Jeepin emokonserni Fiat-Chrysler on viime aikoina ollut Teslan Elon Muskin hyvä kaveri. Vanhan maailman autojätti on maksanut päästöoikeuksista kalifornialaiselle sähköautovalmistajalle peräti kaksi miljardia euroa.

EU:n tiukkoihin päästörajoituksiin yltääkseen valmistajien on pakko tehdä vähäpäästöisempiä autoja, käytännössä sähköautoja ja lataushybrideitä. Sellaisia ei FCA:lla kuitenkaan ole ollut, joten rangaistusmaksuilta välttyäkseen se on joutunut ostamaan päästökrediittejä. Teslalla näitä on muille jakaa, onhan sen automallisto nimellisesti nollapäästöinen.

Onneksi Fiatilla on hallussaan brändi, johon lataushybriditekniikan voisi kuvitella sopivan: Jeep. Sähkömoottorilla saadaan maastohenkisiin Jeepeihin uudenlainen, sähköllä vääntävä neliveto, ja 50 kilometrin ajoakulla raskaan maasturin päästöt tippuvat maagisesti lähes nollaan – ainakin paperilla.

Uusi Compass 4xe on siis Jeepin ensimmäinen lataushybridi. Suoritusarvoiltaan se on samaa tasoa kuin kaikki vastaavat nykyajan ladattavat katumaasturit – tehoa yli 200 hevosvoimaa, kiihtyvyys sataan alle kahdeksan sekuntia, ja työmatkat pääsee sähköllä.

Nelivedon ja sähköajon valintakytkimet löytyvät vaihdekepin takaa.­

Valitettavasti Compass on jo ilmestyessään vanhanaikaisen tuntuinen ja paljon hiomattomampi auto kuin kilpailijansa. Sama pätee harmillisen moneen FCA-tuotteeseen.

Autot tehdään Melfin tehtaalla Italiassa ja konepellin alla on Fiatin 1,3-litrainen bensaturbo. Mennyttä on se aika, kun Jeepin keulilla ärjähteli 15 litraa satasella kuluttava V6 tai vielä järeämpi kasikone.

Tekniikka on kehittynyt. Pieni nelisylinterinen mylly tuottaa yksinään 180 hevosvoimaa ja taakse sijoitettu sähkömoottori tarjoaa tähän päälle vielä 60 hevosta (44 kW).

Jeepin valttikortti on monipuolinen neliveto. Myös kilpailijoissa se on toteutettu kahdella moottorilla, mutta Compassissa järjestelmää voi ohjailla tarkemmin tilanteen mukaan.

Etumatkustajan istuintyynyn alla on pieni säilytyslokeron.­

Lukkotoiminto silti löytyy: se pakottaa molemmat akselit vetämään hitaassa vauhdissa. Voimaa jaellaan sen mukaan, mikä ajo-ohjelma on valittuna.

Jeepille voi kertoa keskikonsolissa olevalla kytkimellä, ajetaanko nyt lumessa, hiekassa, mudassa vai kivikossa.

Taka-akselia pyörittävä sähkömoottori tuottaa 250 newtonmetrin väännön suoraan takapyörille ja nelivedon voi myös ”lukita”, jolloin kumpikin akseli vetää hitaassa vauhdissa. Mitään mekaanisia lukkoja Compassissa ei ole. Valittavana on myös Low-asetus eli alennusvaihde vaikeisiin paikkoihin.

Parkkitutkan kuva peittää keskinäytön aina pysähdyttäessä.­

Voimaa jaellaan sen mukaan, mikä ajo-ohjelma on valittuna. Jeepille voi kertoa keskikonsolissa olevalla kytkimellä, ajetaanko nyt lumessa, hiekassa, mudassa vai kivikossa. Tietokone tunnustelee sitten, miten voimaa kannattaisi jakaa neljän kumitassun välillä.

Automaattiasetuksella eli tavallisessa ajossa vetotapa vaihtelee tilanteen mukaan. Neliveto toimii aina, vaikkei autoa lataisi. Jos akku on tyhjä, niin bensakone tuottaa generaattorin avulla virtaa sähkömoottorille ja pitää takapyörät pyörimässä.

Selkeät nappulakytkimet ovat hyvä ratkaisu.­

Koeajoviikolla ei harmi kyllä ollut lunta maassa. Kevyt testailu läheisellä soramontulla valoi silti uskoa Jeepin kykyyn selvitä vaikeammistakin paikoista.

Järeisiin vetohommiin Compass ei kykene. Jarrullinen perävaunumassa on vain 1 250 kiloa. Toyota RAV4:llä ja jopa Volvon pienellä ja kaupunkikorealla XC40:lläkin saa vetää raskaampaa vaunua. Vertailun vuoksi, tuttavan vanha Jeep Cherokee jaksaa kiskoa 3,5 tonnia.

