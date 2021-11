Renault Arkana on hintaluokkaansa isompi ja näyttävämpi crossover.

Onkohan Renaultilla käynyt mielessä, mitä heidän uuden autonsa nimi tarkoittaa suomeksi? Nimi kun juontuu arcana-sanasta, jolla tarkoitetaan suurta mysteeriä, mikä on monin verroin kiehtovampaa kuin jos auto liikkuisikin suomen kielen mukaan pelokkaana ja epävarmana.

Entisen Jugoslavian alueella nimeä on mietitty, sillä auto on Balkanin maissa nimeltään Renault Megane Conquest. Arkana saattaisi tuoda mieleen puolisotilaallisia joukkoja Bosnian sodassa johtaneen pahamaineisen serbialaisen Arkanin eli Željko Ražnatovićin, joka murhattiin vuonna 2000.

Jotta Arkanan konsepti olisi vielä vähän mutkikkaampi, niin Venäjällä on ollut vuodesta 2019 myynnissä pienempi Renault Arkana, ja tämä varsinainen uusi Arkana valmistetaan Etelä-Koreassa, jossa auto on nimeltään Renault Samsung SM3.

Siinä on suurta mysteeriä ihan riittävästi, mutta ajoneuvona tämä Renaultin uusi crossover-malli on melko helposti tajuttava. Se on urheilullisesti muotoiltu viisiovinen perheauto, jossa on 20 sentin maavara, itselataava hybridivoimanlähde ja jo aiemmin Renault Capturissa ja Meganessa esitelty omintakeinen monitila-automaattivaihteisto.

RS Line -varustelussa tummanpuhuvan ohjaamon ilmettä on piristetty punaisella värillä.

Eniten yllättää auton koko. Vaikka Arkana perustuu pieneen Captur-crossoveriin, niin akseliväli on pidempi ja auto on kokonaismitaltaan jopa pidempi kuin Renaultin keskikokoinen ja perinteisemmin muotoiltu Kadjar-crossover.

Korin muotokin korostaa kokoa. Arkana on coupé-henkinen, tavallisia katumaastureita linjakkaampi auto, vähän kuin BMW X4 tai vain kahdeksan senttiä Renaultia pidempi Mercedes-Benz GLC Coupé. Valmistaja on halunnut hakea premium-tunnelmaa kansanauton hinnalla.

Etuistuimilla viihtyy, mutta pitkäjalkaisempi jää kaipaamaan reisitukea.

Eroahan hintalapuissa riittää. Mersun ja Bemarin hinnalla saisi kaksi hyvin varusteltua Arkanaa, sillä Arkanan lähtöhinta on tavallisella bensiinimoottorilla 29 000 euroa ja koeajettu R.S. Line -huippumallikin maksaa lisävarusteineen tässä yhteydessä kohtuulliselta kuulostavat 34 019 euroa.

Samassa hintaluokassa ei juuri löydy sopivia kilpailijoita. Toyota C-HR, Peugeot 2008 ja Citroën C4 ovat samanhenkisiä, mutta pienempiä.

Autoon astuessa ymmärtää heti, että korkean maavaran ja matalan kattolinjan yhdistelmä vaatii notkeaa selkää. Vanhemmille autoilijoille ja matkustajille Arkana ei ole vaivattomin valinta.

Korin muotoon nähden takapenkillä on mukavasti myös pääntilaa.

Mukavaa on sen sijaan, että virtaviivaisesti laskeva kattolinja ei laske takamatkustajan kohdalla vielä kovinkaan paljon, joten takapenkillä on tilaa sekä jaloille että päälle.

Kuljettajan paikalla näkymät ovat pääpiirteittäin samat kuin Renaultin muissa uusissa malleissa. Hallintalaitteet ovat selkeät, ja keskellä kojelautaa seisova iso pystynäyttö on hyvin suunnattu. Rellun käyttöliittymä on samaan aikaan helppolukuinen ja monipuolinen ja siksi parempi kuin monissa saman hintaluokan kilpailijoissa ja joissain kalliimmissakin.

Renaultin suuri keskinäyttö ei ole ehkä markkinoiden kaunein, mutta sen käyttö on helppoa.

Koeajoauton R.S. Line -varusteluun kuuluu paljon ulko- ja sisäpuolen koristeita, ja niinpä ohjaamossa on punaista tehosteväriä ja hiilikuidun näköistä pintaa.

