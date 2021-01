Aikoinaan, kun brittiläinen kartanonherra halusi raskaan aristokraattisen aherruksen päätteeksi rentoutua ja lähteä ampumaan erilaisia eläimiä, hänelle valjastettiin oma metsästyskärry, shooting brake.

Brake tarkoitti tietyntyyppistä hevosvankkuria, johon mahtui lordin pyssyporukka. Kettujakin jahtasivat, ketaleet.

1900-luvulla vankkurin käyttövoimana kaura vaihtui fossiiliöljyyn ja nimi vakiintui tarkoittamaan esimerkiksi Rolls-Roycen valmistamia, pitkiä kaksiovisia kartanoautoja. Tilaustyönä tehtyihin autoihin sai kaikki varusteet, joita käyttäjä tuolloin kuvitella saattoi.

Nykyään ”shooting brake” on laimentunut tarkoittamaan lähinnä tietynlaista sutjakkaa, viistoperäistä farmarikoria. Sellaista kuin tämä Mersu. Pienestä A-mersusta venytetyn CLA:n ulkonäköä päivitettiin joku aika sitten, ja nyt auton saa myös lataushybridinä.

Tämä korimalli ja varsinkin perä ovat sellaisia, että tyylistä joko pitää tai sitä inhoaa. Omaan silmään CLA näyttää yllättävän sopusuhtaiselta, joskin riemunkeltaisesta testimallista tulee sivusta katsottuna mieleen lähinnä nelipyöräinen banaani.

Juonikkaasti muotoiltu perä haittaa näkyvyyttä takaviistoon.­

Perään on muotoiltu räyhäkkäät ulostulot pakoputkille. Ne ovat kylläkin hämäystä: oikeasti pakoputki taittuu auton pohjassa 180 astetta katalysaattorin läpi ja pakokaasut tupruavat ulos oikean kyljen alta.

Tässä kokoluokassa samaa muotoiluhenkeä on vain Kian ProCeedissä. Sen hinnasto loppuu siihen, mistä Mersun vasta alkaa. Täysin varusteltu ProCeed nahkasisustalla ja 200 hevosvoiman koneella maksaa saman verran kuin CLA:n pienimoottoriset lähtömallit, vähän yli 40 000 euroa.

Edessä on lokoisat oltavat.­

Nyky-Mersujen ohjaamo on outo yhdistelmä diginäyttöjä, koristemuoveja ja värikkäitä tunnelmavaloja.­

Mersu onkin pramea työmatkakiituri niille, joilla rahaa on. Varustellun CLA:n hinnalla saa jo vaikka minkälaisia autoja eri kokoluokista.

Nyt koeajossa on siis lataushybridimalli 250 e.

Herrasväen jahtivankkureissa hevosia oli yleensä neljä. Tässä on 218. Tehoa tuottavat kaksi moottoria: konepellin alla on A-mersusta ja itse asiassa pienillä muutoksilla myös Nissan Qashqaista tuttu 1.3 -litrainen rivinelonen. Vaihteistoon on sitten lisäksi integroitu 102-hevosvoimainen sähkömoottori. Takana on akku, johon mahtuu 11 kilowattitunnin edestä sähköä, ja sen pitäisi kesällä riittää 60 kilometrin sähköajoon.

Mersuissa penkin sähkösäädöt löytyvät ovipaneelista.­

Testimalli edustaa varusteiltaan malliston prameinta kärkeä. Nopeampi on kertoa, mitä varusteita tässä ei ole: listalta on jätetty vain vetokoukku, kännykän langaton latauspaikka ja Mersun logoa heijastava lätäkkövalo.

Joulukuun pikkupakkasilla huomaan silti heti yhden puutteen. Eikö tässä muka ole ratinlämmitystä?

Täytyypä kysyä autolta.

Anteeksi, mutta ratti on kylmä?

"Valitettavasti tätä ajoneuvoa ei ole varustettu lämmitettävällä ohjauspyörällä", asiallinen naisääni vastaa kohteliaalla englannilla.

(Ratinlämmityksen saa vain perusmallin rattiin)

Mersun infojärjestelmän käyttölevy ei ole ergonomian riemuvoitto.­

Keskinäyttö toimii myös kosketuksella.­

Uusissa Mersuissa on siis auton hengetär, hieman kuin Ritari Ässän KITT-Pontiacissa. Tietokoneelta voi kysellä kaikenlaista ja systeemi on yllättävän älykäs. Puheohjauksesta olisi eniten hyötyä navigoinnissa, mutta valitettavasti se ei oikein toimi. Englanninkielinen systeemi ei osaa tulkita suomalaisia paikannimiä.

”Drive to Helsinki” onnistuu vielä, mutta vaikkapa Kuopio ja Tampere ovat mahdottomia nimiä. Kun pyydän ajamaan kotikadulleni, auto alkaa navigoida johonkin pikkukylään Walesissa.

