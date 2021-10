Täysin uusittu Land Rover Defender on maasturi, jonka ratissa naurattaa maastolenkin jälkeen.

Land Rover Defender on legendaarinen kulkine. Se on armeijan maastokaluston selkäranka, uutterasti rytmiä takova Charlie Watts. Se on metsästysmaasturien ryhdikäs, mutta luonteeltaan kulmikas prinssi Philip. Englantilaisen kartanoelämäntavan symboli.

Edinburghin herttua olikin halunnut hautajaisiinsa ruumisautoksi erikoisvalmisteisen Defenderin.