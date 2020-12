Fyysikko Albert Einsteinin kerrotaan sanoneen näin:

”Hulluutta on se, että tekee samat asiat uudelleen ja uudelleen ja odottaa eri tuloksia.”

Osa suomalaisista autoilijoista on tämän määritelmän mukaan hulluja.

Lähes joka talvi käy niin, että ensimmäisellä liukkaalla kelillä tai ensimmäisen lumipyryn aikaan ihmiset ovat autoineen ojissa, ja onnettomuuksia syntyy.

Miksi autoilijat tekevät samat virheet uudelleen ja uudelleen – miksi talvi yllättää aina autoilijat?

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen on ihmetellyt samaa kysymystä.

”Joka vuosi syksy muuttuu ennemmin tai myöhemmin talveksi. On tosiaan perin erikoista, että se voi vuosi toisensa jälkeen yllättää. Olenkin markkinoinut ajatusta: ’autoilija, yllätä tällä kertaa talvi’. Käytännössä tämä tarkoittaa, että talvirenkaat vaihdetaan ajoissa alle ja kuljettaja kääntää ajotapansa niin sanottuun talviajomoodiin.”

Talviajomoodilla Vesalainen tarkoittaa vähintään neljän sekunnin turvaväliä edellä ajavaan, havainnointia entistä pidemmälle sekä alennettuja ajonopeuksia. Kuskin pitäisi siis talven tullessa muuttaa ajotapansa kokonaan uudenlaiseksi.

”Kun kuljettaja on talviajomoodissa, jää aikaa toimia rauhallisesti. Rauhallinen kuljettaja välttää hätäisiä kiihdytyksiä, jarrutuksia ja voimakkaita ohjausliikkeitä, jotka ovat omiaan aiheuttamaan auton hallinnan menettämisen.”

” ”Ei ole varattu riittävästi aikaa, vaan lähdetään samaan aikaan kuin kesälläkin.”

Talviajotapaan voi yrittää suhtautua niin, että nyt ei tarvitse enää kiirehtiä. Saa ottaa oman aikansa liikenteessä ja operoida mahdollisimman rauhallisesti ilman kiirettä.

Tilastot kertovat, että talviajomoodiin ei jostain syystä tajuta siirtyä riittävän ajoissa.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö ja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan jäsen Tapio Heiskanen sanoo, että onnettomuuksia on eniten niinä kuukausina, kun keli sahaa nollan asteen molemmin puolin alkutalvesta.

Tällaisia kelejä on pääkaupunkiseudulla juuri nyt sekä useina päivinä lähitulevaisuudessa.

Onnettomuuksia tulee, koska kuljettajat eivät ole talviajomoodissa, ja kuvittelevat, että asiat sujuvat yhtä sukkelasti kuin kesällä.

”Ei ole varattu riittävästi aikaa, vaan lähdetään samaan aikaan kuin kesälläkin, vaikka pitää skrapata tuulilasit”, Heiskanen sanoo.

”Sitten ollaan jo myöhässä normaalistakin aikataulusta. Muu liikennevirta sopeuttaa nopeuttaan talviolosuhteisiin, joka saattaa aiheuttaa kiireisten kohdalla turhia ohituksia, pienempiä turvavälejä, peräänajoja hidastustilanteissa tai muuta ylimääräistä riskinottoa.”

Talviajomoodi vaatii totuttelua paitsi toimintatavoissa, myös auton käsittelyssä. Talviajotaidot kun ovat päässeet mahdollisesti unohtumaan kesän ja syksyn aikana, Heiskanen sanoo.

”Talviajon kokemus ja auton hallinta ei ole selkärangassa pitkän tauon jälkeen.”

” ”Osa kuljettajista on kesän aikana unohtanut sen, kuinka liukas on liukas.”

Samaa uskoo Vesalainen.

”Varmaan osa kuljettajista on kesän aikana unohtanut sen, kuinka liukas on liukas, jolloin yllätyksiltä ei voida välttyä.”

Jos auto alkaa lipsua, ihminen menee etenkin alkutalvesta tällaisessa tilanteessa herkästi paniikkiin, koska ei ole ajellut moneen kuukauteen liukkaalla kelillä.

”Keväisin moottoripyöräilijöille suositellaan niin sanottuja ruosteenpoistoja, ja samalla tavalla autoilijoille voisi suositella liukkaan kelin harjoituksia talviradalla talven alussa”, Heiskanen sanoo.

Kun talvi on pidemmällä, ihmiset sopeutuvat taas olosuhteisiin.

