Esimerkiksi moottorin tai vaihdelaatikon hajoaminen ovat vikoja, joissa myyjällä on yleensä vastuu vuosien ajan takuuajan päättymisen jälkeenkin.

Hilkka Javanainen osti vuonna 2016 uuden Opel Astran.

Auto ei ollut ensimmäinen uusi auto, jonka hän on ostanut. Javanainen on autoillut yli 40 vuotta, ja ostanut lähes aina autonsa uutena.

”Aina takaraivossa mietityttää, että jos käytetyn ostaa, niin mitä jos siihen tulee jotain vikoja”, Javanainen sanoo.

”Mutta tuleehan siitä uudestakin käytetty aina jossain vaiheessa. Tästä autosta sellainen tuli valitettavan pian.”

Eläkkeellä oleva Javanainen ei aja kovin paljon. Lähinnä hän käyttää autoa harrastuksiin kuten raveihin ja hiihtämään kulkiessaan. Kaupassakin Javanainen käy usein kävellen, että saa hyötyliikuntaa.

Kilometrejä ei siis tule juurikaan. Neljän vuoden aikana Astraan on tullut noin 32 000 kilometriä.

Siksi Javanainen hämmästyi, kun autosta hajosi viime lokakuussa kytkinsarja, joka piti uusia. Ei kytkimen pitäisi näin äkkiä laueta – Javanainen on ajanut aina manuaalivaihteisilla autoilla ja sanoo, että osaa kyllä käyttää kytkintä oikein.

Hän soitti myyjäliike Länsiautoon ja kysyi, onko kyseessä ehkä tyyppivika.

Ei kuulemma ollut.

Länsiautossa kieltäydyttiin Javanaisen mukaan osallistumasta kytkinsarjan uusimisen kustannuksiin. Kahden vuoden takuu oli jo päättynyt, joten Javanainen totesi, että varmaan asia sitten sillä selvä. Hän hoitaisi korjaukset omilla kustannuksilla.

Mutta olisiko hän voinut vaatia myyjäliikettä korvaamaan kytkinremontin?

Takuun päättyminen ei lähtökohtaisesti ole peruste siihen, että tuotteen – esimerkiksi auton – myyjä voisi kieltäytyä virheen oikaisusta.

”Kuluttajasuojalaissa lähdetään siitä, että tavaran myyjän virhevastuu jatkuu koko tuotteen elinkaaren eli oletetun käyttöiän ajan”, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Raija Marttala.

Auton oletettu elinkaari on luonnollisesti enemmän kuin neljä vuotta ja 32 000 kilometriä.

Esimerkiksi moottorin hajoaminen tai vaihdelaatikon hajoaminen ovat vikoja, joissa myyjällä on yleensä vastuu vuosien ajan takuuajan päättymisen jälkeenkin.

Sama laki pätee käytettyjen autojen kauppaan: jos auto on myyty hyvässä kunnossa olevana, ja se hajoaa ostajasta riippumattomasta syystä, myyjä voi hyvinkin olla vastuussa viasta, vaikka minkäänlaista takuuta ei olisi luvattu.

Autoliikkeet houkuttelevat mielellään uusien autojen ostajia omien huoltopalvelujensa asiakkaiksi. Takuuajan huollot voi silti teettää myös ulkopuolisella huoltoliikkeellä valmistajan huolto-ohjelmaa noudattaen. Kuvan huoltamo ei liity jutun tapaukseen.­

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuista löytyy esimerkkejä tapauksista, joissa käytetyn auton kauppa on purettu:

Neljävuotias Audi A4, ajettu 147 000 km. Moottori kulutti öljyä yli valmistajan suosituksen. Auton hinta oli 21 800 euroa, korjauskulut 6 500 euroa. Myyjäliike kieltäytyi osallistumasta riittävästi korjauskustannuksiin. Kuluttajariitalautakunta suositti kaupan purkamista.

14-vuotias Seat Cordoba, ajettu 354 000 km, hinta 1 700 euroa. Auto temppuili jo kotimatkalla ja osoittautui käyttökelvottomaksi moottorivian takia kahden päivän kuluttua kaupasta. Korjaamon arvion mukaan ainoa järkevä korjaus olisi ollut vaihtaa autoon käytetty moottori, jonka hinta olisi enemmän kuin auton arvo. Lautakunta suositti kaupan purkua.

Oleellista on luonnollisesti se, että pystytään todistamaan tuotteen virheellisyys. Esimeriksi Javanaisen tapauksessa – kytkimen hajotessa – se voi olla hankalaa.

”Kytkin on siinä mielessä ongelmallinen, että monet osat siitä voidaan rikkoa käyttövirheen takia. Siksi kuluttaja usein kytkimeen liittyvässä tapauksessa häviää juttunsa kuluttajariitalautakunnassa, vaikka auto olisi noinkin uusi ja vähän ajettu kuin tässä tapauksessa”, Marttala sanoo.

