Sähköautoissa alkaa jo olla keskiluokan lompakolle sopivaa valinnanvaraa. 30–40 tuhannen euron haarukkaan mahtuu nopeasti laskettuna noin tusina erilaista täyssähköautoa.

Yksi niistä on tämä Peugeot. Pienehköstä 2008-crossoverista ilmestyi hiljattain 50 kilowattitunnin akulla ja 100 kilowatin (136 hv) sähkömoottorilla varustettu sähköversio.

Siitä koeajossa on nyt keskitason Allure-varusteilla lastattu malli, joka valtion hankintatuen kanssa maksaa halvimmillaan 36 000 euroa. Samassa hintaluokassa tarjolla on esimerkiksi Hyundain ja Kian malleja hieman pienemmällä akulla, tai sitten Volkkarin uusi ID.3 niukimmilla varusteilla, mutta tehokkaammalla moottorilla ja pidemmällä toimintasäteellä.

Kaikki nämä ovat päteviä kulkupelejä, jos sähköauto sopii omiin tarpeisiin. Toki ne ovat toistaiseksi vielä huomattavasti kalliimpia kuin vastaavat polttomoottorimallit.

Peugeotin kilpailuvaltteja tässä sarjassa ovat ainakin muotoilu ja tunnelma. Nykyajan suosituin korimalli on tällainen crossover, eli siis periaatteessa autoksi muokattu nelipyöräinen jääkaappipakastin, mutta Ranskassa suunnittelijoilla on sentään kynä terässä.

Sähköleijona ei karju tai pidä muutakaan ääntä tien päällä.­

2008 on ryhdikäs pieni menijä. Se on kuin viekas pikku sähköilves. Keulan sivuvalot kaartuvat kulmahampaiksi ja kolmiosaisten takavalojen voi kuvitella muistuttavan kissapedon raapaisujälkeä. Nyky-Pösöt, etenkin muotovalio 508, erottuvat liikenteessä.

Ohjaamo vasta erottuukin. Kahden diginäytön hallitsema konttori on futuristinen ja uutuutena mittaristo on nyt kolmiulotteinen.

Tiedot näytetään siis kahdessa tasossa, ja näkymiä voi vaihdella muutamasta vaihtoehdosta. Efekti on hauska, mutta lähinnä silmäkarkkia – korea diginäyttö ei ole mitenkään käytännöllisempi kuin tavallinen mittaristo.

Peugeotin komentokeskus on futuristinen.­

Ohjaamossa on vahvaa Blade Runner -estetiikkaa ja kuvioon sopii sekin, että Peugeoteja valmistaa nykyään PSA:n ja FCA:n fuusiosta syntynyt jättikonserni, jonka nimi on kuin cyberpunk-dystopiasta: Stellantis.

Valmistaja ostikin oman logonsa uusimpaan Blade Runneriin. Elokuvassa Ryan Gosling suhaili lentävällä Peugeotilla.

Tämä yksilö ei nyt kuitenkaan lennä, vaan lipuu hiljaa sähköllä.

Sähköautoksi Pösö on yllättävän laiskanpulskea liikkeissään. Siinä ei ole sellaista rivakkaa jäntevyyttä tai niskoja naksauttavaa vääntöä kuin sähköautoissa parhaimmillaan, vaan 2008 on tuntumaltaan jopa vähän tylsä. Koreista kuoristaan huolimatta se on arkinen etuvetoinen perusauto, joka nyt vain sattuu kulkemaan sähköllä.

Pienillä kompromisseilla Pösö on neljänkin ihmisen auto.­

Tehoa ei olekaan paljon, vain 136 hevosvoimaa. Esimerkiksi Volkkarin ID.3 on tuntuvasti liukasliikkeisempi.

Ajotiloja on kolme: eco, sport ja normaali eli ”comfort”. Monesta muusta autosta poiketen niitä tulee myös käytettyä. Vasta sport-tilassa autosta saa hieman sielua irti, kun ajopoljin herkistyy ja kaiken voiman saa helposti käyttöön.

Perusajettavuus on silti kunnossa. Pösö on hyvin pehmeä ja yllättävän hiljainen tien päällä. Matkustamon lattian alle sijoitetut akut laskevat mukavasti painopistettä eivätkä vie tilaa sisältä.

Kuskin penkkiin kaipaisi istuimen kaltevuussäätöä.­

Pitkän kuskin harmiksi istuimessa ei ole kaltevuussäätöä. 185-senttisenä en löydä parasta mahdollista ajoasentoa, vaan reisituki joko jää vajaaksi tai sitten on istuttava luonnottoman alhaalla ja takana. Asia vaivasi myös samaan rakenteeseen perustuvassa uudessa Opel Corsassa.

