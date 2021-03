Maailman kalleimmaksi väitetty Volvo on vanha ja kulunut farmariauto, mutta sen rekisterikilpi on ainutlaatuinen

Yhdysvalloissa myynnissä olevasta Volvo V70:sta pyydetään 20:tä miljoonaa dollaria eli noin 17 miljoonaa euroa. Hintaa nostava tekijä löytyy sen rekisterikilvestä.

Maailman kalleimmaksi väitetyssä Volvossa ei ole hienoa sisustusta, eikä se ulkopäin näytä muuta kuin vanhalta ja pitkään käytössä olleelta henkilöautolta.

Yksityisomistuksessa oleva Volvo on myynnissä Yhdysvalloissa, ja myyjä arvioi sen olevan 20 miljoonan dollarin eli noin 17 miljoonan euron arvoinen kulkupeli. Asiasta kertoo muiden muassa ruotsalaislehti Aftonbladet. Auton vuosimallia ei myynti-ilmoituksessa mainita.

Syy uskomattomalta kuulostavaan hinta-arvioon löytyy auton ainutlaatuisesta rekisterilaatasta.

1970-luvun loppupuolella New Yorkin osavaltio alkoi tarjota mahdollisuutta saada autoon räätälöity rekisterikilpi. Volvon omistaja tilasi kilven, jossa lukee yksinkertaisesti New York. Rekisterilaatta on yhä ainoa laatuaan. Se on alusta alkaen kuulunut samalle perheelle, joka on 40 vuoden ajan käyttänyt sitä useammassakin autossa.

Auto – tai oikeastaan rekisterikilpi – on nyt ostettavissa muun muassa luksusautoja myyvän Dupont Registryn kautta. Uusi omistaja voi kiinnittää rekisterikilven mihin tahansa ajoneuvoon. Dupont Registry muistuttaa, ettei toista samansisältöistä rekisterikilpeä tule liikenteessä vastaan eikä sitä voi milloinkaan kopioida.

Myynti-ilmoituksen mukaan rekisterikilpi on tärkeä osa New Yorkin historiaa, ja siitä tehtyjä matkamuistoja on myynnissä niin kaupungin myymälöissä kuin verkossa.

Osa ilmoitusta Dupont Registryn verkkosivulla kommentoivista pitää hintapyyntöä perusteettoman suurena. Eräs kommentoija kuitenkin muistuttaa, että ainutlaatuisista kilvistä on aiemminkin pyydetty huikeita summia. Esimerkiksi Britanniassa F1-kilpeä myydään parhaillaan 38 miljoonan punnan hinnasta.

Tämän kommentoijan mukaan erikoiset rekisterikilvet ovat Britanniassa jopa perinteisiä sijoituskohteita suositumpia.