Sähkösäätöiset etupenkit tuovat kalliimman auton tuntua, kun taas yksialueinen automaatti-ilmastointi on enemmän pikkuautojen maailmasta. Kuljettajalle ja etumatkustajalle ei siis ole omaa ilmastoinnin ja lämmityksen lämpötilan säätöä, takapenkkiläisistä puhumattakaan.

USB-liitäntöjä on sentään kaksi edessä ja kaksi takana.

Hybridivoimanlähteiden työnjako näkyy mittariston oikeanpuoleisessa ruudussa.

Sporttinen sisustus ja ulkoiset koristeet ovat hienon näköisiä, mutta ajaessa laiha lohtu, jos hakee Arkanasta urheilullista ajettavuutta. Auto lähtee liikkeelle sähköllä viivyttelemättä, eikä sillä jää tien tukoksi, mutta maantiellä se on maltillinen perusauto.

Aiemmin HS:ssa koeajetuissa ladattavissa Renaulteissa oleva 15-portainen monitilavaihteisto toimii pehmeästi myös Arkanassa, vaikka polttomoottori onkin käytössä useammin kuin töpselimalleissa.

Tavallisimmille toiminnoille on omat kytkimet.

Tasainen vauhti on autolle luonteenomaista, ja silloin ajaminen tuntuu mukavalta. Pienistä epätasaisuuksista mennään yli ilman kolinaa, ja moottorin ja renkaiden meteli on saatu vaimennettua hyvin.

Tilanne muuttuu, jos täytyy tehdä nopeampi kiihdytys. Bensamoottorin karkea ääni pureutuu äänieristysten läpi, ja vaikka rekasta pääsee ohi kohtuullisessa ajassa, on selvää, että Arkana ei ole erityisen sähäkkä auto.

Jarrutusenergian talteenotto on sen verran tehokasta, että pienellä totuttelulla autoa voi hyvin ajaa yhden polkimen tekniikalla.

Arkikäytössä hyvänä houkuttimena on tavaratila, jota on takapenkin selkänojat ylhäällä 480 litraa, mikä on enemmän kuin Megane-farmarissa. Korin muotoilun takia Arkanan kontin tila on tosin matalampi.

Ensi silmäyksellä näyttää siltä, että tavaratilaan mahtuisi helposti vaikka ruumis, tai kun perheautosta on kyse, niin aikuinen ihminen sikiöasennossa nokosille.

Takakontti on litroiltaan farmariauton luokkaa, mutta muodoltaan matalampi.

Kun irrotettavan välipohjan nostaa ylempään asentoon, niin lastauskynnystä ei ole, ja takapenkin selkänojat alas käännettynä tasaista tilaa on etupenkin selkänojiin asti. Välipohjan alle saa piiloon pienempää ja harvemmin tarvittavaa tavaraa.

Jostain syystä takakontista puuttuvat kassikoukut. Ostoskassit kannattaa solmia kahvoista kiinni kaupasta lähtiessä, ja toivoa, että kananmunat kestävät kennoissaan ehjinä mutkissa ja risteyksissä.

Arkanan hybriditekniikka ei ole mitään kevyt- tai mikrohybridikikkailua, sillä auton sähkömoottorissa on tehoa 36 kilowattia eli 49 hevosvoimaa, ja akussa kapasiteettia 1,2 kilowattituntia. Periaatteessa autolla voi ajaa pelkällä sähköllä muutaman kilometrin.

Vaihdekeppi henkii vauhdikkuutta, vaikka auto on teholtaan maltillinen.

Arkanan saa myös mikrohybridi-bensiinimallina, joka on halvempi ja sata kiloa kevyempänä vähän nopeampi, mutta sen ilmoitettu kulutus on litran verran suurempi.

Koeajetun hybridimallin ilmoitettu kulutus on 4,8-5,2 litraa sadalla kilometrillä, ja koeajon aikana pelkässä taajama-ajossa kulutus jäikin viiteen litraan. Moottoritiellä kesänopeudella bensaa kului 6,5 litraa, ja kokonaiskulutus oli 5,7 litraa.

Maahantuojan mukaan bensamallin kysyntä on jäänyt hybridimalliin verrattuna marginaaliseksi. Capturin ja Meganen kaltaista ladattavaa hybridiä Arkanasta ei toistaiseksi ole, mutta sellainen saattaa tulla vielä tarjolle myöhemmin.