”Sitten se alkaa olla taas selkärangassa. Kun on selkeästi talvi, niin kaikki pääsääntöisesti osaavat ajaa jo hienosti.”

Talvi on paitsi autoilijoille vaarallinen, myös jalankulkijoille perin synkkää aikaa, sillä puolet jalankulkijoiden onnettomuuksista tapahtuu kolmen pimeimmän kuukauden aikana.

Tämä johtuu paitsi liukkaudesta, myös pimeydestä. Autoilijan on siis syytä olla varuillaan, mutta jalankulkija voi helpottaa omaa tilannettaan myös itse.

”Heijastinta olisi tärkeää käyttää pimeällä”, Heiskanen sanoo.

Ennen ensiliukkaita tulisi vaihtaa talvirenkaat auton alle, mutta yllättävän moni jättää vaihtamisen liian myöhäiseksi. Tänä vuonna tämä seikka saattaa vaikuttaa erityisen paljon.

Tieliikennelaki uudistui niin, että ihmisillä on enemmän omaa harkinnanvaraa talvirenkaiden suhteen: renkaita ei tarvitse vaihtaa tietyn päivämäärän mukaan, vaan kelin mukaan. Mikäli sää on talvinen, voimassa on talvirengaspakko.

” ”Todellisuudessa talvirengaspakko ei poistunut vaan piteni.”

Vesalaisen mukaan uusi laki on haluttu joskus ymmärtää väärin.

”Uusi laki on haluttu monessa yhteydessä ymmärtää talvirengaspakon poistumisena. Todellisuudessa talvirengaspakko ei poistunut vaan piteni. Siinä, missä aiemmin talvirengaspakko oli joulukuun alusta helmikuun loppuun, on se tästä syksystä alkaen marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää.”

Liikenneturvan Heiskasella ei ole asiasta vielä tutkimustietoa, mutta hänestä vaikuttaa siltä, että ihmiset ovat ehkä löysäilleet tänä vuonna talvirenkaiden kanssa. ”On jäänyt vähän sellainen olo, että aika monella on saattanut jäädä renkaat vaihtamatta, vaikka tässä oli jo pari kolme viikkoa sitten liukkaita kelejä.”

Silti ainakaan Liikenneturvaan ei ole tullut vielä signaaleja siitä, että onnettomuudet olisivat tämän vuoksi lisääntyneet.

Vesalainen uskoo, että suurin osa autoilijoista ei ole juurikaan muuttanut tapojaan.

”Sanoisin, että edelleenkin vastuullinen autonkäyttäjä on vaihtanut talvirenkaat ajoissa alle, kuten aina ennenkin. Varmasti löytyy myös joitakin kikkailijoita, mutta niitä on ollut tähänkin saakka.”

Mikä sitten on talvikeli?

”Kysyin poliisihallituksesta, miten poliisit tulkitsevat asiaa tien päällä. Sain vastaukseksi, että silloin kun on liukasta, ei kesärenkailla saa ajaa. Liukkauden määrittelee valvontatilanteessa oleva poliisimies ja se pystytään dokumentoimaan poliisin laitteiden videolla tai normaalilla kameralla”, Vesalainen kertoo.

Kannattaa muistaa etenkin alkutalvella, että keliolosuhteet voivat muuttua hyvinkin lyhyessä ajassa tai paikallisesti.

”Se, että eilen illalla oli pitävää, ei ole tae siitä, etteikö aamulla voisi olla liukasta. Erityisesti mustaa jäätä tulee usein vain tiettyihin tienkohtiin, mikä tekee siitä erittäin yllätyksellistä”, Vesalainen kertoo.

Vesalaisen mukaan musta jäätä muodostuu etenkin silloille, rantateille, rampeille, notkoihin ja laaksoihin sekä alueille, joissa siirrytään soratieltä asfaltille ja peltoaukealta metsään.

Jos poliisi tulkitsee kuljettajan ajavan väärän kelin renkailla, tulee rangaistus.

”Seurauksena on pääsääntöisesti sadan euron liikennevirhemaksu. Ajon jatkaminen kielletään, kunnes keli ei enää ole liukas. Jos kuljettaja tästä huolimatta jatkaa ajamista, syyllistyy hän niskoitteluun, josta voi olla seurauksena sakko”, Vesalainen kertoo.

Nykyään talvikelissä ja talviajomoodissa kuljettajan apuna ovat erilaiset turvallisuusteknologiat. Liikenneturvan Heiskasen mukaan kolmen eri teknologian on huomattu olevan erityisen merkittävässä osassa talviajon turvallisuuden suhteen.

” ”Ajonvakautusjärjestelmä voisi säästää neljäsosan liikennekuolemista.”

