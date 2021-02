Uusi Hyundai Tucson yllättää laatuvaikutelmallaan ja pehmeällä ajotuntumallaan.

Tucson on kaupunki Arizonassa, lausutaan ”Tuusoon” [tu:so:n].

Intiaanikielestä johdetun nimen oikeaa lausuntaa opetti radiomainos, kun Hyundai (amerikkalainen lausuu ”Hun-day”) alkoi toden teolla tuoda autojaan Suomeen. Elettiin vuosituhannen alkupuolta ja olin silloin autoalalla töissä. Korealaiset, Hyundait ja Kiat, olivat suoraan sanoen heppoisen oloisia kötöstimiä. Ne tuntuivat lähinnä kakkoslaadun Toyotoilta.

Korealaiset ovat harpanneet aivan huimasti. Uuden Tucsonin ohjaamossa istuessa ei havaitse mitään valtavia eroja niin sanottuihin laatumerkkeihin.

Valmistaja on autoon niinkin tyytyväinen, että markkinoinnissa käytetään ilmaisuja kuten ”ennennäkemätön maailmanuutuus”, ”luokkansa uusi mittapuu” ja ”ei pelkästään kehitysaskel, vaan suorastaan vallankumous”.

Auto on kieltämättä positiivinen yllätys.

Jo parkkipaikalla saa yllättyä. Siis mikä tämä on? Voimakkaasti muotoiltu Tucson on kuin teräksestä veistetty korukivi.

Kyljissä on pokkausta joka suuntaan ja keulan valoilme on todella persoonallinen. Auton tunnistaa pimeällä jo kaukaa. Harva tällainen möhkäle on varsinaisesti sielukas, mutta Hyundai ainakin yrittää.

” Uusi ohjaamo on tyylikäs ja viihtyisä, eikä muovi nitise.

Tucson on siis keskikokoinen katumaasturi, pykälää isompi kuin massojen suosima Nissan Qashqai. Hinnasto alkaa hieman alle 30 000 eurosta, jossa tarjolla on 150-hevosvoimainen bensakone tai 115-hevosvoimainen diesel manuaalivaihteilla ja niukoilla varusteilla.

Auto pääsee kuitenkin oikeuksiinsa vasta, kun taaloja latoo tiskiin hieman enemmän. Tällöin kiivetään 40 000 euron tuntumaan ja konepellin alle saa tehokkaampaa hybriditekniikkaa. Myös neliveto on tarjolla.

Nyt testissä olevan 230-hevosvoimaisen täyshybridi-Tucsonin ilmeisiä kilpailijoita ovat esimerkiksi Toyota RAV4, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Ford Kuga ja VW-konsernin vastaavankokoiset mötikät.

Varusteltuna Tucson kestää helposti vertailun ja kirii jopa edelle, sekä laatuvaikutelmaltaan että ajotuntumaltaan.

Uusi ohjaamo on tyylikäs ja viihtyisä, eikä muovi nitise. Edellismallin töröttävä muovinen kosketusnäyttö on korvattu näyttöelementillä, joka laskeutuu kojelaudasta kuin jokin digitaalinen vesiputous.

Kosketusnäyttö ikään kuin valuu kojelaudasta.­

”Autopilotin” saa kätevästi kytkettyä ratin napista.­

Ilahduttavasti ilmastointia ei ole väkisin kikkailtu näytön uumeniin, vaan perustoiminnoille on oma kosketuspaneelinsa. Systeemi on looginen eikä käyttöä tarvitse kummemmin pähkäillä.

Vaihteenvalitsin on korvattu nappuloilla kuten Hondassa. Käsi jää hamuamaan vaihdekeppiä, mutta tähänkin tottuu.

Nykymuotia: ajosuunta valitaan nappia painamalla.­

Ajotuntuma on hauskan letkeä, hieman kuin mukavuuspehmustetuissa jenkkilinnakkeissa. Takamus lepää mukavasti topatuilla penkeillä ja varpaan alta löytyy tarvittaessa tehoa sutjakampaan pyrähdykseen.

Penkit ovat sopivasti topatut ja mukavat.­

Tucson ei ulkomitoiltaan ole jättimäinen, mutta siinä on mukavasti ison auton tuntua. Maantiellä ratin takana on rauhallinen olo. Ohjaus on luontevasti painotettu ja ajokäytös on vakaata.

1.6-litrainen neloskone hyrrää taustalla, itsestään suurempaa meteliä pitämättä. Välillä hiivitään sähköllä. Auto on muutenkin yllättävän hiljainen – pisteet äänieristyksestä!

Täyshybridissä automaattivaihteisto on kuusiportainen momentinmuunnin, kevythybrideissä seitsemänvaihteinen kaksoiskytkin. Kumpikin ratkaisu toimii pehmeästi.

