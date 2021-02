Automerkkien yhteistyö on joskus mielenkiintoista. Viime vuoden lopulla Suzuki esitteli kaksi autoa, jotka ovat käytännössä uudelleen brändättyjä Toyotoja. Swacen eli Corollan testasimmekin jo, nyt on vuorossa RAV4­lataushybridin Suzuki-painos eli Across.

Kuvion taustalla on kilpailu Aasian markkinoista. Suomessa Suzuki on pieni merkki, mutta se hallitsee suvereenisti autokauppaa 1,3 miljardin asukkaan Intiassa.

Toisiaan ristiin omistavat japanilaiset Suzuki ja Toyota sopivat yhteistyöstä, jossa Toyota saa myydä omia autojaan Suzukeina Intiassa, ja vastaavasti Suzuki saa myydä länsimarkkinoille Toyotan hybridejä omissa nimissään.

Tässä on nyt sitten kaikkien aikojen järein ”Suzuki”: 306-hevosvoimainen ja kolmella moottorilla varustettu nelivetoinen lataushybridi, joka painaa 2 000 kiloa ja kiihtyy silti kuudessa sekunnissa nollasta sataan. Suzukin omien, edullisten pikkuautojen rinnalla tämä on kuin virtahepo hiirten joukossa.

Across on käytännössä siis ­Toyota RAV4 Suzukin logoilla, mutta on autoissa toki pieniä eroja. Suzukiksi muuntuessaan RAV on käynyt suukirurgilla ja auton leuka on nyt ammollaan kuin planktonia ahmivan paholaisrauskun kita. Fossiiliöljyksi puristunutta planktoniahan tämäkin käytännössä syö, eli bensalla mennään.

Acrossin kita on ahnaan näköinen.­

Aivan ämpärikaupalla sitä ei kulu. Kokoisekseen ja tehoisekseen Across on yllättävän taloudellinen auto. Lataamattakin keskikulutus pyörii 6–7 litran tuntumassa.

Syksyllä ajamani RAV4 kulutti yhdistetyssä 6,5 litraa sadalla; nyt talvipakkasilla Across nieli vastaavassa ajossa 7,2 litraa.

Esimerkiksi tehokkaat Volvon T8-katumaasturit lörpöttävät talvella akku tyhjänä helposti yli kymmenen litraa sadalla, ja ­sähkökantama jää vaatimattomaksi.

Acrossissa on sekin puoli kunnossa. Isoon akkuun menee virtaa 18 kilowattituntia ja sillä ajaa leudolla kelillä helposti 80 kilometriä ellei enemmänkin. Tuo kantama on jo sellainen, että useimpien keskimääräisiin päiväajoihin suhteutettuna Across on käytännössä täyssähköauto. Pakkanen puree toki myös Suzukiin – kylmillä keleillä voi asettaa odotukset 50 kilometriin, läm­mityksestä ja olosuhteista riippuen.

EV-tilassa auto kulkee pelkällä sähköllä, hybriditilassa bensalla ja sähköllä.­

Pelkällä sähkölläkin ajaessa tehoa on riittävästi vaivattomaan liikkumiseen, mutta auton todellinen luonne paljastuu vasta, kun kaasun länttää pohjaan hybridi­tilassa ja kaikki kolme moottoria saavat antaa kaikkensa. 2.5-litraisen polttomoottorin yhteydessä on siis sähkömoottori, ja taka­akselilla vielä omansa.

Auto rynnii eteenpäin kuin pillastunut härkä, lähes mistä tahansa vauhdista. Vaihteiden vaihtumista ei tarvitse odotella, kun niitä ei ole. Toyotan portaaton hybridijärjestelmä vetää sitkeästi.

Ajotuntuma on vanttera. Across on järeä ja mukava linnake, mitä nyt alustassa aistii lievää pintakovuutta.

Penkit ovat mukavat. Kuljettajalla on sähkösäädöt.­

RAV4:n ääritilannekäytös on kuitenkin herättänyt kysymyksiä. Auto reputti ruotsalaisen Teknikens Världin hirvenväistötestin, kun nopea väistöliike irrotti perän voimakkaaseen sivuluisuun vajaan 70 kilometrin tuntivauhdissa.

Tositilanteessa takapyörät olisivat haukanneet penkkaa, mutta auto palasi silti omalle kaistalleen.

Raskaan katumaasturin ei toki voi olettaakaan olevan kovin notkealiikkeinen. Silti verrokit pärjäsivät testeissä paremmin. Toyota on korjannut ongelmaa päivittämällä ajonvakautusjärjestelmää.

