Nelivetoinen ja nahkaverhoiltu Subaru on fiinin eränkävijän valinta.

Muistatteko sen Fingerpori-vitsin, jossa sarjakuvahahmo Heimo Vesan autossa on jalankulkijan tunnistusjärjestelmä?

”Se oli Esko Makkonen”, tiedottaa auto, kun Heimo on ajanut jalankulkijan yli.

Tässä uudessa Subaru Outbackissa on kuljettajan kasvojen tunnistusjärjestelmä.

”Hei Tero!”, tervehtii auto iloisesti, kun istun ensimmäistä kertaa ratin taakse. En tiedä, kuka on Tero, mutta ainakin hän on minua lyhyempi, sillä auto alkaa säätää kuskin penkkiä ja peilejä itselleni hankalaan asentoon.

Ehkä minulla on kaksoisolento tai auto on vähän likinäköinen. Koulutan Subarulle oman pärstäni katsomalla mittaristossa oleviin antureihin, ja homma alkaa toimia. Kuskin henkilökohtaisten säätöjen kasvomuisti voi olla kiva ominaisuus, jos autolla on useita kuljettajia.

Nappulat hallitsevat yhä, mutta keskinäytöllä on aiempaa enemmän toimintoja.

Ei tällaisia hienouksia silti juuri Subaruun osaa kaivata. Nelivetoautoistaan tunnetun ja ulkoilmaihmisten suosiossa olevan Subarun uudistunut Outback on romuluinen ja perinteinen, tavallaan vähän jo vanhan maailman vehje.

Nykysuunnan vastaisesti Subarussa ei ole kevyintäkään hybriditekniikkaa, vaan keulilla hevosia juoksuttaa Subarun omintakeinen, 2,5 -litrainen nelisylinterinen bokserikone eli vastaiskumoottori. Sen jatkeena on portaaton CVT-automaattivaihteisto ja Subarun tuttu, jatkuva neliveto.

Maavaraa on nyt 213 milliä.

Maavaraa on sentin enemmän kuin edellismallissa. Outbackilla uskaltaa poiketa pellolle ja pientareelle ja vetokykyä on reippaat 2 000 kiloa.

Silti samalla Outback on yllättävän sivistynyt ja viihtyisä, etenkin testimallin Touring-varustelulla. Varustelu on tosin muissakin versioissa runsasta. Valittavana on neljä tasoa: halvin Adventure kustantaa 44 000 euroa, ja sitä seuraava Limited lisää päälle nahkapenkit, navigaattorin ja sähköisen takaluukun. Kurahommiin suunnitellussa Field-varustelussa puolestaan on vedenkestävät ja helposti puhdistettavat polyuretaanipenkit. Lisävarusteena voi hankkia kattoteltan retkeilyyn.

Parhaalla varustetasolla ohjaamon viimeistely on yläluokkaa.

Kattokaiteet voi kääntää kätevästi telineiksi ilman työkaluja paitsi Fieldissä, jossa kaiteet ovat kiinteät.

Outback oli aikoinaan 1990-luvulla Legacy-farmarin maastohenkinen versio, ja farmarijuuret näkyvät muotoilussa yhä. Se on kuin steroideilla katumaasturin kokoiseksi pumpattu farkku. Penkit kaadettuna taakse voisi heittää vaikka hirvenraadon. Perusmuodossaan tavaratila ei silti ole niin hulppea kuin ulkomitoista voisi kuvitella.

Kontti on riittoisa mutta ei hulppea.

Ensimmäisenä sisällä kiinnittää huomion mukavuuteen. Materiaalit ovat laadukkaan tuntuisia, viimeistely on siistiä ja kyyti on pehmeää.

Karskin auton ylellisyys yllättää. Outback on todella mukava auto ajaa. Se on amerikkalaistyylinen iso ja pehmeäksi jousitettu löhölinna, jonka ratissa ei ulkomaailman möykkä vaivaa. Äänieristys on hyvä ja neliveto tuo varmuutta etenemiseen. Touringin nahkaverhoillut sisätilat tuovat hauskaa kontrastia karskiin ulkokuoreen. Outbackia voisi yhtä hyvin ajaa kumisaappaat jalassa kuin liituraitapuku päällä. Auto itsessään on kummankin tyylin yhdistelmä.

Penkinlämmitystä ei olisi tarvinnut siirtää kosketusnäytölle tökittäväksi.

Sisäilme ei edellismallista ole juuri muuttunut, paitsi että keskinäyttö on kasvanut tuntuvasti. Halvimmassakin varustetasossa on mukana 11,6 tuuman Full HD -töllötin. Navigaattorin karttoja on mukava katsella isolta ruudulta, mutta toisaalta penkinlämmityksen kaltaisten perusjuttujen siirtäminen näytölle harmittaa. Kuvakkeen tökkiminen ei ajaessa ole kovin kätevää.

