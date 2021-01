Oletko salaa himoinnut Toyota Corollaa, mutta et halua olla kuten kaikki naapurisi? Osta Suzuki!

Suomalaisten suosikkiauto Corolla on farmarimallisena nyt tosiaan tarjolla myös Suzukina, mallinimellä Swace. Suzukin versio kansankuljettimesta maksaa 29 000–31 000 euroa ja vastaa keskitason farkku-Corollaa, pienillä varuste-eroilla.

Uudelleenbrändäyksen taustalla on isompi kuvio, joka ei täällä Pohjolan nurkkamarkkinoilla heti avaudu. Suomessa edullisista nelivetoautoistaan tunnettu Suzuki on myyntimääriltään aivan mitätön automerkki. Suzukin omistajat voisivat perustaa oman prosenttijenginsä.

Yli miljardin ihmisen Intiassa japanilainen Suzuki kuitenkin hallitsee automarkkinoita ylivoimaisesti. Suzukin markkinaosuus siellä on yli 50 prosenttia, ja Toyota haluaa tästä osansa.

Yhteistyösopimuksella Toyota saa Suzukilta jalansijaa Intiassa, ja vastineeksi Suzuki saa myydä Toyotan hybridi-Corollaa ja uutta ladattavaa RAV4:ää omalla brändillään. Se tarvitsee näitä autoja laskeakseen mallistonsa keskimääräisiä päästöjä Euroopassa. Näinpä meillä Suomessakin avautuu nyt outo mahdollisuus ostaa Corolla joko Suzukina tai Toyotana.

Mallinimi Swace tuskin tarkoittaa mitään millään kielellä. Mieleen tulee lähinnä edesmennyt näyttelijä Patrick Swayze.

Vähän suulaammaksi muokattua keulaa lukuun ottamatta Swace on täysin sama auto kuin Corollan farmarimalli, joten tämän jutun voi yhtä hyvin lukea 1,8 -litraisen Corollan arviona. Se on ainoa moottorivaihtoehto Swaceen. Corollaan saa tehokkaammankin kaksilitraisen koneen.

Yksinkertaisen toimiva ohjaamo on tuttu Corollasta.­

Moottori on siis Toyotan vanha tuttu ”itselataava” hybridi, joka koostuu oikeastaan kolmesta yksiköstä: polttoainetta pihistävällä Atkinson-kierrolla pyörivästä polttomoottorista ja kahdesta sähkömoottorista, joista toinen toimii myös generaattorina. Bensa ja sähkö vuorottelevat ja jarrutusenergiaa varautuu akkuun. Välillä bensamoottori latailee akkua ja välillä kruisaillaan pelkällä sähköllä. 1,8 -litrainen perusmylly on riittävä ja taloudellinen. Auton virallinen kulutuslukema on 4,5 litraa sadalla, mikä toteutuu maantiellä helposti.

Koeajon lopullinen yhdistetty keskikulutus oli nyt Toyotalle korkeahko 6,2 litraa sadalla kilometrillä, mutta lukemaa nostivat kylmäkäynnistykset ja lyhyt ­pätkäajo pakkasella.

Swace on aivan mainio taajamakiituri. Corolla mielletään arkiseksi autoksi, mutta ei sen suosio Suomessa perustu siihen, että suomalaiset olisivat jotenkin tyhmiä tai tylsiä ihmisiä.

Tavaratila on hyvin riittoisa.­

Tämä on kätevä perheauto, eikä hassumman näköinenkään. Isoon farkkukonttiin saa mahtumaan kaikki tarpeelliset tavarat, ja penkit kaatamalla lastaustila on tasainen ja niin pitkä, että 185-senttisenä mahtuisin hyvin nukkumaan siellä.

Onneksi testiviikolla parisuhde oli kunnossa, niin ei tarvinnut. Tavaratilan välipohjan alta paljastuu vielä riittoisa varapyörän kotelo. Sinne voi sulloa esimerkiksi kaikki autonhoidolliset tarvikkeet pois pyörimästä. Varapyörää Swaceen ei saa, kuten ei Corollaankaan.

Sitten vain napista virrat päälle ja liikenteeseen.

Auto liikkuu sulavasti ja ohjaus on sopivan painokas, selvästi tunnokkaampi kuin esimerkiksi löysäksi tehostetussa VW Golfissa. Parkkipaikalla Swace hiipii sähköllä ja ajaminen on kaik­kiaan vaivatonta.