Tekniikan Maailma onnistui peräti hulauttamaan auton ojaan talvitestissään, mutta tuolloin ajonvakautus oli kytketty kokonaan pois päältä.

Mittarinäkymä kertoo kaiken tarpeellisen.­

Acrossille testiä ei tietääkseni ole tehty, enkä itse voinut kokeilla äkkiväistöä, kun testirataa ei ollut käytössä. Silti koska Across on käytännössä RAV4, voisi testitulosten olettaa pätevän myös tähän.

Acrossin sisätilat ovat hulppeat. Tilaa riittää edessä ja takana, ja penkit kaatamalla autoon mahtuu vaikka kaksimetrinen vuodesohva, kuten jo Toyotan koeajossa todettiin. Penkit ovat pehmeät ja tukevat. Punaisilla tikkauksilla koristeltu keinonahkaverhoilu sisältyy hintaan, kuten myös takapenkkien reunapaikkojen istuinlämmitys.

Penkit kaadettuna Suzukissa kulkee vaikka muuttokuorma.­

Tai kun Suzuki on kyseessä, niin kaikki sisältyy hintaan – merkin tyyliin lisävarusteita ei ole ja valittavana on vain yksi varustetaso eli tässä tapauksessa GLX.

Se vastaa jokseenkin Toyotan keskitason Style-varustelua, pienillä eroilla.

Toyotasta tuttua: jämerä vaihdekeppi ja järeät ovenkahvat.­

Acrossissa on vararengas, jota RAV4:ään ei saa lainkaan. Acrossiin puolestaan ei saa navigaattoria. Tämä ei ole mahdottoman suuri pettymys, sillä Toyotan navigointijärjestelmä on vanhanaikainen ja kankeakäyttöinen. Navigointi hoituu älypuhelimella: Across tukee Android Autoa, joka on paljon parempi kuin monen autonvalmistajan oma kartta­järjestelmä. Apple-ihmiset voivat vastaavasti pyörittää Carplaytä kosketusnäytöllä.

Sisältä auto on täysin identtinen RAV4:n kanssa, mitä nyt ratissa on eri logo.

Toyotan sisustatyyli on hitusen muovinen ja ilmastoinnin säätönappuloissa on hassut kumi­reunukset, mikä luo työkonemaista tunnelmaa. Kaikki toimii kuitenkin loogisesti ja ohjaamossa viihtyy, kunhan pääsee yli kosketusnäytön ankeasta ilmeestä.

Toyotalta periytyvä kosketusnäyttö on ankea ja iloton laatta.­

Acrossissa on myös Toyotan ”autopilotti” eli aktiivinen kaistaohjaus ja mukautuva vakio­nopeudensäädin. Auto osaa maantiellä ajaa melko pitkälti itsekseen, kunhan vähän pitää kättä ratilla.

Laturi on jostain syystä heikompi kuin RAV4:ssä. Acrossissa latauksen maksimiteho on 3,3 kilowattia 16 ampeerilla, kun RAV4 imee virtaa tuplateholla eli 6,6 kilowatilla. Tosin RAV4:n laturi on yksivaiheinen eli täysi teho vaatii Toyotassa 32 ampeerin liittymän. 3,3 kilowattiakin riittää silti akun täyttämiseen työpäivän aikana tai yön yli, kauppareissuilla vain ei töpselin kytkemisestä ole suurta hyötyä.

3,3 kilowatin laturi voisi olla tehokkaampi.­

Jos akkua pystyy lataamaan päivittäin, ei Across syö bensaa juuri lainkaan. Virallinen wltp-kulutuslukema on tasan yksi litra sadalla ja päästöt tämän mukaisesti vain 22 grammaa hiilidioksidia kilometrillä. Tuohon pääseminen vaatii tietenkin, että ajaa lähes pelkästään sähköllä, mutta on sekin mahdollista.

RAV4 on puutteistaan huolimatta yksi tämän hetken parhaista lataushybrideistä, ja samat kehut pätevät Suzukiin.

Tämä auto tekee kaiken: se on tilava, lähes järjettömän tehokas ja silti kokoisekseen taloudellinen. Sähkö­ajon kantama on pidempi kuin missään muussa lataushybridissä, Mersun jättiakkuista GLE-järkälettä lukuun­ottamatta.

Takana riittää tilaa pidemmällekin.­

Hinta vain kirpaisee. Across on pari tonnia halvempi kuin varusteiltaan pitkälti vastaava RAV4:n Style-malli, mutta maksaa silti 57 300 euroa. Takuu on sama kuin Toyotassa: kolme vuotta tai 100 000 kilometriä ja akulle 10 vuotta tai 350 000 kilometriä.