Niin, mitähän olisi vanhan ajan lordi kartanonherra ollut mieltä tästä kaikesta digihässäkästä? Nykymersujen ohjaamo on varusteltuna jopa ylikorostetun ylväs, mutta samalla aika levoton puolimetrisine diginäyttöineen ja värikkäine tunnelmavaloineen.

” Kahden ihmisen arkikäyttöön Mersu on aivan passeli vehje.

Etumatkustajilla on kyllä viihtyisät oltavat. Pienet yksityiskohdat ilahduttavat: apukuskin lukuvalo syttyy valaisemaan hanskalokeroa, kun kuski ojentaa kättä siihen suuntaan. Ilmastoinnin turbiinisuuttimet välähtävät sinisinä tai punaisina sen mukaan, miten lämpötilaa säätää.

CLA-farkku on pikemminkin korea kuin käytännöllinen. Takakontin lastausaukko on kapea ja siinä on korkea kynnys, minkä lisäksi tässä lataushybridimallissa pohjan alle sijoitettu akku haukkaa tilavuudesta 65 litraa muihin moottoriversioihin verrattuna. Silti konttiin mahtuu yllättävän hyvin tavaraa ja kahden ihmisen arkikäyttöön Mersu on aivan passeli vehje.

Takana joutuu istumaan polvet koukussa.­

Takapenkeillä tulee ahdasta, jos on yhtään yli keskimittainen. Penkki on sijoitettu niin matalalle, että takana joutuu istumaan polvet koukussa. Mutta eipä toisaalta osu pää kattoon. Vastaavasti keskimittaista lyhyempi ihminen ei näe kunnolla ulos, kun ikkunalinja tulee silmien tasalle. Sutjakka muotoilu aiheuttaa myös sen, että kuskin on vaikea nähdä takaviistoon. Aika monessakin nykyautossa tämä kompensoidaan laittamalla sivupeileihin kuolleen kulman varoitusvalot, Mersussa tietysti lisähintaan.

Peruutuskamera on näppärästi piilotettu takaluukun kääntyvän logon alle. Näin se ei kuraannu ajaessa. Samanlainen ratkaisu on myös joissakin Volkswageneissa.

Ajotuntumassa ei ole kummemmin analysoitavaa. Mersu on ajoltaan sellainen kuin tässä hintaluokassa voisi kuvitella: hyvin luonteva ja eleetön. CLA tuntuu tien päällä jämäkämmältä kuin A-mersu ja taittuu varsin nätisti kurveihin. Myöskään kaupungin nupukivillä ajaminen ei ketuta.

Tehoa riittää, varsinkin jos akkua pitää latingissa. Ja miksi ei pitäisi, jos lataushybridin kerran hankkii?

Lastausluukku on edelleen kapea, mutta kontti on kohtalaisen tilava.­

Peruutuskamera on nokkelasti piilotettu kääntyvän logon alle.­

Nollakeleillä CLA jaksoi taivaltaa pelkällä sähköllä 52 kilometriä. Se on säähän nähden hyvä tulos. Viime keväänä saman hybriditekniikan A-mersu kulki lämpimämmässä säässä 58 kilometriä. Talvella auto kannattaa ehdottomasti esilämmittää tolpasta. Mersun maahantuoja jaksaa muistuttaa, että ilmastoinnin lämpövastus on tehokkaampi kuin kiuas. Se hörppää ajoakusta virtaa kilometrikaupalla, jos lähtee kylmällä autolla liikenteeseen.

Tyhjällä akulla ajaessa CLA kulutti yhdistetyssä ajossa bensaa 7,6 litraa sadalla. Se on melko paljon, mutta lataushybrideille aika tyypillinen lukema. Jos akkua lataa kuten kuuluu, ei Mersu hybriditilassa syö lientä juuri lainkaan. Silloin keskikulutus painuu pariin litraan sadalla.

Digimittaristo on korea ja selkeä.­

Poikkeuksellisesti Mersu tukee myös pikalatausta 24 kilowatin teholla, jos haluaa sen 600 euron hintaisena lisävarusteena. Akun saa siis halutessaan täyteen vain puolessa tunnissa. Lataushybridin pikalatauksessa ei kylläkään nykyisillä hinnoilla ole juuri järkeä, sillä minuuttiveloitteinen pikalataus tulee jopa tuplasti kalliimmaksi kuin bensa.

Lisävarusteena Mersu tukee CCS-pikalatausta.­

Testissä Mersu otti pikalaturista virtaa 19 kilowatin teholla 12,1 kilowattituntia, lataushävikki mukaan lukien. 41 minuutin lataus maksoi 9 euroa ja tällä sähköllä pääsee 50 kilometriä, joten sadan kilometrin hinnaksi tulisi 18 euroa.

Toki pikalataus on kätevä ominaisuus, jos jostain saa tasavirtaa sopuhintaan.