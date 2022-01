Yli viisi metriä pitkä EQS on liukas sukkula. Muodot on suunniteltu ilmanvastuksen minimoimiseksi. Auto kuvattiin Taalintehtaan rantamakasiinien edustalla Kemiönsaaressa.

EQS on Mersun uusi edustusluokan täyssähköauto. Sille luvataan huikea toimintamatka.

Yksi tapa saada sähköautolle pitkä toimintamatka on tehdä autosta mahdollisimman taloudellinen. Toinen tapa on asentaa niin iso akku, ettei haittaa, vaikka auto kuluttaisi mitä. Pitkälle päästään silti.

Mercedes-Benz on päätynyt uudessa EQS-mallissaan jälkimmäiseen ratkaisuun, onhan kyseessä raskaan sarjan edustusauto. Yli viisi metriä pitkä luksuskiituri painaa yhtä paljon kuin kaksi Volkswagen Golfia ja vie talvella pätkäajossa virtaa niin, että hirvittää.

On Stuttgartissa toki kulutustakin mietitty. Siitä kertoo auton liukas muotoilu. EQS:n korissa jokainen pieni yksityiskohta upotettuja ovenkahvoja myöten on viilattu tuulitunnelissa niin, että Mersun uutuudella on markkinoiden pienin ilmanvastuskerroin, 0,20.

Se on ehkä pieni näpäytys Teslalle, joka kertoo uudessa Model S -mallissaan yltäneensä arvoon 0,208. Autojen huipputasolla numeromiekkailu hallitsee mielikuvia.

Toinen tärkeä numero, sähköauton taikaluku, on sen toimintamatka. Mersussa se on hurjan 108 kilowattitunnin akun ja sutjakan muotoilun ansiosta pidempi kuin yhdessäkään muussa Suomessa myynnissä olevassa sähköautossa: tässä testiyksilössä näillä varusteilla 740 kilometriä.

Laboratoriossa ihanneoloissa. Palataan tähän.

Niskatuki on satumaisen pehmeä.

EQS maksaa alkaen 110 000 euroa ja tehokkain nelivetomalli 170 000 euroa. Siis alkaen. Lisävarustelista on 18 sivun pituinen.

Testiyksilö asettuu tasan puoliväliin: ajossa on siis takavetoinen ja 245 kW:n (333 hv) tehoinen EQS 450+, jonka hinta testivarusteilla on 140 000 euroa.

Kallein yksittäinen lisävaruste on myös kaikista näkyvin: jättimäinen, koko kojelaudan levyinen näyttö, jota Mersu kutsuu nimellä Hyperscreen. Se maksaa kymppitonnin.

Valtava näyttö ja tunnelmavalot riitelevät konservatiivisen sisustuksen kanssa.

Jättiruutu ällistyttää matkustajia, mutta kuskille sen lisähyöty on rajallinen. Muistakin Mersuista tuttu käyttöliittymä on vain venytetty puoleentoista metriin. Apukuski voi tulevaisuudessa katsella Netflixiä omalta näytöltään. Testimallissa tätä toimintoa ei ollut.

Valtava ruutu ja ohjaamon yleisilme kirkkaine tunnelmavalonauhoineen alleviivaa myös sitä, mille markkinoille auto on ensi sijassa tähdätty: Kiinan raharikkaille. Mersussa esimerkiksi konepellin alla ei ole muista sähköautoista tuttua lisätavaratilaa, sillä Kiina-malleissa sinne asennetaan Hesarin aukeaman kokoinen Hepa-filtteri, joka suodattaa jopa 99,65 prosenttia pienhiukkasista. Kelpaa kairata Pekingin saastesumussa.

Digimittaristo on tuttu muistakin Mersuista.

Sisustan räikeä digimaailma sotii Mersun vanhanaikaista arvokkuutta vastaan.

Sitä nakerretaan toisestakin suunnasta. Käsittämättömästä syystä Mersun sähkölippulaivan ratissa ja keskikonsolissa on halvan oloiset, muoviset hipaisulevyt. Ne ovat nappuloita huonommat käyttää, ja lisäksi tämän hintaluokan autossa järjetön tyylimoka, jota saksalaiset valmistajat nykyään valitettavasti harrastavat.

Muovinen hipaisulevy on edustusautossa kolho ratkaisu.

Kun liikkeelle sitten lähtee, ei moitteita löydy. Auto on teräksinen pilvilinna, raskas maantielaiva, jonka kyydissä ulkomaailmasta ei välity mitään häiritsevää sisälle. Ilmajouset tasoittavat tien kuopat ja röpöt jonnekin mikroskooppiselle tasolle asti.

Niskoja nitkauttavaa kiihtyvyyttä tämä takavetomalli ei tarjoa. Sitä varten on 660-hevosvoimainen AMG-neliveto.

