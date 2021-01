Kia Xceedin ladattavalla hybridillä voi pihistää ajokuluissa, mutta tavaratila on auttamattoman pieni

Suosikkiauton uusin crossover-malli kulkee pikkupakkasessakin 50 kilometriä pelkällä sähköllä.

Kia Ceedejä liikkuu teillä monen ikäisinä ja näköisinä. Crossover-henkinen Xceed on auton uusin versio, ja nyt sen saa myös ladattavana hybridinä.­

Korealainen Kia on Suomen suosituimpia automerkkejä. Viime vuonna se oli viidenneksi myydyin. Taakse jäivät muun muassa Ford, Opel ja Nissan.

Kian hittimallit ovat olleet pieni ja perinteinen viistoperäinen Rio sekä kaikkien suosituimpana jo vuodesta 2006 markkinoilla ollut, suositussa ja kilpaillussa alemmassa keskisarjassa painiva Ceed.

Auto on vuosien saatossa litistynyt ja kasvanut leveyttä ja pituutta. Runsaat kaksi vuotta sitten mallinimestä putosi monien helpotukseksi pois kummallinen heittomerkki e:n ja d:n välistä.

Vuonna 2019 Ceed-perheeseen lisättiin katumaasturia muistuttava crossover-malli XCeed, joka on perus-Ceediä korkeampi, pidempi ja leveämpi.

Viime syksystä lähtien Xceediä on saanut myös ladattavana hybridinä. Se houkuttelee, sillä vaikka lataushybridien suosio on kasvanut, niin valikoima hintahaitarin alemmassa päässä on edelleen niukahko.

Ei Xceedkään ladattavana erityisen halpa ole, sillä perusvarustuksella autosta täytyy maksaa 36 000 euroa, kun bensiiniver­sion saa 12 000 euroa halvemmalla.

Ohjaamossa kaikki tarvittava on hyvin ulottuvilla.­

Koeajoauto oli kalleimmalla Business Premium -varustetasolla, joka nostaa lähtöhinnan yli 39 000 euroon.

Ladattavien hybridiautojen porkkana on lyhyen matkan ­sähköajo. Jos päivittäisiä ajoja on vain muutamia kymmeniä kilometrejä, ja jos auton ajoakkua voi ladata päivittäin joko työpaikalla tai kotona, niin lataushybridi on järkevä vaihtoehto niin ympäristön kuin oman lompakon kannalta.

Ladattavien hybridien toimintamatka sähköllä saattaa vaihdella autosta riippuen paljonkin. HS:n koeajoissa vaisummin suoriutuneilla autoilla akun varaus on loppunut jo runsaan 35 kilometrin ajon jälkeen, parhailla voi ajaa sähköllä lähes 80 kilometriä.

Verhoilun keltainen korosteväri toistuu kojelaudassa.­

Kia on onnistunut ladattavan Xceedin kanssa ainakin kulu­tusarviossa.

Valmistaja lupaa autolle sähköajossa ”jopa 48 kilometrin” toimintamatkaa. Arvio on tehty varman päälle, sillä vuodenvaihteen loskakeleissä ja pikkupakkasessa Xceed kulki taajamapainotteisessa ajossa toistuvasti 50–51 kilometriä täydellä akulla.

Kun sähköllä ajettiin enimmäkseen maantieajoa, josta yli puolet oli moottoritiellä talvinopeudella, virtaa riitti silti 47 kilometrin ajan. Se ei ole ­ennätysmäistä, mutta saman kokoluokan lataushybridiautojen joukossa ihan tyydyttävä tulos.

Vaihteenvalitsin on perinteinen, joskin voimakkaasti muotoiltu.­

Xceed on sutjakasta muotoilustaan huolimatta rauhallisesti käyttäytyvä auto, ja vaikka auto lähtee sähköllä paikaltaan liikkeelle ripeästi, niin pitkiin spurtteihin sillä ei pääse.

Auton ostopäätöksessä vaikuttaa myös toisen voimanlähteen kulutus. Kun mukana kulkee raskas ja tyhjäksi käynyt akusto, olisi mukavaa, että bensiinimoottori ei ryystäisi saman tien sähköllä saatua hyötyä uumeniinsa ja ­pakoputkesta ilmoille.

Digimittariston tärkeimmät näytöt ovat viisarimuotoisia.­

Xceedin lataushybridin ben­siinikoneena on maltillinen ja ­ahtamaton 105-hevosvoimainen versio 1,6-litraisesta GDI-moottorista. Tyhjällä akulla pelkkää moottoritietä talvirajoituksella ja eco-ajotilassa ajettaessa Xceed kulutti 6,6 litraa sadalla. Enimmäkseen 80 tuntikilometrin nopeudella maantieajossa kulutus putosi 5,5 litraan.