2008 on kokoluokassaan tilava, kuten jo perusmallin arviossa viime vuonna todettiin. Kontti on kookkaampi kuin esimerkiksi Nissan Qashqaissa ja sisätilat riittävät periaatteessa neljälle aikuiselle. Takapenkilläkin reisituki jää harmi kyllä pitkälle vajaaksi.

Pösö varustetaan 11 kilowatin tehoisella kolmivaihelaturilla, ja pikalaturista 2008 pystyy hörppimään virtaa peräti sadan kilowatin teholla. Otollisissa oloissa siis puolen tunnin kahvipaussin pitäisi riittää akun täyttämiseen.

Peugeot ottaa vaihtovirtaa 11 kilowatin teholla.­

Se on hyvä, sillä Pösön akku ei lopulta ole suuren suuri. 50 kilowattitunnin nimelliskapasiteetista käytössä on ehkä noin 45 kilowattituntia. Sen turvin auton pitäisi yltää kesällä noin 320 kilometrin toimintasäteeseen, valmistajan ilmoittamien mittausten mukaan.

Talvi kuitenkin verottaa akkua reilulla kädellä. Joulun välipäivien mökkireissu todistaa tämän konkreettisesti.

Vähän yli sadan kilometrin menomatka Kanta-Hämeeseen sujuu rattoisasti ja perillä autotallissa Pösön saa kytkettyä yöksi laturiin. Se on harvinaista herkkua, sillä kotonani ei ole latausmahdollisuutta. Sähköautoilun parhaita puolia on mahdollisuus lähteä aina täydellä akulla liikkeelle, ja arkiajoihin riittää pienempikin kantama.

Osalle toiminnoista on myös persoonalliset kytkimet.­

Kotimatkalla päätän koukata vähän pidempää reittiä. Matkaa tulisi 180 kilometriä ja oletan ilman muuta, että Pösö jaksaa sen taivaltaa ilman välilatausta, varsinkin kun lähtiessä auto arvioi kantamaksi 290 kilometriä. Pakkastakin on vain neljä astetta.

Varmuuden vuoksi en lähde moottoritielle, vaan ajelen vanhaa tietä rauhallisesti kahdeksaakymppiä, vieläpä virtaa säästävässä Eco-tilassa ja ilmastointi hyvin maltillisesti 18 asteeseen säädettynä. Siitä huolimatta kantama sulaa silmissä. Menee todella hilkulle!

Kurvaan pikalaturille, mutta huoltamon ainoa laturi on lumen peitossa ja poissa käytöstä. Matkaa olisi vielä 60 kilometriä ja toimintasädettä on jäljellä vain hieman enemmän. Saa luvan onnistua. Kytken lämmityksen kokonaan pois ja ajelen loppumatkan hanskat kädessä ja jalat jäässä. Ikkunat alkavat huurtua.

Taustalla radiossa Ruben Stillerin ohjelmassa Elokapina-liikkeen edustaja kertoo ilmastohätätilasta. Se piristää verenkiertoa.

434 litran kontti on kohtuullisen kokoinen.­

Lopulta matkaa tulee 187 kilometriä ja perillä akku on lähes tyhjä. Mittarin mukaan pääsisi vielä ehkä 20 kilometriä. Jo kevyt pakkanen haukkaa siis toimintasäteestä kolmasosan ja sähkönkulutus hyppää yli 20 kilowattituntiin sadalla. Tässä ei ole sinänsä mitään yllättävää – näin se sähköautoissa on.

Peugeotissa auton esilämmitystä ja latauksen ajastusta pystyy säätämään ainoastaan kännykkäsovelluksen avulla. Autossa itsessään ei ole mitään latausasetuksiin liittyviä valikoita, ellei osta lisävarusteena 1000 euron hintaista navigointi- ja ohjelmistopakettia. Tämä on varsin nuiva ratkaisu.

Infojärjestelmään kaipaisi lisää lataukseen liittyviä toimintoja.­

Akun lataustasoa ei sittenkään pysty määrittämään, esimerkiksi jos haluaisi ladata vain 90 prosenttiin täyden sadan sijasta. Peugeotin maahantuojan mukaan jatkuvasta täyslatauksesta ei kuitenkaan ole haittaa akulle.

Sähkö-Pösö on kilpailijoidensa joukossa sinänsä mukiinmenevä auto ja miellyttävän pehmeä ajettava. Se on kuitenkin hintava. Varusteiltaan ja tehoiltaan vastaava bensamalli on lähes kymppitonnin halvempi.