Compassilla ehkä pääsee hieman rankempaan sienimetsään kuin kilpailijoillaan, mutta käytännössä tämä on kaupunkimaasturi. Siinä roolissa se ei valitettavasti ole kovin hyvä – jos ei nyt puututa siihen, mihin ihminen kaupungissa ylipäänsä tarvitsee maasturia. Lataushybridin hankkimisessa ei vain ole kovin paljon järkeä, jos ajaa enimmäkseen pitkiä matkoja maantiellä.

Laturi ottaa yhdellä vaiheella 7,4 kilowattia tunnissa.­

Nurkka-ajelussa auto on luonteeltaan sopuisan letkeä, mutta ohjaus on oudon veltto ja etäinen. Tavallaan se on Amerikan tyyliä, muttei ihan tätä päivää.

Kaksoiskytkinvaihteisto pykii oudosti. Välillä auto suorastaan jysäytti pienemmän vaihteen pykälään hitaassa vauhdissa. Kiihdytyksissä laatikko miettii aikansa.

Sähkön ja bensan yhteistyö käy silti sulavasti. Moottorien vuorottelua ei rauhallisessa ajossa juuri huomaa, kuten ei hybrideissä yleensäkään. Pelkän sähkön turvin Compass kulki nyt seka-ajossa 39 kilometriä, kun matkaan lähdettiin lämpimästä hallista ilmastointi 18 asteeseen säädettynä. Toimintamatkaa luvataan siis 50 kilometriä, mutta talvipakkaset syövät aina kantamaa.

Keulan muotoilu on tuttua Jeepiä.­

Moni vastaava auto kulkee silti näissäkin oloissa pidemmälle ja on taloudellisempi tyhjällä akulla ajettuna. Ilman latausta Jeep kulutti yhdistelmäajossa 7,7 litraa sadalla. Tankkaamassa saa piipahtaa usein, sillä polttoainesäiliö vetää vain 37 litraa.

Tietysti lataushybridi on suunniteltu ladattavaksi. Jos autoa pitää tunnollisesti töpselissä, ja sitä pystyy enimmäkseen ajamaan sähköllä, on Jeep niin vähäpäästöinen kuin luvataankin.

Testimalli oli maastohenkinen Trailhawk.

Jeepin sisäilme ei ole tältä vuosikymmeneltä.­

Varusteluun sisältyy kaikki tarpeellinen, joskaan mukautuvaa vakionopeudensäädintä ei Compassiin saa lainkaan.

Täysnahkaverhoilu, kaksivärimaalaus ja kuolleen kulman varoitusjärjestelmä on jätetty kalleimman S-tason varusteeksi. Siinä on myös tuuman isommat vanteet. Niiden puuttuminen ei testiviikolla valvottanut öisin.

Muovien laatu ei ole autossa olennaisin asia, mutta Compassin ohjaamo on hintaluokassaan varsin valju ja vanhanaikainen. Lisäksi moni käytännön asia toimii nurinkurisesti, aivan kuin suunnittelijat eivät olisi jaksaneet miettiä loppuun asti.

Jeepin tietoviihdejärjestelmä on verrattain kankea.­

Vilkun ja kaukovalojen monitoimiviiksi on syvyyssuunnassa löysä mutta pystysuunnassa jäykkä, eli vilkkua näyttäessä saattaa helposti tulla väläyttäneeksi pitkiä valoja.

Ajotietokoneen ja keskinäytön näkymät mittaristossa on numeroitu yhdestä kymmeneen, mutta ylöspäin selatakseen pitää painaa ratista nuolta alaspäin. Valikoita ei myöskään voi pysähdyksissä selata lainkaan, jos parkkitutkan näyttö on kytketty päälle. Se valtaa keskinäytön kokonaan alle 20 kilometrin tuntivauhdissa.

Nopeusmittarin taustaväri vaihtuu sen mukaan, kumpi moottori vetää. Sähköllä ajaessa tausta on keltainen, bensalla sininen. Jeepin tietoviihdejärjestelmässä on samat toiminnot kuin muillakin, mutta järjestelmä on hieman hidas ja kankeakäyttöinen. Osoitteen syöttäminen navigaattoriin on kömpelöä.

Tavaratila on luokassaan pieni.­

Käytettävyyttä syö lisäksi tässä kokoluokassa onnettoman pieni takakontti, jonka pohjasta täysikokoinen vararengas haukkaa ison tilan.

Compass on erikoinen väliinputoaja. Se on sinänsä järeä maasturi, jolla ei kuitenkaan saa vetää raskaita kuormia, ja toisaalta se on kaupunkimaasturi, joka ei ole erityisen hyvä ajaa kaupungissa.

Takana on hyvin tilaa matkustaa.­

Sähköinen voimalinja on tietysti tervetullut lisä Jeepiin. Arkiajoon on silti tarjolla monta mukavampaa, tilavampaa, taloudellisempaa ja yhtä tehokasta verrokkia. Compassin ainoaksi valttikortiksi jää monipuolinen neliveto ja Jeepin karski brändi-imago.