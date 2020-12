Mercedes-Benzillä on verrattain looginen nimeämissysteemi.

Mitä edemmäs aakkosissa mennään, sitä suuremmasta autosta on kysymys: A, B, C, E ja S. Ja mikäli nimessä on myös G-kirjain, se kertoo, että kyseessä on maastoautoa muistuttava auto.

Siksi kuvittelin, että GLB:n koeajossa ajaisin pienehköä crossover-tyyppistä autoa, jotain Nissan Qashqain kaltaista. Näin ei ollut.

GLB on suurimmillaan seitsemänpaikkainen tila-auto, eli sinne mahtuu isompikin perhe, mikäli kaksi lasta on alle 168-senttisiä. Tämä on pituusraja taaimmaiselle penkkiriville. Jos perhe on pienempi, viimeisen penkkirivin voi luonnollisesti kaataa, jolloin tavaratila imee materiaa kuin musta aukko.

Auto näyttää muodikkaasti katumaasturilta, eikä lainkaan hassummalta sellaiselta, etenkin, jos Mercedesin nykyinen linjakas muotoilumaailma miellyttää silmää.

Tällä tavalla GLB on fiksumpi vaihtoehto tilaa tarvitsevalle kuin useat markkinoilla olevat katumaasturit, joiden ulkomitat ovat kyllä suuret, mutta sisätilat tavallisen porrasperäisen henkilöauton luokkaa.

GLB:ssä tuntuu ensinäkemältä olevan kaikki, mitä perheautolta voi tarvita, kunnes huomaa, miten apeaksi auton ratissa käy.

Puhutaan ensin siitä, mikä autossa on hyvin.

Sisällä tilan tuntu on hyvä, eikä se ole vain tuntua, vaan avaruutta on ihan oikeasti ylös, sivulle, eteen ja alas asianmukaisesti niin etu- kuin takapenkillä. Auto on itse asiassa vain neljä senttiä lyhyempi kuin luokkaa suurempi GLC.

Auton sisusta on turbiininmuotoisine ilmasuuttimineen tuttu muista Mersun malleista.­

Tilakin on kivaa, mutta auton vetonaula on MBUX-tietoviihdejärjestelmä.

Autossa on kaksi seitsemän tuuman näyttöä: mittaristonäyttö ja kosketusnäytöllinen medianäyttö. Nämä ovat erillisyydestään huolimatta ikään kuin yhtä ja samaa näyttöä, joiden välillä seilataan näppäimien avulla.

Keskinäytön visuaalista ilmettä voi vaihtaa erilaiseksi.­

Systeemi on visuaalisesti komea ja lyhyen haltuunoton jälkeen melko intuitiivinen. Sen ilmettä voi myös muuttaa, kuten voi myös auton tunnelmavalaistusta.

Lisäksi auto kuuntelee kuljettajaa. Kun autolle sanoo ”hey Mercedes”, se kysyy, mitä haluaisin. Ja kun kerron, se ymmärtää yllättävän tarkasti.

Tämä on paras puheohjaus, jota olen kokeillut. Puheohjaus on myös säädetty niin, että se ei reagoi lasten vaatimuksiin, vaan ottaa käskyjä vain aikuisilta. Tätä ominaisuutta ei ollut mahdollisuutta testata.

Nykytrendin vastaisesti GLB:stä ei ole tarjolla lainkaan hybridiä eikä ladattavaa hybridiä, mikä on outoa.

Ratin vasemmalta puolelta säädetään vakionopeudensäädintä, oikealta tietoviihdejärjestelmää.­

Toisaalta tämän auton kaksilitrainen dieselmoottori kuluttaa kovin vähän. Vaikka auto on iso ja muhkea, virallinen kulutuslukema sataselle on nätisti ajaessa melko realistinen.

Silti 150-hevosvoimainen diesel kiihtyy ihan riittävän rivakasti ja vääntää hyvin 320 newtonmetrin turvin.

Ja kun tien päälle päästään, ei tarvitse heti lopettaa kesken: täydellä tankilla posottelee toista tuhatta kilometriä. Auto on myös hiljainen, ja jos ei nyt äärimmäisen mukava, niin ainakin mukavuuspainotteinen.

Matkaa taitetaan turvallisesti, sillä iso kori on vankkaa tekoa, ja autossa on runsaasti turvallisuusteknologiaa.

Penkki on vähän kova, mutta siihen saa hyvän ajoasennon.­

Vakiovarusteina ovat esimerkiksi laajennettu aktiivinen jarrutusavustin, joka auttaa välttämään peräänajot. Avustin osaa varoa myös kevyttä liikennettä.

Myös kaista-avustin, adaptiivinen vakinopeudensäädin ja kuolleen kulman varoitin kuuluvat perusvarustukseen.

Turvajärjestelmät ovat hyviä, mutta kun kääntyy risteyksestä – kun mistään ei tule ketään ja mitään vaaraa ei ole – auto aloittaa varoituspiipityskonsertin syyttä suotta. Tämä tapahtui muutamia kertoja viikon koeajon aikana.

On toki parempi, että auto on yli- kuin aliturvallinen, mutta tällaisissa tilanteissa varoitusjärjestelmät ovat pikemminkin riski, koska ne saavat kuljettajan säikähtämään.

Myös ylä- tai alamäessä taskuun parkkeeraaminen on ärsyttävää. Mersun automaattivaihteistossa on välillä löysää niin paljon, että ahtaaseen tilaan parkkeeratessa se on vähällä luistaa pahki edellä tai takana olevaa autoa.

Takapenkeillä on runsaasti tilaa, ja penkkejä voi liikutella eteen ja taakse.­

Ongelmat ovat pieniä, ja järjellä ajatellen GLB:stä on vaikeaa löytää vikoja. Mutta autot eivät ole pelkkää järkeä.

GLB:llä ajaessa mielikuvitus liitää American Beauty -elokuvan tyyliseen ylemmän keskiluokan lähiöön, jossa pihoilla on katumaasturit, pihojen nurmikot ovat kunnossa ja sisällä taloissa lokkilamput.

GLB on markkinointitutkimusten pohjalta tehty laadukas ja monikäyttöinen tuote, mutta sillä ei ole sielua, vaan tilalla on sellaisia onttoja määreitä kuin ”aktiivinen elämäntapa” ja ”dynaaminen arki”.

Ne ovat asioita, joita meidät on opetettu arvostamaan, vaikka kukaan ei tiedä miksi.

Nappeja on kojelaudan lisäksi kuskin oikealla puolella alhaalla mukinpidikkeiden kaverina.­

Auto näyttelee katumaasturia, jotta sen hintalappuun saadaan muutama tonni lisää, mutta sillä ajaminen tuntuu tila-autolla ajamiselta, sen verran köykäinen ja lepsu ajettava GLB on.

Sen tietoviihdejärjestelmä ja tunnelmavalaistus ovat kyllä hienoja, ainakin siinä määrin kuin Ikeasta ostettu Manhattania kuvaava taulukin.

Tavaratila on runsas, kun taaimmaiset istuimet eivät ole käytössä.­

GLB on toimiva, turvallinen, suhteellisen mukava ja käytännöllinen auto. Mutta kiinnostava, innostava ja luonteikas se ei ole.

Kylmien faktojen ja puhtaan rationaalisuuden valossa Mercedes-Benz GLB:n kanssa perhearki on varmasti vaivatonta ja mukavaa, sillä se on auto, jossa on periaatteessa kaikki mitä autolta tarvitaan.