Mutta Hilkka Javanaisen ja Opel Astran tarina ei pääty vielä tähän.

Javanaisen Astra hinattiin ensin yhteen autohuoltoon. Sieltä Javanainen kertoo saaneensa seuraavan kustannusarvion:

”Kytkinlevy, paineasetelma ja työsylinteri 1 700 euroa, ja jos vauhtipyörä pitää uusia, yhteensä arvio on 2 250 euroa.”

Javanainen totesi hinnat melko suolaiseksi. Hän kilpailutti ehdotetut työt autokorjaamoita vertailevassa Autojerryssä ja sai useita tarjouksia, joiden hintahaitari vaihteli Javanaisen mukaan välillä 595–1 050 euroa.

Hän päätti teettää työt toisella korjaamolla, jossa työ oli merkittävästi halvempaa.

Tässä vaiheessa on syytä käsitellä tarinassa pieni sivupolku.

Saako autoaan huollattaa ja korjauttaa missä liikkeessä haluaa ilman, että auton takuu raukeaa?

Javanaisen auton takuu oli auton hajotessa jo päättynyt, joten kysymys ei koske tätä tapausta. Mutta moni suomalainen luulee, että auto täytyy huollattaa merkkihuollossa, jos haluaa, että takuu säilyy.

Vuoden 2015 Teknisen kaupan ja palveluiden yhdistyksen tutkimuksen mukaan autoilijat ovat saaneet tällaista virheellistä tietoa autokauppiaalta tai merkkihuollosta. Yksi kolmesta autoilijasta luuli, että muualla kuin merkkihuollossa huollattaminen saa takuun raukeamaan.

Virheellisen tiedon oletettu jakaminen ei ole hyväksyttävää, mutta se on liiketoiminnan kannalta ymmärrettävää.

Auton merkkihuolto on iso bisnes monille autonvalmistajille, ja pitkät takuut ovat myyntivaltti monelle automerkille. Iso osa koko automyynnin kannattavuudesta perustuu huolto- ja korjaustöille.

Jos saa autonostajan sitoutumaan merkkihuoltoon vaikkapa seitsemän vuoden takuuajaksi, se on automerkille iso voitto, etenkin koska merkkihuolto on usein kalliimpaa kuin ketjukorjaamoilla huollattaminen.

Todellisuudessa autoa ei kuitenkaan tarvitse huollattaa merkkiliikkeessä takuun säilyttämiseksi. Autoa täytyy huollattaa huolto-ohjelman mukaisesti, ja näin voidaan toimia periaatteessa missä tahansa huoltopajalla.

”Autonvalmistajilla on portaaleja, joihin oman organisaation ulkopuoliset pääsevät käsiksi tarkastamaan auton asianmukaisen huolto-ohjelman, jotta huolto tehdään oikein”, Kilpailu- ja kuluttajaviraston Marttala sanoo.

Jos niin sanottu villi korjaamo ei ole lupauksistaan huolimatta huoltanut autoa huolto-ohjelman mukaisesti ja takuu raukeaa, korjaamo on korvausvelvollinen mahdollisista kuluttajalle koituvista haitoista, jos ne ovat aiheutuneet virheellisistä tai puutteellisista huolloista.

Mutta kannattaisiko autoaan silti huollattaa merkkiliikkeessä, ihan varmuuden vuoksi?

”En lähde sanomaan, miten kunkin pitäisi toimia. Mutta jos autoaan huollattaa jossain muussa korjaamossa ja autossa on pitkä takuu, kannattaa varmistaa, että korjaamo pystyy tekemään ja myös tekee huollot huolto-ohjelman mukaisesti. Voi myös miettiä, onko kyseinen paikka sellainen, että se pystyy kantamaan mahdollisen korvausvastuunsa pidemmällä aikavälillä, jos ongelmatilanteita ilmenee”, Marttala sanoo.

Mutta palataan nyt Hilkka Javanaisen ja Opel Astran tapaukseen.

Javanaisen autoon vaihdettiin hänen omilla kustannuksillaan Opelin alkuperäinen kytkinsarja, mutta ongelmat eivät loppuneet.

Korjaamolta ilmoitettiin, että auton alipainepumppu on vaihdon tarpeessa, ja että öljynlauhdutin vuotaa.

Javanainen mietti, että nyt saa riittää. Hänellä oli uutena vuonna 2016 ostettu auto, jolla oli ajettu alle 32 000 kilometriä, ja autosta löytyi koko ajan uutta vikaa.

Hän ilmoitti Länsiautolle, että nämä voisivat osallistua auton uusien vikojen korjauksiin. Hän oli kuitenkin jo maksanut omista rahoistaan kytkinremontin.

”Vaatimuksenani on, että Länsiauto korjaa veloituksetta todetut moottorin alipainepumpun ja öljynlauhduttimen viat vaihtamalla nämä uuteen”, Javanainen kirjoitti sähköpostitse.

