sillä on ostettava jompikumpi näistä Volvoista.

Toinen on lataushybridi T5. Siinä on 260 hevosvoimaa ja mahdollisuus ajaa noin 45 kilometriä pelkällä sähköllä.

Toinen on kevythybridi B4 AWD. Se maksaa pari satasta enemmän, kuluttaa enemmän, saastuttaa enemmän ja siinä on vähemmän tehoa (197 hv), eikä sitä voi ajaa sähköllä. Toisaalta siinä on neliveto.

Koeajossa vertailtiin myös XC40 B4 -kevythybridimallia. Autot poikkesivat toisistaan myös varustelultaan.­

Haluaisit dieselin? Valitettavasti se ei ole enää mahdollista.

Vielä tämän vuoden XC40-mallistossa ollut D3-diesel oli pitkällä matkalla vähiten kuluttava ja siis vähiten hiilidioksidia päästävä moottori, mutta Volvo on päättänyt hiljalleen luopua dieseleistä. Nyt hinnasto alkaa 130-hevosvoimaisesta T2-bensakoneesta ja yläpäässä on Volvon ensimmäinen uuden ajan sähköauto XC40 P8. Se saapuu pian.

Nyt testissä olevat B4 ja T5 edustavat kahta kovin erilaista hybriditekniikkaa. Autoissa on pitkälti vastaavat varusteet, mutta tyyli on erilainen: B4:ään on valittu urheilullinen R-Design -paketti ja T5:een ylellisempi Inscription. Volvoissa samalla hinnalla voi autoonsa valita siis jomman kumman paketin. Turvajärjestelmät, mukavuudet ynnä muut ovat yhteneväiset.

Ajetaanpa ensin lataushybridiä. T5:ssä keulalla on 1,5-litrainen kolmisylinterinen bensaturbo, joka yksinään tuottaa 180 hevosvoimaa. Seitsenpykäläiseen kaksoiskytkinvaihteistoon on sitten integroitu 82-hevosvoimainen sähkömoottori.

Kun akku on latingissa, tehoa irtoaa yhteensä 262 hevosvoimaa. Se tuntuu. Kun kaasun tällää pohjaan, auto empii aivan hetken, kun sähkömoottori tuuppaa alkuvauhtia. Sitten bensakone yhtyy ponnistukseen ja Volvo syöksyy yöhön.

Ajotietokoneen näkymät jäävät pieniksi, mutta hybridijärjestelmän toiminta selviää mittaristosta hyvin.­

Volvon lataushybrideissä mittaristo on hauskasti toteutettu. Oikeanpuoleisen kierrosmittarin reunaa pitkin kiipeää sininen kaariviiva sitä mukaa, kun sähkövirtaa latautuu jarrutuksissa akkuun. Sinistä kaarta kutittelee kierrosviisarin neula: jos kaasua painaa liian syvälle, neula kipuaa sinisen alueen yläpuolelle, sähkömoottorin salama sammuu ja polttomoottorin pisara syttyy.

Kahden moottorin tanssia on mukava seurata mittaristosta ja visualisointi auttaa myös säätelemään kaasujalkaa. Sähköllä tekee mieli yrittää päästä mahdollisimman pitkälle.

Kapulanvaihtoa sähköstä bensaan ei juuri kuule. Voimalinja toimii hyvin pehmeästi.

Volvo lupaa T5:lle 44 kilometrin toimintasäteen pelkällä sähköllä. Syyskuun keleillä se piti yhdistetyllä koeajolenkillä täsmälleen paikkansa. Tyhjällä akulla keskikulutus oli tankatessa mitattuna 7,8 litraa sadalla.

” Kaksikosta B4 on alustaltaan miellyttävämpi.

Jos auton kytkee yöksi töpseliin, aamulla akku on täynnä. Kotipistokkeesta lataus kestää viitisen tuntia. 22 kilowatin asiointilaturista Volvo pystyy ottamaan virtaa vain 3,7 kilowatin teholla, joten nopeimmillaan 10,7 kilowattitunnin akku täyttyy kolmessa tunnissa. Siihen vaaditaan jo melko pitkää kauppareissua.

Entäpä sitten B4? Kevythybridi on nimensä mukaisesti varsin köykäinen hybridijärjestelmä. Autossa on 48 voltin jännitteellä toimiva pieni akku, johon varautuu jarrutusenergiaa samalla tavoin kuin täyshybridiinkin.

B4 ei silti kulje metriäkään pelkällä sähköllä, vaan polttomoottorin kyljessä oleva hihnatoiminen sähkömoottori-generaattori avustaa bensakonetta liikkeellelähdöissä. Voimanlähteenä B4:ssä sykkii siis kaksilitrainen, nelisylinterinen bensaturbo.

