Tässä ovat tämän vuoden kiinnostavimmat uudet automallit – luvassa on suuria muutoksia

Alkaneen vuoden aikana markkinoille tulevissa autoissa pelkällä polttomoottorilla kulkevat uutuudet ovat harvassa.

2020 piti olla vuosi, jolloin sähköisestä liikenteestä tulee kunnolla valtavirtaa. Uusia sähköistettyjä ja täyssähköisiä ajoneuvoja piti myydä kuten leipää.

Mutta viime vuonna kävikin niin, että mitään ei myyty kuin leipää.

Koronapandemian vuoksi maailmanlaajuinen autokauppa meni umpisolmuun. 23 prosentin romahdus edellisvuoteen verrattuna tarkoitti, että ajoneuvoja myytiin maailmalla noin 70 miljoonaa.

Sähköiset ajoneuvot – täyssähköautot ja lataushybridit – nostivat kyllä markkinaosuuksiaan. Aktiivisesti verotuksella sähköistymistä tukevasta Norjasta tuli ensimmäinen maa, jossa täyssähköautojen vuoden myynti ylitti muiden voimanlähteiden myynnin: täyssähköautojen myyntiosuus uusista autoista oli 54,3 prosenttia.

Tänä vuonna voisi olla viimeinkin se sähköautojen vuosi, ja vähän pakko on ollakin. Uutuusmalleja, jotka toimivat pelkillä bensiinillä tai dieselillä, alkaa nimittäin olla yhä vähemmän.

Tänä vuonna julkistettavat uudet automallit, jotka toimivat silkalla fossiilisella polttoaineella, ovat pitkälti urheiluautoja, tai sitten budjettiluokan pikkuautoja, kuten alkuvuodesta tuleva uusi Dacia Sandero.

Autoja on tulossa valtava määrä, ja HS keräsi vuoden autouutuuksista kiinnostavimmat.

Vuonna 2021 kiinnostava – joskin hyvin marginaalinen – uutuus polttomoottoriautojen saralla on esimerkiksi Maserati MC20. Sen moottoriteknologia alkaa olla erittäin harvinaista: 3-litrainen, 620-hevosvoimainen V6-moottori. Tästäkin autosta on tosin luvattu myöhemmin sähköistetty versio.

Pienet ja tehokkaat urheiluautot alkavat suuressa mittakaavassa olla muutenkin harvinaisia, sillä niille ei yksinkertaisesti ole enää kysyntää.

Ensi vuonna tällaisia autoja ei ole monta tulossa. Kiinnostavimpia näistä harvoista ovat Toyotan 86 ja BMW:n 2-sarjan coupé.

Siinä missä urheiluautot ja pitkälti myös porrasperäiset henkilöautot ovat alakynnessä, eräs segmentti porskuttaa.

Katumaasturit ja katumaasturimaiset crossover-autot eivät ole luovuttamassa markkinaosuuksia muille korimalleille vuonna 2021, pikemminkin päinvastoin. Tällaisia autoja on tulossa hurja määrä, ja lähes kaikki ovat sähköistettyjä.

Suomalaisia tässä segmentissä kiinnostanee eniten keväällä Suomeen tuleva täysin uusi Nissan Qashqai, joka on mallin kolmas sukupolvi. Käyttövoimatrendeistä kertoo se, että dieselvaihtoehtoa ei tule olemaan.

Sen sijaan Qashqaissa tulee olemaan voimalinja, jota Nissan kutsuu nimellä e-Power. Tässä systeemissä polttomoottori ei pyöritä renkaita, vaan toimii tarvittaessa generaattorina, joka antaa energiaa sähkömoottoria varten tai akuston täytteeksi.

Nissan Ariya.­

Vielä Qashqaitakin kiinnostavampi uutuus Nissanilta on kuitenkin Nissan Ariya. Kyseessä on täyssähköinen katumaasturi, jolle valmistaja lupaa 500 kilometrin toimintamatkaa.

Meikäläisiä kiinnostanee myös Toyota Yaris Cross. Tämä hybridiauto saapuu vasta loppuvuodesta, mutta saattaa olla kuumaa kamaa autokaupoilla. Sen henkinen isä, Toyota Yaris, on nimittäin Suomen suosituin pikkuauto.

Toyota Yaris Cross.­

Toinen tuleva pikkukatumaasturi on Opel Mokka, jonka saa bensa-, diesel- tai sähköversiona. Mokka saapunee Suomeen alkuvuodesta.

Vähän pienempää segmenttiä edustaa täyssähköinen Fiat 500, joka tulee alkuvuodesta Suomeen. Toimintamatkaa tälle autolle luvataan 300–400 kilometriä. Pikalatauksessa toimintamatkaa saa kuulemma viidessä minuutissa 50 kilometriä.

Pieni katumaasturi on myös keväällä saapuva Skoda Enyaq. Kyseessä on täyssähköinen crossover, jolle valmistaja lupaa suuremmalla ajoakulla yli 500 kilometrin toimintamatkaa. Hinnat alkavat reilusta 43 000 eurosta, ja moni suomalainen on kuulemma varannut Enyaqin jo ennakkoon 500 eurolla. https://www.is.fi/autot/art-2000007669165.html

Skoda Enyaq.­

Hyviä myyntilukemia voitaneen odottaa myös Skodan emoyhtiön Volkswagenin uusilta täyssähkömalleilta.

