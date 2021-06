Dacia Sandero Stepway on markkinoiden halvin crossover. Se tarjoaa rahalle vastinetta, vaikka täriseekin niin, että jaloissa tuntuu.

Sandero Stepway on näppärän näköinen pieni crossover. Huonon tien maavaraa on 20 senttiä.

Jos kulkupelin hankinnassa tärkeintä on, että auto olisi uusi, mutta kuitenkin mahdollisimman halpa, on Dacia tunnetusti tarjonnut suomalaisille järkihintaisia vaihtoehtoja. Halvimmillaan Romanian Renaultin rattiin on päässyt karvan alle kymppitonnilla.