Taloudellisuus onkin ladattavan Xceedin paras ominaisuus.

Vaikka bensatankkiin mahtuu nykymittapuun mukaan vaatimattomat 37 litraa, niin täydellä akulla ja täydellä tankilla auton ajotietokone lupailee jopa yli 830 kilometrin toimintamatkaa.

Latauspistokkeen luukku aukeaa herkästi.­

Arviossa voi olla jo katteetonta optimismia, mutta koeajossa mitattujen kulutusten perusteella 700 kilometriä voi täyttyä rauhallisella perusajolla. Sitä körötellessä matkan varrelta löytyy varmasti muutama bensiiniä myyvä huoltamo, mahdollisesti jopa latausasema, joten tien päälle tällä autolla tuskin jää.

Taloudellisuuden hintana Xceedissä on tavaratila.

Vuosi sitten HS koeajoi ben­siinivetoisen Xceedin ja kehui auton 426-litraista tavaratilaa. Nyt tämä lapsiperheiden tavaroiden ja mökkimatkojen ruokakassien koti on uhrattu akustolle.

Hybriditekniikka on puristanut tavaratilan pieneksi ja matalaksi.­

Ladattavan version takakontin tilavuus on enää 291 litraa, mikä on vähemmän kuin pienempää kokoluokkaa edustavissa Opel Corsassa ja Nissan Micrassa. ­Ulkomitoiltaan huomattavasti Xceediä pienemmässä Renault Cliossa tavaratila on peräti sata litraa suurempi.

Sukkulamaiseksi muotoillun auton takaluukun alla oleva tila on matala, ja sähkötoimisen ­takaluukun hälytin alkoi uikuttaa hädissään, kun takakonttiin oli yritetty sovittaa kaksi ostoskassia pystyasennossa peräkkäin.

Xceedin tavaratilan pohjaluukun alta ei kannata kaivaa helpotusta, koska siellä on tilaa vain varoituskolmiolle, ensiapulaukulle ja renkaanpaikkausvälineille. Latauskaapelille on vetoketjulla suljettava pussi, mutta sinne saa mahtumaan vain pikalaturijohdon, ja tilapäislataukseen eli tavalliseen pistorasiaan sopiva toinen kaapeli on soviteltava muiden tavaroiden sekaan.

Matkustamossa tilaa on runsaammin.

Osittainen nahkaverhoilu on vakiona jo perusmallissa.­

Xceedin ohjaamo on järkevästi suunniteltu, ja hyvän ajoasennon löytää helposti, varsinkin koeajomallin varustukseen kuuluvilla sähköisillä säädöillä.

Vaikka keskellä kojelautaa seisoo suuri kosketusnäyttö, niin Xceedin kojelaudassa ja keskikonsolissa riittää nappuloita, joten itse näyttöön ei tarvitse tähtäillä ajaessa kovin usein. Lämmityksen ja ilmastoinnin säätimet ovat perinteistä mallia ja helposti ulottuvilla.

Digitaalisen mittariston näytöt ovat pyöreää viisarimallia. Niiden välissä olevassa ruudussa auto kertoo toiminnastaan vaikka mitä, kuten että tuulilasinpyyhkijät ovat päällä, jos sitä ei sattuisi tuulilasin läpi katsoessaan huomaamaan.

Takaistuimilla on kohtuullisesti jalkatilaa, mutta korin muotoilun takia pää ottaa kattoon jo alle keskimittaisella aikuisellakin.

Vakiovarusteena oleva peruutuskamera on hyödyllinen, sillä näkyvyys takaviistoon ei ole paras mahdollinen. Kamera on rekisterikilven valon vieressä keskellä takaluukkua ja altis likaantumaan.

Keskinäytössä riittää näprättävää, mutta useimmin käytetyille toiminnoille on omat säätimensä.­

Loskakelillä jo parinkymmenen kilometrin ajon jälkeen linssi oli niin tukossa, että parkkihallissa peruuttaminen piti tehdä peilien ja tutkan varassa.

Myös vasemman etulokasuojan päällä sijaitsevaa latausluukkua kannattaa pitää silmällä kuraisella ilmalla. Luukku napsahtaa kiinni helposti, mutta myös aukeaa jo kevyestä kosketuksesta.

Takapenkillä on tilaa jaloille, mutta katto on matalalla.­

Kia Xceed on ladattavana järkevä auto, jos ei kaipaa erityisen suurta tavaratilaa ja ajaa päivittäin lyhyitä matkoja.

Jos perheessä on yli kaksi henkeä, vaihto­ehtoja kannattaa etsiä. Kian omassa mallistossa ensimmäisenä vastaan tulee tilavampi, samalla voimalinjalla varustettu ja lähes saman hintainen latausversio Niro-crossoverista.