Jo viime vuonna kauppoihin tuli ID.3, hiljattain saapui ID.4 ja loppuvuodesta Suomeen saapuu vielä ID.5.

Volkswagen ID.4.­

Hyundai panostaa sähköön niin paljon, että se irrottaa Inoiq-mallinimen omaksi täyssähköautoihin erikoistuneeksi merkikseen. Ensimmäinen malli on nimeltään Inoiq 5, ja sen pitäisi olla täyssähköinen katumaasturi.

Keskiluokan autot sähköistyvät ja maasturoituvat, mutta näin tekevät myös kalliimmat autot.

Niin sanotut premium-merkit sähköistyvät vauhdilla. Esimerkiksi Mercedes-Benz tuo mallistoonsa ensi vuonna täyssähköiset autot EQA, EQB. Nämä keskiluokan täyssähköautot esiteltäneen jo vuoden ensimmäisellä puoliskolla. EQA on pienehkö crossover, joka kilpailee Teslan Model 3:n ja VW ID.3:n kanssa, ja EQB taas vähän suurempi katumaasturi.

Mercedes-Benz EQA.­

Kiinnostava on myös Mercedeksen uudistuva C-mallisto, tuo porrasperäisten henkilöautojen peruskivi.

Autosta ei tiedetä vielä paljon, mutta voi arvata, että tiukkenevien hiilidioksidipäästörajoitteiden maailmassa tarjolle tulee ladattava hybridi.

Mercedes-Benzin kilpakumppani BMW julkistaa niin ikään nipun täyssähköautoja, joista kiinnostavimpia on täyssähköversio X3-maasturista. Sen nimeksi tuleE iX3. Lisäksi BMW esittelee muiden muassa i4:n, jonka povataan olevan Tesla Model S -auton kilpailija.

BMW iX3.­

Perverssillä tavalla kiinnostava uutuus on myös BMW X8. Kyseessä on tolkuttoman suuren X7-maasturin coupé-versio.

Ja toki tehomallien faneja kiinnostavat alkuvuodesta tulevat uudet M3 ja M4 -mallit. Ne eivät ole täyssähköautoja eivätkä ilmeisesti edes hybrideitä, vaan kuusisylinterisillä turbomoottoreilla varustettuja vanhan ajan äriseviä urheiluautoja.

Myös Audi sähköistää mallejaan. Muiden muassa Q4 E-tron vaikuttaa mahdolliselta ylemmän keskiluokan täyssähkömyyntivaltilta.

Audi A8.­

Koko vuoden kiinnostavin auto saattaa tulla melko yllättäen Fordilta.

Suomeenkin nimittäin saapuu ihan näillä näppäimillä täyssähköinen Ford Mustang Mach-e -niminen auto.

Ford Mustang Mach-E.­

Mustang-nimi viittaa kuuluisaan urheiluautoon Ford Mustangiin, mutta Mach-e ei ole urheiluauto, vaan – kyllä – katumaasturi. Fordin mukaan autossa on parhaimmillaan 600 kilometriä toimintamatkaa. Auton hinnat alkavat vajaasta 50 000 eurosta.

Tesla Model Y.­

Ja tietysti kiinnostava auto on Teslan Model Y, joka on totta kai katumaasturimainen auto sekin. Suomeen näitä autoja tuskin tämän vuoden puolella kuitenkaan saadaan.

Myös luksusautoluokka sähköistyy tänä vuonna.

Esimerkiksi Jaguar tuo markkinoille uuden XJ:n joka tulee olemaan täyssähköauto. Mercedes tuo markkinoille EQS:n, jota se kutsuu ”sähköautojen S-luokaksi.”

Sen sijaan vuoden lopulla esiteltävät BMW 7-sarja ja Audi A8 tuskin tulevat olemaan täyssähköisiä, mutta olisi ihme, ellei niitä saisi ladattavina hybrideinä.

Uusien autojen lisäksi vuosi 2021 tuonee paljon muitakin muutoksia automaailmaan.

On ennustettavissa, että viime vuonna tapahtuneen Fiat Chrysler ja PSA-konsernin tapaisia fuusioitumisia tai yhteistyökumppanuuksia tulee lisää.

Syyt ovat taloudellisia: autonvalmistajat ovat edelleen helisemässä kalustonsa kalliin sähköistämisen kanssa, eikä koronavuosi helpottanut valmistajien ahdinkoa. Yhteistyökumppanuuksien avulla talousongelmista on helpompaa selvitä.

Autokaupan ennustetaan kasvavan roimasti tänä vuonna suhteessa viime vuoteen, mikäli korona ei kurita tänäkin vuonna. Esimerkiksi Endava-konsulttiyhtiön mukaan kasvua odotetaan kymmenisen prosenttia.

Odotettavissa on autonvalmistajien näkökulmasta haastava vuosi. Sähköautoilla täytyy alkaa tehdä viimein rahaa, jotta valmistajat selviävät tiukkenevista päästörajoista ja niiden aiheuttamista mahdollisista sakoista.