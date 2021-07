Škoda Enyaq tarjoaa valtavan tavaratilan ja tukevaa kyytiä sähköllä.

Viime viikolla koeajoimme Volkswagenin uusimman täyssähköauton, ID.4:n. Nyt vuorossa on sen tšekkipainos, Škoda Enyaq.

Lyhyesti: jos autosta on varaa maksaa plus miinus 50 000 euroa ja sähkö kiinnostaa, saa summalla erittäin tilavan ja modernin perheauton. Moottori on takana, tehoa on 204 hevosvoimaa ja karkealla nyrkkisäännöllä tämä 77 kilowattitunnin malli kulkee yhdellä latauksella noin 400 kilometriä. Säästä ja olosuhteista riippuen heittoa on suuntaan ja toiseen, kuten sähköautoissa aina.