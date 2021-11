GR Yaris on kaupasta saatavista autoista lähimpänä oikeaa ralliautoa. Taustalla Hangon vanha paloasema.

Toyota teki Suomen tavallisimmasta pikkuautosta murisevan tehomallin, jossa tuntuu olevan rajattomasti voimaa.

Marraskuinen soratie Pirkanmaan koilliskulmassa on kurainen ja täynnä syviä veden täyttämiä kuoppia. Ajan pientä, punaista ja kevyttä nelivetoista Toyota GR Yarista, jossa on 261 hevosvoimaa ja olen yksin keskellä metsää.

Vain oravat ja hirvet kuulisivat huutoni.

Painan kevyesti kaasua suoralla, ja auto ampaisee liikkeelle. Moottori pitää matalaa murinaa, pyörät täristävät kuopissa, mutta auto kulkee vakaasti kuin Tampereelta lähtenyt Pendolino. Tuntuu kuin ajaisin videopelissä. Tiukan mutkan lähestyessä täytyy nostaa jalka kaasulta, koska nopeusrajoituksen raja on ylittymässä.

Jyväskylän WRC-rallin pikataipaleenakin käytetyllä tiellä huomaa jäljistä, että joku on ajanut täällä hiljattain minua kovempaa ja pidempään.

Suomessa pidetään autourheilusta. Vaikka formula ykkösissä menestyneet häkkiset, räikköset ja bottakset ovat kansainvälisiä supertähtiä, niin käytännössä suomalaisten laji on ralli.

Mielikuvaa korostaa, että WRC-sarjassa ovat samat merkit, joilla suuri osa suomalaisista ajaa päivittäiset matkansa: Škoda, Volkswagen, Ford, Hyundai ja ennen kaikkea suomalaisten rakastama, harmaa, mutta luotettava ja vaihtoarvonsa pitävä Toyota, jolla lajia hallitseva ranskalainen Sébastien Ogier voitti juuri tämän vuoden rallin maailmanmestaruuden.

Toyotan Gazoo Racing -rallitiimistä muistutetaan jo käynnistysnapissa.

Autourheilun pääsarjoissa säännöt tuppaavat muuttumaan usein, ja vain lajin innokkaimmat seuraajat tietävät, miksi ja milloin mitäkin tehdään.

Aikoinaan rallin MM-sarjassa käytettävistä autoista piti tehdä pieni sarja liikenteeseen sopivia versioita, jotta sääntöehdot täyttyivät. Sittemmin tämä velvoite poistui, ja ralliautojen kalliita tavisversioita ei ole juuri tehty.

Ensi vuonna WRC-sarjan säännöt muuttuvat taas, ja seuraavat ralliautot kulkevat hybriditekniikalla. Alkuvuodesta markkinoille tullut Toyota GR Yaris on siis oikeastaan bensaa ryystävä muistoesine vuosina 2017–2021 käytetystä autosta.

Etuistuimet ovat jämäkät, mutta yllättävän mukavat.

Pieni, käytännöllinen ja kohtuuhintainen Toyota Yaris ilmestyi markkinoille 23 vuotta sitten. Eri-ikäisiä Yariksia oli viime vuodenvaihteessa Suomessa liikenteessä yli 57 000.

GR Yaris on tavalliseen liikenteeseen tarkoitettu versio viime vuosien ralli-Yariksesta. Auto on suunniteltu yhdessä Toyota Gazoo Racingin ja viime kauteen asti Toyotan WRC-tallipäällikkönä toimineen Tommi Mäkisen kanssa.

Mittaristossa ei kikkailla digitaalisilla näkymillä.

Moottori on 1,6-litrainen kuten WRC-malleissakin, mutta tehosta on nipistetty pois noin 120 hevosvoimaa, ja painoa on satakunta kiloa enemmän.

Sen tunnistaa helposti Yarikseksi, autoa on vain vähän litistetty niin, että se on noin kuusi senttiä leveämpi ja kuusi senttiä pidempi, mutta viisi senttiä matalampi kuin tavallinen Yaris. Se on myös kolmiovinen, kun kaikki muut nykyään myytävät Yarikset ovat viisiovisia. Ulkomuodossa huomio kiinnittyy terävämmin muotoiltuihin lokasuojien levennyksiin, joiden alla pyörivät 18-tuumaiset pyörät.

Ohjaamossa on paljon perusauton piirteitä.

GR Yariksen teho on yli kaksinkertainen hybridiperusmalliin verrattuna, ja Toyota on julistanut, että GR-mallissa on maailman tehokkain tuotantoautossa oleva kolmesylinterinen moottori.

Kaikesta tästä huolimatta GR ei ole suinkaan mikään putkirunkoinen ja askeettinen kilpa-auto. Ohjaamo näyttää monia yksityiskohtia myöten samalta kuin perus-Yariksessa, ja näkyvin ero on urheilumallisissa penkeissä.

Vaihdekepin edessä on ajotilan valitsin, jossa normaalin lisäksi on sport- ja track-ajotilat. GR Yaris kulkee aina nelivedolla, mutta normaalitilassa etupyörillä on enemmän vetoa, sport-tilassa takapyörillä, ja track-tilassa veto jakautuu tasaisesti etu- ja takapyörille.

