Volvo on tutustuttanut suomalaiset ainakin kahteen hienoon autoiluinnovaatioon: turvavöihin ja latausjohtoon. Vuoden 1959 ”Puntti-Volvo” eli PV544 oli ensimmäinen auto, jossa oli kolmipistevyöt. Nykymaailmassa Volvo on hallinnut lataushybridien markkinoita Suomessa. Monen ensikokemus auton kytkemisestä töpseliin on tullut työsuhde-Volvon ratissa.