”Ajonvakautusjärjestelmä on merkittävä. Esimerkiksi VTT:n tutkimuksessa on todettu, että ajonvakautusjärjestelmä voisi säästää neljäsosan liikennekuolemista.”

Tämä järjestelmä on kaikissa vuodesta 2014 eteenpäin valmistetuissa autoissa, mutta Suomen autokanta on keskimäärin niin vanhaa, että teillä liikkuu paljon autoja, joissa ei ole ajonvakautusjärjestelmää.

Lisäksi kaistavahti on osoittautunut tehokkaaksi nokkakolarien estäjäksi, ja automaattinen hätäjarrutus on vähentänyt vakavia onnettomuuksia merkittävästi.

Tulevaisuudessa teknologia auttanee vielä lisää.

Kuljettaja voi tarkistaa säätiedotuksen tietääkseen, millaiseen keliin varautua. Nykyteknologialla voidaan mitata sään lisäksi myös tiesäätä. Tällaista teknologiaa kehittää esimerkiksi suomalainen Vaisala.

Tiesääteknologialla saadaan tarkkaa tietoa tienpinnasta, esimerkiksi lumesta ja jäästä. Tiesääasemat tai tiesääinformaatiojärjestelmät voivat siis tarkkailla ja tiedottaa verkottuneille autoilijoille tienpinnan tilasta.

Mikään teknologia ei kuitenkaan auta, jos kuljettaja ei ole kartalla talviajon hienouksista. Siksi seuraavassa Vesalaisen kahdeksan vinkkiä siihen, miten autoilun talvikauteen tulee valmistautua.

Näin varaudut talviajoon

1. Huollata auto

Säännöllisesti määräaikaishuollettu auto on toimintavarma ja turvallinen. Autoon tulee tehdä säännöllisiä tarkastuksia myös huoltojen välillä. Tarkista moottoriöljyn määrä, nesteiden pakkaskestävyydet sekä oikeat rengaspaineet. Talvirenkaissa kannattaa käyttää 0,2 baria valmistajan suosituksia korkeampia paineita.

2. Tarkkaile valojen toimintaa

Vaikka valojen toiminta tarkastetaan huollon yhteydessä, auton käyttäjän pitää tarkkailla sitä itsekin päivittäin. Selvitä, missä valokatkaisijan asennossa palavat ajovalot ja takavalot.

Huomiovaloilla eli niin sanotuilla päiväajovaloilla ajettaessa eivät auton takavalot useinkaan pala.

3. Puhdista auton tuulilasi säännöllisesti

Puhdista tuulilasi myös sisäpuolelta.

4. Tutustu autosi järjestelmiin ja niiden toimintaan

Hätäjarrutustilanteessa olennainen tieto on, onko autossa lukkiutumattomat ABS-jarrut.

Kuljettajan on myös syytä tietää, onko autossa ESC-ajonvakautusjärjestelmä. Tällä järjestelmällä varustetun auton lähtiessä puskemaan kuljettajan täytyy painaa kytkin pohjaan (mikäli autossa sellainen on) ja kääntää ohjausta enemmän sinne, minne haluaa auton kääntyvän. Jos ajonvakautusjärjestelmää ei ole, ohjausta ei tule missään tapauksessa kääntää lisää, vaan tilanteesta pyritään selviämään painamalla kytkin pohjaan.

5. Vaihda talvirenkaat ajoissa alle

Huolehdi myös renkaiden kunnosta. Jos talvirenkaan urasyvyys on 5 mm tai vähemmän, se on ollut käytössä yli kuusi ajokautta tai sen valmistuksesta on kulunut 10 vuotta, rengas on uusimisen tarpeessa. Nastarenkaista tarkista, ovatko nastat tallella, ehjiä ja tiukasti kiinni renkaassa.

6. Varaa aikaa auton huolelliseen puhdistamiseen

Auton puhdistamiseen lumesta ja jäästä pitää varata aikaa, jotta ei joudu lähtemään hopussa liikenteeseen.

7. Säädä ajoasento oikein

Hyvässä ajoasennossa auton liikkeet välittyvät hyvänä perstuntumana kuljettajalle. Silloin myös vaaratilanteessa toimiminen on helpompaa.

8. Vaihda ajo- ja ajattelutapasi talvi­ajomoodiin ajoissa

Pidä vähintään neljän sekunnin turvaväli edellä ajavaan. Havainnoi entistä pidemmälle. Käytä alhaisempia ajonopeuksia. Vältä hätäisiä kiihdytyksiä ja jarrutuksia sekä voimakkaita ohjausliikkeitä.