Penkit ovat käsisäätöiset, mutta ristiseläntuki pullistuu sähköllä.­

122-hevosvoimaisen moottorin voimavarat osoittautuvat rajalliseksi lähinnä ohituksissa. Toisaalta Swacella ei tee mielikään ajaa talla pohjassa, sillä muiden portaattomasti välitettyjen hybridien tavoin moottori kuulostaa kovassa kiihdytyksessä piinatulta tehosekoittimelta, joka yrittää murskata liian kovaa jäätä: brrrRRRR!

Auton tiedoissa vaihteistotyypiksi on merkitty CVT-automaatti. Se kalskahtaa takavuosien hirvittävältä kuminauhavariaattorilta, mutta ei Swacessa varsinaista vaihteistoa ole, vaan Toyotan oma, sähkömoottoreihin ja planeettapyörästöön perustuva hybridivoimansiirto. Liikkeellelähtö ja peruuttaminen tapahtuu aina sähköllä, eikä muuta tarvitse ymmärtääkään.

Ainoa ero Corollan ja Suzukin välille syntyy varusteista, ja tässä täytyy ostajan vertailla tarkasti myyjäliikkeiden tarjouksia, saisiko keulan logoa vaihtamalla paremman diilin suuntaan tai toiseen. Koeajoarviossa on mahdoton sanoa, kumpi on fiksumpi ostos.

Toyotan ja Suzukin hybridimittaristo on kuin avaruusaluksesta.­

Suzukilla valittavana on kaksi varustetasoa: GL+ tai GLX. Nimipolitiikka muistuttaa vanhaa ­Lada-vitsiä, jonka mukaan autossa on joko galvanoidut listat (GL) tai galvanoidut listat myös sivuilla (GLS). Lisävarusteiden valinta on helppoa. Niitä ei ole.

29 500 euron hintainen GL+ vastaa siis jokseenkin Toyotan Active -varustetasoa, mutta Suzukilla samalla rahalla saa lisäksi sadetunnistimen. GLX on paketoitu niin, että se sisältää kaiken tarpeellisen ja vähän enemmänkin.

Toyotan infojärjestelmä on askeettinen.­

GLX vertautuu periaatteessa Toyotan keskitason Style-varusteluun, mutta sisältää vakiona lisäksi parkkitutkat, kuolleen kulman valvonnan ja risteävän liikenteen varoittimen. Vanteet ovat 16-tuumaiset, Toyotassa tuuman isommat.

GLX-malli maksaa 31 500 euroa ja tällainen oli myös koeajoauto.

Sen varustelu ei tosiaan jättänyt toivomisen varaa: mukavuuksista löytyy muun muassa mukautuva vakionopeudensäädin kaista-avustimella, automaattiparkki, avaimeton lukitus, lämmitettävä ratti ja tuulilasin alareunan lämmitys, kaukovaloautomatiikka sekä langaton latauspaikka kännykälle.

Ratin lämmitys toimii melko kapealla alueella.­

Navigaattoria ei saa, mutta se ei ole mahdottoman suuri harmitus, sillä Toyotan navigointijärjestelmä on yksi markkinoiden kankeimmista.

Sen sijaan Swace tukee kännykän kautta Android Auton puheohjattua karttasovellusta, joka on erinomaisen helppokäyttöinen. Kunhan sen saa asennettua puhelimeensa: aivan uusimmissa Android-puhelimissa sovellus on vakiona, mutta vanhempien kanssa täytyy hieman kikkailla.

Takapenkkejä ei ole muotoiltu turhan voimakkaasti.­

Automaattipysäköinti on hauska lisä. Auto osaa veivata itsensä niin tiukkaan paikkaan, että kuskilta meinaa jo loppua usko.

Ainoa häiritsevä asia autossa on rengasmelu. Pyörivän kumin jylinä alkaa jo taajamanopeuksissa ja on jotenkin sellaisella taajuudella, että se ottaa korvaan ärsyttävämmin kuin monessa muussa autossa. Sama vika on myös Corollassa.

Corolla on hyvä auto, oli keulalla mikä logo tahansa.

Se on mukava, tilava, hyvin varusteltu, menevän näköinen eikä turhan kalliskaan. Ostoa harkitsevan täytyy vain huolella tutkailla, kummalla merkillä saa paremman diilin.

Takuu on yhtä pitkä kummallakin, mutta Toyotalla on laajempi huoltoverkosto ja kovempi brändi Suomessa.

Ihminen on epärationaalinen eläin. Vaikka kyseessä on täysin sama auto, saattaa Toyota pitää silti paremmin arvonsa.

Mutta jos tämän saa pienemmällä korolla kuin Corollan, niin miksi ei?