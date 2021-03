Volvo ja Ford eivät aio enää ensi vuosikymmenellä myydä polttomoottorilla varustettuja autoja.

Kun suomalainen kävelee neljän vuoden päästä autokauppaan, tarjolla oleva uusien autojen valikoima on hyvin toisenlainen kuin tänään. Bensa- ja dieselautojen valikoima on supistunut ja hybridien tarjonta on kasvanut. Ja jos autovalmistajien aikeita on uskominen, täyssähköautojen tarjonta suorastaan räjähtää käsiin.