Länsiautossa sanottiin, että he tarvitsevat diagnoosin viasta, ja että Javanaisen ilmoittamilla tiedoilla he eivät mitenkään pysty varmistamaan vikaa.

Javanainen toimitti lisätietoja. Länsiauto tarjoutui tekemään vikatarkistuksen 90 eurolla.

HS on nähnyt Javanaisen ja Länsiauton välisen sähköpostinvaihdon.

Javanainen ehdotti kompromissia. Hän kirjoitti Länsiautolle:

”Ehdotan, että te tutkitte autoni viat, ja mikäli autossani ei olekaan mitään vikaa ja voin huoletta jatkaa ajoa, niin minä maksan vaatimanne 90 euron korvauksen. Mikäli autosta kuitenkin löytyy vikaa jo todetun kytkimen vaihdon lisäksi, en katso olevani velvollinen maksamaan enää 90 euroa uudesta tarkistuksesta, ja te maksatte korjaukset. Toki pidän valmistajaa edelleen vastuullisena kytkimen hajoamisesta noilla kilometreillä.”

Länsiauto ei hyväksynyt Javanaisen mukaan tätä ehdotusta, ja lopulta Javanainen maksoi kaiken omasta pussistaan.

Johtava asiantuntija Marttala ei voi kommentoida tätä juuri tapausta tarkasti, koska ei tiedä sen yksityiskohtia. Yleisellä tasolla hän toteaa, että tämänkaltaisessa tilanteessa myyjäliike on saattanut syyllistyä virheeseen.

”Alipainepumpun ja öljynlauhduttimen viat kuulostavat sellaisilta, että niitä ei tuollaisilla kilometreillä pitäisi tulla. Tällaisissa tapauksissa voisi hyvinkin kysellä myyjän virhevastuun perään, vaikka takuu on päättynyt. Myyjäliike saattaa olla velvollinen ainakin osahyvitykseen”, Marttala sanoo.

Javanainen oli myös teettänyt toisella korjaamolla vikaselvityksen, jonka perusteella myyjäliikkeen olisi Marttalan mielestä pitänyt ottaa auto tutkittavaksi.

”Ei kuulosta siltä, että myyjällä olisi ollut asiallista perustetta olla hyväksymättä asiakkaan selvitystä viasta.”

Vähintään myyjäliikkeen olisi pitänyt Marttalan mukaan tarkastaa auto ilmaiseksi. Vaihtoehtoisesti asiakas olisi voinut maksaa tarkastuksen, ja jos vikaa olisi ollut, tarkastushinta olisi hyvitetty – juuri siten kuten Javanainen oli pyytänyt.

Hilkka Javanainen epäilee, että yksin asuvat naisautoilijat voivat olla korjaamoasiakkaina heikommassa asemassa kuin miehet.­

Javanaiselle jäi Opelin suhteen paha maku suuhun.

”Me yksin asuvat naiset olemme varmaan melkoisia herkkupaloja autokorjaamoille. He tietävät, ettemme me ymmärrä, ja emmehän me usein ymmärräkään”, hän sanoo.

Länsiauton korjaamojohtajan Juha Vatasen mukaan tapaus on vielä auki, eikä Länsiauto ole sanonut siitä mitään lopullista.

”Selvitin asiaa myyntipäälliköltä, niin käsittääkseni asiakkaan piti toimittaa joitain papereita, mutta niitä ei käsittääkseni ole tullut, eli tämä asia on vielä sillä tavalla kesken. Kytkimen osalta, jos kyseessä on käyttövirhe, niin se ei kuulu millään automerkillä takuun piiriin”, Vatanen sanoo.

Vatasen mukaan auto pitäisi käyttää jossain Opelin liikkeessä ja todeta, millaista vikaa autossa on. Hän sanoo, että 90 euron maksu joudutaan tarkastuksesta perimään.

”Se on meidän työtä, ja testerit ovat hinnakkaita juttuja, ei ne ole ilmaisia kenellekään. Siksi on tällainen hinta aina, kun se testeri siihen laitetaan.”

Vatasen mukaan Länsiauto toimii aina kuluttajansuojalain mukaisesti.

”Jos kyseessä on myyjän virhevastuu, niin silloin tietysti menemme kuluttajansuojalain mukaisesti. Ja usein katsotaan myös sitä, että arvostamme sitä asiakkuutta niin paljon, että monta kertaa otetaan myös goodwill-juttuna näitä. On tietysti ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaat käyttäisivät palveluitamme. Mutta ne dokumentit joudutaan aina vaatimaan.”

Vatasen mukaan esimerkiksi moottorille ja vaihteistolle on määritelty tietty käyttöikä.

”Oli se sitten 200 000 kilometriä tai 250 000 kilometriä, niin sille on se kesto kyllä määritelty.”

Vatanen sanoo, että he pyrkivät vielä selvittämään asian.

”Minä pyydän, että asiakkaaseen ollaan yhteydessä, että katsotaan, millainen kuvio tässä on.”