Kontti on reilun kokoinen. Voimalinjasta ja akuista riippuen tilaa on plus miinus 600 litraa.­

Testasin siis vertailun vuoksi Tucsonista myös 180 hevosvoiman kevythybridimallia. Se oli lisäksi nelivetoinen, kun testiauto on etuvetoinen.

Tehoerolla ei arkiajossa ole juuri merkitystä, ellei vedä kärryä. Neliveto sen sijaan ilahduttaa talvella. Etuveto-Tucson tahtoi jäädä liukkaalla tiellä valoihin pykimään ja kaasua sai annostella aika varovasti, kun täysvetoinen mallisisar vain hilpaisi menemään.

Lisäksi nelivedolla uskalsi runtata auraamatonta mökkitietä yllättävänkin pitkälle umpilumessa. Ei Tucson silti mikään maastoauto ole. Jos olisi, sillä olisi päässyt pihaan asti.

Edellismallin Tucsonin huonoin puoli olivat parhaallakin varustelulla onnettomat kaukovalot. Valoteho sinänsä oli kohtalainen, mutta V-kirjaimen mallinen kaukovalokuvio jätti järkyttävät katveet molemmille puolille tietä.

Ajo- ja kaukovalot sijaitsevat syvennyksessä huomiovalojen alla.­

Valitettavasti tähän ei ole tullut parannusta, vaikka keulan uusi valomuotoilu olisi kuinka korea ja vaikka sillä olisi miten hieno nimi (”Parametric Hidden Lights”). Kaukovalojen kuvio on lähialueella leveämpi kuin edellismallissa, mutta jättää edelleen sivuille pimeää katvetta siihen, mihin lähivalojen keila katkeaa. Silminnähden ero on huomattava nykyajan parhaisiin valoratkaisuihin verrattuna.

Tekniikan Maailma on mitannutkin Tucsonin valotehon: heidän mittauksensa mukaan se on jopa huonompi kuin edellismallissa.

Heikot valot harmittavat, sillä muilta osin Tucson loistaa. Se on tilava ja mukava auto, ja kokoisekseen myös kohtalaisen taloudellinen.

” Uuteen Tucsoniin saa pari hauskaa herkkuvarustetta.

Yhdistetyssä ajossa etuvetohybridi kulutti 7,2 litraa sadalla eli litran enemmän kuin virallinen wltp-lukema, mutta testiviikolla oli myös melko kirpakka pakkassää. Nelivetoinen kevythybridi kulautti lientä vielä litran enemmän.

Pieneen akkuun ja starttimoottorigeneraattoriin perustuva kevythybridijärjestelmä ei juuri leikkaa kulutusta, kun auto ei koskaan kulje pelkällä sähköllä. Täyshybridillä voi epäilemättä otollisissa oloissa päästä kuuden litran kulutukseen ja allekin. Auto tuntui nytkin maltillisella kaasunkäytöllä ja rullailulla kulkevan yllättävän pitkiä siivuja sähköllä, vaikka täyshybridinkin akku on pieni.

Tucsonista tulee pian myös ladattava hybridi. Sille luvataan tyypilliset noin 50 kilometriä sähköistä toimintamatkaa.

Takana on hyvin tilaa, mutta lyhyt ihminen ei välttämättä näe kunnolla ulos.­

Uuteen Tucsoniin saa pari hauskaa herkkuvarustetta, joista ainakin ensin mainittu on myös hyödyllinen. Lisävarusteena auto osaa näyttää mittaristossa kamerakuvaa kuolleesta kulmasta, kun vilkun kytkee päälle. Ominaisuus on hyvä lisätuki kuskille.

Lisävarusteena mittaristoon saa kuolleen kulman kamerat (ei kuvassa).­

Toinen erikoisuus on kauko-ohjaus. Lisähinnasta Tucsonia pystyy ohjailemaan etänä avaimella, vaikkapa siirtelemään autoa parkkipaikalla. Tätä varustetta ei ollut testimallissa.

Kaistallapysymisavustin sen sijaan tulee vakiona ja mukautuvaan vakionopeudensäätimeen yhdistettynä se tarkoittaa, että Hyundai osaa ajella aika pitkälti itsekseen maantiellä, kunhan kaistaviivat ovat näkyvissä. ”Autopilotin” saa kätevästi napista päälle.

Nopeuskameravaroitin sen sijaan on Tucsonissa poikkeuksellisen ärsyttävä. Kameran lähestyessä auto hiljentää radion jo kaukaa ja aloittaa julmetun piipityskonsertin niin, että esimerkiksi tiuhasti valvotulla Kehä ykkösellä ajaminen on suorastaan tuskallista. Tämän ominaisuuden paras puoli on, että sen saa pysyvästi pois päältä.