Matkustajan puoleiselta näytöltä voi tulevaisuudessa katsella elokuvia.

Tehoa on silti tarpeeksi ja Mersu on viritetty äärimmäisen mukavaksi matka-autoksi. Kaupungissa yli viisimetrisen laivan luotsaamista helpottaa se, että kaikki pyörät kääntyvät. Taskuparkkiin vekslatessa myös takapyörät siis kääntyvät ratin mukana enimmillään 4,5 astetta, minkä ohikulkija myös havaitsee selkeästi. Lisärahasta kääntökulmaa voi kasvattaa kymmeneen asteeseen. Autossa on tällaisia pikkuherkkuja niin paljon, ettei niitä tässä mahdu listaamaan.

Riittänee todeta, että EQS tarjoaa tinkimätöntä edustustason mukavuutta. Takapenkkien istuinosa tosin jää akkujen takia hieman matalaksi.

Jalkatila on hulppea, mutta matala takaistuin ei tarjoa parasta reisitukea.

Koeajoviikolla iskee helsinkiläisittäin kipakka 12 asteen pakkanen. 2 600 kiloa painava Mersu osoittautuu pätkäajossa järjettömäksi sähkösyöpöksi: täydestä akusta kului kahtena päivänä 60 prosenttia virtaa 150 kilometrin asiointiajoon kaupungissa ja kehätiellä. Siis tavallisessa ajossa, jossa auto käynnistetään kadun varresta ja ajetaan vaikka kauppaan.

Ohjaamon lämmitys vie osansa, mutta silti 43 kilowattitunnin keskikulutus on jäätävä. Se on kaikkien samoissa oloissa ajamieni sähköautojen tähänastinen kulutusennätys ja näillä lukemilla Mersun kaupunkikantamaksi tulisi pakkasella ankeat 250 kilometriä.

Maantielle tämä on kuitenkin suunniteltu, ja siellä päästään jo vähän järkevämpiin lukemiin. Parinsadan kilometrin maantielenkillä keskikulutukseksi muodostuu 27 kWh / 100 km ja toimintamatkaksi siis 400 kilometriä. Tie oli kuiva, keli oli kirkas ja ilmastoinnin pyynti 19 astetta.

Penkin kiinteät säätönapit toimivat kosketuksella.

Vanha viisaus siitä, että WLTP-mittausten mukaisen toimintamatkan voi talvella sähköautoissa puolittaa, pitää varsinkin EQS:n kohdalla erinomaisesti paikkansa.

Mitattu toimintamatka maantiellä tälle EQS:lle on siis tosiaan 740 kilometriä. Se vaatisi raskaalle autolle yllättävän pientä 14,5 kilowattitunnin keskikulutusta, jota voi tavoitella ehkä kesällä. Kaliforniassa automedia Edmunds raportoi lirutelleensa Mersulla vajaat 700 kilometriä 20 asteen keleissä.

Tekniikan Maailma pääsi tällä samalla yksilöllä syksyllä kuuden asteen plussakeleillä 524 kilometrin toimintamatkaan.

Ulos työntyvät kahvat tuntuvat kankeilta ja saattavat jumittaa pakkasella.

Pakkanen puri testiyksilöön muillakin tavoin. Mersun ovenkahvat työntyvät siis ulos, kun autoa lähestyy, mutta kertaalleen kuskin kahva jäi jumittamaan oven sisään parkkihallissa. Karmittomat sivulasit ovat myös ohuet ja hohkaavat selvästi kylmää pakkasilla. 1500 euron lisävarusteena saa lämpöeristelasit.

Testiyksilö ei myöskään 12 asteen pakkasella maantieviimassa kyennyt pitämään ohjaamoa reisien kohdalta lämpimänä. Vastaavan ilmiön olen kokenut viimeksi samalla testiajotiellä halvassa sähkö-Renaultissa. Samalla tiellä, samalla viikolla, samoissa sääoloissa puolet halvempi Tesla Y toimi moitteettomasti.

Kertaalleen kaupunkiajossa Mersun ilmastointi lakkasi toimimasta kokonaan ja puhalsi pelkkää kylmää. Edes ilmastoinnin säädöt eivät siis toimineet kosketusnäytöllä.

Tavaratila on suuri, mutta matala.

Maahantuoja havaitsi saman ongelman ja tutki asian. Selitys on, että kuskin ovi ei ilmeisesti ollut tehtaan jäljiltä täysin oikein säädetty, ja ilmastoinnista puuttui jokin päivitys.

Uusissa autoissa voi olla lastentauteja, mutta 140 000 euron hintaluokassa ne eivät hymyilytä.

EQS jättää ristiriitaisen tunteen. Se on ilman muuta hieno auto, mutta tarjoaako tämä lopulta niin paljon enemmän kuin hyvin varusteltu E-sarjan Mersu tai jokin vastaava? Sitä pitänee kysyä kiinalaisilta.