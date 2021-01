Etelä-Suomen talvi voi olla kamala. On pimeää, on kosteaa, on kylmää. Ei tule edes kunnollisia sadepisaroita, vaan pikkuruiset vesipartikkelit viuhtovat tuulessa vaakatasossa ja kastelevat kauttaaltaan.

Mutta minä poika en moisesta välitä, sillä istun uudessa Kia Sorentossa.

Hämmästelen nappimeren laajuutta ja lisävarusteiden ylitsevuotavaa tulvaa. Selaan valikoita ja mietin, haluaisinko kuunnella Kian äänimaailmaksi tarjoamia luonnon ääniä vai lumisen alppikylän äänimaisemaa, kunnes päädyn takkatulen rätinään.

Posottelen nelivedon voimalla valoista toisiin. Kun jään hetkeksi haaveilemaan paikoilleni valojen jo vaihduttua vihreiksi, Kia ilmoittaa, että painahan kaasua, valo on vihreä. Teen työtä käskettyä, ja hybridivoimalinja vääntää auton kivasti liikkeelle.

Ajan risteykseen, jossa on vaarana käännyttäessä törmätä pyörätiellä kiitäviin pyöräilijöihin tai jalankulkijoihin, mutta Kian kanssa riski minimoituu: kun laitan vilkun päälle, mittaristoon ilmestyy kamerakuva, joka näyttää takaa tulevaa liikennettä.

Kun laittaa vilkun päälle, toisen mittarin tilalle ilmestyy kuollutta kulmaa kuvaava kamera.­

Kun parkkeeraan taskuun, ­näen muiden kameroiden ja tutkien lisäksi lintuperspektiivistä, miten autoni on asemoitunut, ja kun sammutan auton ja lähden pois, Kia vielä muistuttaa, että tarkkaile ympäristöäsi.

Kuskin penkillä hämmästyy ensin kaikkia painikkeita, mutta hetken treenauksen jälkeen Kian ohjaamo on intuitiivinen.­

Kiassa on mukavaa. Ihan yhtä mukavaa, ellei jopa mukavampaa, kuin Volvossa, BMW:ssä, Mersussa, Audissa tai Jaguarissa. Miten tässä näin pääsi käymään, että korealainen entinen halpismerkki teki näin hienon auton?

Kia ei ole koskaan ollut merkki, joka ostetaan sen statusarvon vuoksi, kuten vaikka Volvo, BMW tai Mercedes-Benz. Kia on järkevämpi, mutta sekään määre ei oikein sovi sille.

Esimerkiksi Škodan ja Kian voisi nähdä järkiautoveljeksinä, mutta näistä Škoda on pedantti, nuiva ja asiakeskeinen isoveli. Kia on pikkuveli, jolla on hauskoja ideoita, mutta joita kukaan ei ole halunnut kuunnella, koska se ei ole ollut vielä kypsä toteuttamaan niitä.

Vaihdekepin sijaan ajoon lähdetään rullaa kääntämällä.­

Merkki alkoi löytää paikkaansa viimeistään 2008, kun se julkaisi Soul-mallinsa mainoskampanjan, jossa hamsterit ajelivat Kialla. Mainos oli hauska.

Kiassa on samassa paketissa järkeä, hauskuutta ja sympaattisuutta, ja viime vuosina siinä on ollut myös ihan aitoa laatuauton vaikutelmaa. Uusi Kia Sorento on uusi askel laatuluokkaa kohti. Näyttää siltä, että Kia on kasvanut aikuiseksi, vaikka sen identiteetti onkin edelleen hieman hukassa.

Sisältä auto tuntuu avaralta. Tilaa on hulppeasti sekä edessä että takana, ja kaikki auton versiot saa viisi- tai seitsenpaikkaisena. Lasikatto saa auton vaikuttamaan entistäkin tilavammalta.

Nappanahkapenkit ovat jämäkät ja mukavat.­

Kokoluokan puolesta Kia Sorento on jossain ison ja tosi ison auton välissä. Jos autoa vertailee vaikkapa kehuttuun Volvoon, se sijoittuu jonnekin XC60:n ja XC90:n väliin.

Kokoluokka mahdollistaa siis suurperheelle riittävät tilat ilman, että autosta pitäisi maksaa jättiauton verran.

Viisipaikkaisena tavaratilaa on 697 litraa. Kun kaataa kaiken mahdollisen alas, auto vetää 2 085 litraa roinaa.

Sorento ei ole erityisen nopea, mutta ei sen ole tarkoituskaan olla. Kiihtyvyyttä kuvaa parhaiten sana ”riittävä”.

