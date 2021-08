EQA:n maski on muovitettu umpeen ilmanvastuksen pienentämiseksi. Pitkä valojuova tekee persoonallisen keulailmeen. HS koeajaa heinä- ja elokuun ajan uusia täyssähköautoja.

Uuden sähkömersun valttikortti on tehokas lataus, mutta aggressiiviseksi viritetty kaistavahti aiheuttaa sydämentykytyksiä ratissa.

Mercedes-Benzin ensimmäinen täyssähköauto oli pari vuotta sitten esitelty ylellinen, mutta virtasyöppö EQC. Nyt vuorossa on sen pikkuveli EQA.

Ensin mainittu perustuu GLC-katumaasturiin, ja tämä puolestaan on rakennettu pienemmän GLA:n pohjalle. Kyseessä on siis pienehköä keskisarjaa edustava crossover, jonka lähtöhinta on painettu juuri valtion hankintatukirajan alle eli 49 900 euroon.