Edelleen Subaru luottaa silti vahvasti nappuloihin. Lähes kaikelle muulle on erilliset kytkimet.

Uudistuksessa japanilaiset ovat panostaneet turvallisuuteen, ja maahantuojan mies kehaisee Outbackin saaneen paremmat pisteet Euroncap-testissä kuin Tesla. Se onkin totta, viiden tähden autoja toki molemmat.

Tietä lukevan stereokameran ja ajoavustimien yhteispaketti, jota Subaru kutsuu nimellä EyeSight, on vakiona perusmallissakin. Alussa mainittu kuskin tunnistusjärjestelmä valvoo kuljettajan vireystilaa, ja huomattavasti tomerammin kuin muiden merkkien vastaavat järjestelmät.

Subaru tunnistaa kuskin kasvot ja valvoo niitä.

Jos siirrän katsetta hetkeksikään tiestä tai rupean testimielessä räpläämään kännykkää, niin auto piippaa ja varoittaa: pidä katse tiessä.

Auto valvoo myös otetta ratista. Jos tylsistyneenä vain roikottaa käsiä, joten kuten ratin alareunassa, Subaru lyö kuvaannollisesti karttakeppiä sormille: herää pahvi!

Se valvoo kaistojen ylitystä varsin tomerasti ja ratti panee isällisen jämerästi vastaan, jos auto meinaa lipua kaistaviivan yli. Olen usein motkottanut nykyautojen yliherkistä avustimista, jotka pahimmillaan aiheuttavat vaaratilanteita esimerkiksi äkkijarrutuksilla, mutta Subarun järjestelmä ei sortunut ylilyönteihin. Pikemminkin se hoitaa perustehtäväänsä eli tekee pieniä korjausliikkeitä selvästi jämerämmin ja näkyvämmin kuin moni muu järjestelmä.

Mittaristo on ilahduttavan vanhanaikainen.

Virkeänä hyvällä säällä ajellessa kaistakyttäyksen kytkee silti mieluusti pois. Subarussa se tapahtuu hankalasti monen kosketusnäyttövalikon kautta. Miksei voisi olla nappia ratissa, kun nappeja ohjaamossa kuitenkin riittää?

Ajovalot seuraavat kiinteästi ratin liikkeitä ja kaukovalot yltävät hyvin pientareille. Pitkien valojen automatiikka ei tosin toimi ihan luontevasti.

Jatkuvaa nelivetoa on päivitetty ajotilan valinnoilla. Hassusti käännetty ”lumi & lika” -asetus optimoi nelivedon toimintaa tiukoissa paikoissa. Englannin ”dirt” -sana kylläkin tarkoittaa tiestä puhuttaessa pikemminkin soraa tai hiekkaa kuin likaa.

Touring-tason penkit ovat jopa ylelliset.

Ajomukavuus on siis kohdillaan, mutta Subarun perisynti on tallella, eli moottoriin kaipaisi lisää tehoa. Turboton 170-hevosvoimainen kone liikuttaa Outbackia kevyellä kuormalla vaivattomasti, mutta täyteen lastattuna havaitsee selvää puutumista. Portaattomille vaihteistoille tyypillisesti kaasun painallus tuntuu säätelevän enemmänkin moottorin melua kuin kiihtyvyyttä. CVT:hen on ohjelmoitu kahdeksan kiinteää välityssuhdetta eli ”vaihdetta”, jolloin vaihtotuntuma on hieman perinteisempi kuin täysin portaattomassa ratkaisussa.

Nykyisillä bensan hinnoilla kulutus myös kirpaisee: kaupunkiajossa Outback voi viedä jopa 12 litraa sadalla. Yhdistetyssä ajossa kului nyt siedettävät kahdeksan litraa. Tämä malli jää epäilemättä viimeiseksi Outbackiksi, jossa ei ole minkäänlaista kulutusta leikkaavaa hybriditekniikkaa.

Takana on hyvät tilat ja istuinlämmitys.

Outback on edelleen jämerä ja kyvykäs auto, eräänlainen insinöörihenkisen lintubongarin erikoisvehje. Se on sopivasti rouhea ja maastossakin pärjää.

Subarukin siirtyy nyt uuteen aikaan, kun merkin ensimmäinen täyssähköauto saapuu markkinoille. Nelivetoinen Solterra nähdään ensi vuonna. Se perustuu Toyotan bZ4X-malliin, joka on niin ikään myös Toyotan ensimmäinen täyssähköauto.