Takapenkillä on paljon tilaa.­

Pääasiassa Kialla ajettaneen ihan tavallisilla teillä perheen kanssa, ja sellaiseen toimeen se on tilavana varsin asianmukainen. Auto on nopeammassakin ajossa perin hiljainen ja miellyttävä.

Kia Sorento on itselataava bensiinihybridi, mutta erityisen vähän kuluttava se ei ole. Auto kertoo, kuinka taloudellista ajo on ollut, ja sen mukaan oma ajotapani oli 70-prosenttisesti taloudellista. Silti kulutus oli 7,6 litraa satasella. Ison auton luvuksi se ei ole hurja, mutta ei kovin ekologinenkaan.

12,3-tuumainen digitaalimittaristo miellyttää silmää. 10,25-tuumaisessa keskikonsolissa navigaattori on intuitiivinen ja juttelee älypuhelimen kanssa. Käyttöliittymä on pienen treenin jälkeen aika selkeä.

Mittaristo on täysin digitaalinen.­

Mukavasti kaikki asiat eivät ole kosketusnäytön takana, vaan tarjolla on myös fyysisiä nappeja, ja esimerkiksi ilmastointia voi säätää nappuloista.

Varusteita tässä parhaassa Business Luxury -mallissa on vaikka muille jakaa nahkaistuimista panoraamalasikattoon, adaptiiviseen vakionopeudensäätimeen ja kaistavahtiin.

Ja koska auto on nelivetoinen ja ainakin leikkii olevansa maasturi, siinä on erilaisia ajotiloja erilaisiin olosuhteisiin lumelle, mutaan tai hiekkaan. Niiden toimivuutta ei päästy tällä kertaa testaamaan.

Peilien ja ikkunoiden säädöt ovat perinteisesti ovessa.­

Hintaa tälle kaikelle tulee aika paljon, 65 980 euroa, mutta kun hintaa vertaa vaikkapa Volvoihin tai saksalaisiin merkkiautoihin ja muistaa, miten paljon tilaa ja näperreltävää Kiassa on, hinta näyttää jo kohtuulliselta.

Karvalakkimalli maksaa melkein parikymmentä tuhatta euroa vähemmän, mutta sellaisen ostaessaan menettää myös ison osa auton viehätystä: sen, että siinä on niin paljon kaikkea. Jos varusteet eivät ole tärkeitä, niin 48 390 euroa näin suuresta autosta ei ole paha hinta.

Kia Sorentossa on kovaa yritystä. Se haluaisi niin kovasti olla markkinoiden paras iso auto ja saada papukaijamerkin, ja sen toteuttaakseen se ottaa vaikutteita sieltä täältä.

Ulkomuodoltaan auto näyttää siltä, kuin se olisi ahkerasti bodannut itseään kelvatakseen Yhdysvaltojen markkinoille.

Vaikka auto on iso, muhkea ja ilmeeltään jossain määrin ­aggressiivinen, se on enemmänkin suuri ja ujo bodari, joka yrittää näyttää mahtavalta ja päätyy näyttämään sympaattiselta.

Keskikonsolin graafinen ilme on nätti, ja valinnanvaraa ja valikoita on runsaasti.­

Sisätilojensa ja teknologioidensa puolesta Kia haluaa olla saksalainen laatuauto, ja violetinsiniset tunnelmavalistukset tuovatkin mieleen 1990-luvun saksalaisen diskon.

Tunnelmaäänivalikot ja olematon ohjaustuntuma taas viestivät Citröen-tyylisestä ranskalaisesta mukavuudentavoittelusta.

Lopputuloksena on sympaattinen ja kaikin tavoin miellyttävä korealainen, joka ei tunnu pröystäilevältä jättimaasturilta, vaikka se ehkä haluaisikin olla sellainen.

Takakontti on tilava, ja kaikki selkänojat kaatamalla tavaratilaa saa yli kaksi kuutiometriä.­

Esimerkiksi BMW, Mercedes-Benz, Audi tai Jaguar tekevät kukin sarallaan monia asioita viimeistellymmin kuin Kia ja tuntuvat laadukkaammilta. Volkswagen tuntuu asiallisemmalta ja Skoda järkevämmältä, Toyota taas luotettavimmalta.

Vaikka Kia Sorentosta ei osaa tarkoin sanoa, onko se lintu vai kala, niin yritteliään ja sympaattisen Kian ratissa olo on oikeastaan mukavampi kuin edellä mainittujen kilpailijoiden ratissa. Se on kasvanut jo isoksi, mutta silti se on onneksi edelleen vähän hamsteri.