B4 kulutti yhdistetyllä koeajolenkillä täsmälleen saman verran kuin T5 tyhjällä akulla ajettuna, eli 7,8 litraa sadalla. Kumpikin auto hörppää sitten moottoritiellä yli kymmenen litraa sadalla.

B4:n keskikulutus 500 kilometrin ajossa oli lopulta 9,2 litraa, kun puolet matkasta oli moottoritietä. T5:sta voi kuitenkin ladata, jolloin kulutus putoaa lyhyillä matkoilla murto-osaan tai jopa nollaan.

” Tällä voisi ajella vaikka Darth Vader.

Kaksikosta B4 on alustaltaan miellyttävämpi. Tämä johtuu suurelta osin varustepakettien erosta: Inscription-varustellussa T5:ssä oli pehmeä vakioalusta, ja raskaassa autossa nopeat ohjausliikkeet aiheuttavat jousitukseen epämiellyttävää jojotusta sivusuunnassa.

Auto heiluu kuin hyytelö, jos rattia kiskaisee maantievauhdissa. Perusajossa pehmeä alusta on mukava, mutta urheilulliseen kurvailuun tämä ei houkuttele.

Volvojen ohjaamot ovat näyttäneet tältä jo tovin.­

R-Design -paketin sporttialustalla varustettu B4 on vakaampi ajaa eikä silti liian kova kaupungin nupukivilläkään. B4:ssa käsiteltävyyttä parantaa myös neliveto. Sen ja 21 sentin maavaran turvin uskaltaa koukata kevyesti maastoonkin. B4:llä saa myös vetää hieman raskaampaa kuormaa.

Painoeroa autoilla on vain 50 kiloa. T5:ssa massaa lisää kardaanitunneliin sijoitettu akku, B4:ssa mekaanisen nelivedon komponentit.

Vaihteistona B4:ssa on kahdeksanvaihteinen Geartronic-momentinmuunninautomaatti. Sen toimintaan ei tule kiinnittäneeksi sen suurempaa huomiota kuin T5:n hybridijärjestelmää käskyttävään kaksoiskytkimeen.

Sisältä autot ovat täysin erihenkiset. R-Design huokuu mustaa nahkaa ja kiiltävää muovia. Kuppimaiset sporttipenkit nappaavat tiukasti syliinsä. Tällä voisi ajella vaikka Darth Vader.

Hauskana kontrastina autoon on otettu lisävarusteena kirkkaan oranssi lattiaverhoilu. Se herätti kyytiläisissä huvittunutta ihmetystä.

Volvon Inscription-malleissa vaihteenvalitsin on kristallia.­

Inscription on sitten ehkä enemmän Kaarle Kustaan tyyliä tai vähintäänkin niin sanotusti parempaa Ikeaa. Kojelaudassa ja ovissa on karheaa puuviilua, vaihdekeppi on aitoa Orreforsin kristallia ja vaaleilla nahkapenkeillä on mukava löhöillä. Apukuskin penkin sivuun on ommeltu pieni Ruotsin lippu.

Istuinmukavuudessa ei ole moitittavaa.­

Kummassakin testimallissa oli lisävarusteena kauniisti ja kirkkaasti soiva 13-kaiuttiminen Harman-Kardonin audiojärjestelmä. Kelpaa kuunnella Mark Knopfleria.

Volvon pohjarakenne on fiksu. Lataushybridissä akku ei kutista tavaratilaa, vaan kaikissa malleissa on yhtä tilava, 460-litrainen kontti. Latausjohdot saa piiloon pohjan alle.

Viisto takapilari estää kuskin näkyvyyden takaviistoon.­

XC40 on miellyttävä auto, ja jo vakiona runsaammin varusteltu kuin sen lähin kilpailija BMW X1. Toki jos ei jumiuduta segmenttiajatteluun vaan mietitään, mitä muita autoja tällä rahalla jo saa, niin esimerkiksi ladattava Toyota RAV4 tarjoaa reilusti isommat sisätilat, enemmän tehoa, pienemmän kulutuksen ja lähes tuplasti pidemmän sähköajon.

460 litran takakontin alla on piilopaikka latausjohdoille.­

Jos nelivetoa ei tarvitse, niin tästä koeajokaksikosta T5 vie helposti pidemmän korren. Se on tehokkaampi, taloudellisempi ja edullisempi. B4:n testimalli oli lisävarustevanteiden ja korkeamman autoveron takia lopulta peräti 3 000 euroa lataushybridiä kalliimpi.

Toki jos verrokeiksi otetaan B4:n etuvetoversio ja kahdesta lataushybridistä laimeampi 211-hevosvoimainen T4-malli, on kevythybridi lähtöhinnaltaan sitten kolme tonnia halvempi. Siltikin T4 on tehokkaampi ja vähäpäästöisempi.