Tässä autossa normal- ja sport-asetukset ovat vähän erilaiset.

Kuljettajan penkille istuessa ja viimeistään liikkeelle lähdettäessä huomaa helposti, että nyt ei ajeta ihan tavallista pikkuautoa.

Vaihteet loksahtavat paikalleen napakasti, kytkinpolkimen liike on lyhyt, ja kytkin ottaa kiinni alhaalta. Liikkeelle lähdettäessä autolle pitää antaa myös kierroksia. Ensimmäisen puolen tunnin aikana onnistuin sammuttamaan moottorin liikennevaloissa kahdesti.

Muuten GR Yaris liikkuu kaupungissa madellessa vähintään yhtä ketterästi ja sivistyneesti kuin mikä tahansa uusi pieni viistoperä. Eron huomaa vasta kun kiihdyttää liittymästä isommalle tielle. Autossa tuntuu olevan rajattomasti voimaa, ja nopeusmittaria on syytä pitää silmällä, vaikka vaihde olisi vasta kolmosella.

Mittaristo antaa eksoottista tietoa.

Mittaristosta löytyy myös valikkoruutuja selaamalla tietoa, jota tavallisessa Yariksessa ei ole, kuten ahtopaineen määrä, öljynpaine ja öljyn lämpötila.

Oikeastaan kaikki perusmallista poikkeavat ominaisuudet palvelevat ihan muuta kuin tavallista liikennesääntöjen mukaista autoilua.

Kuten se, että takaikkuna on tavallista pienempi, ja muutenkin kapea takanäkymä sumenee nopeasti, koska takalasissa ole pyyhkijää. Takakontti on surkean pieni, ja hattuhyllyn virkaa toimittaa kevyt verkkohylly, joka rämisee ajaessa. Lisäksi auton katto on hiilikuitua, mikä keventää koria ja laskee painopistettä muutamalla millillä, ja mekaanisen käsijarrun kiskaisu kytkee takapyörien voimansiirron pois päältä tiukkaa ja nopeaa käsijarrukäännöstä varten.

Keskinäyttö on rauhoitettu rallimeiningistä.

GR Yariksen ominaisuuksista pääsee välillä nauttimaan liikenteessäkin. Mutkaisella, kuluneella ja moneen kertaan paikatulla asfalttitiellä se on kuin kotonaan. Alusta nielee kuopat ja töyssyt kolisematta ja auto kulkee ratista käännettyyn suuntaan kallistelematta ja puskematta.

Rekan ohitus kaksikaistaisella tiellä sujuu turvallisesti silmänräpäyksessä, ja moottoritielle kiihdyttäminen on paitsi vaivatonta myös lapsekkaan hauskaa, koska moottori pitää juuri sellaista ääntä, jota jo monet sukupolvet ovat autoleikeissään imitoineet suutaan ja kurkunpäätään päristämällä.

Takapenkille on työlästä kömpiä.

Kiihdyttelyn vastapainona on jarruttelu, ja tässäkin GR Yaris on toista maata kuin perusautot. Etupyörien jarrulevyt ovat suuremmat kuin vanhan perus-Yariksen pyörät, joten auton saa pysähtymään nopeasti kovastakin vauhdista, kunhan polkee jarrua kunnolla. Perusauton herkillä jarruilla opittu kevyt jalan liike pudottaa GR:ssä vain vakionopeussäätimen pois päältä.

Näin tehokkaalla autolla ei ole mahdollista päästä lähellekään tavallisten bensamallien kulutuslukuja, hybrideistä puhumattakaan. Silti nykyaikainen tehomoottori saa polttoaineesta paljon hyötyä irti takavuosien bensajuoppoihin verrattuna. Tasaisessa maantieajossa kulutus oli 7,3 litraa.

Urheilullisen autoilijan täytyy selvitä vähillä matkatavaroilla.

Normaalin pikkuauton erikoisympäristössä eli nykivässä kaupunkiajossa GR-malli on kaikkea muuta kuin taloudellinen, sillä kulutus kiipeää helposti 12 litraan ja ylikin. Kaupunkiajo nosti koeajon kokonaiskulutuksen 8,4 litraan.

Päästöjä siis syntyy ja rahaa palaa. Halvimmillaan Toyota GR Yaris maksaa 45 600 euroa, mikä on 24 000 euroa enemmän kuin Yariksen suosittu hybridimalli, joten ralli-Yaris ei ole millään tavalla järkevä vaihtoehto tavallisen pikkuauton hankintaa suunnittelevalle.

Pienessä moottorissa on hurjasti tehoa.

Varusteineen melkein 50 000 euroa maksavassa koeajoautossa maksetaan ajamisen hauskuudesta. Sillä perusteella markkinoilta onkin vaikea löytää kilpailijaa. Kovimmille autoharrastajille GR Yaris voi olla myös pohja rakentaa oma rata- tai rallliauto.

Muutaman vuoden päästä bensiini maksaa todennäköisesti vieläkin enemmän kuin nyt. Silloin tällaisella matalasti murisevalla pienellä tehoautolla ajaminen on kallis harrastus, joka muistuttaa menneisyyden huolettomista vuosista.