Uusi Fabia on entistä suuremman ja virtaviivaisemman näköinen.

Škoda Fabia kasvoi kokoa, mutta samalla farmarimalli katosi valikoimasta.

Taloyhtiön huoltomies tulee tervehtimään ja uteliaana tutkimaan pihalle pysäköityä uutta Škoda Fabiaa.

Hänellä on muutaman vuoden ikäinen Fabia-farmari, ja auton vaihto kiinnostaa. Mutta merkkiä hän ei vaihda.

”Katsoin ensin, että onko se Scala, mutta tämähän onkin uusi Fabia. Onhan tässä Style-varustelu, se on hyvä, Ambition on vähän tylsä. Monte Carlo on tietysti paras”, huoltomies kommentoi.

Olen siis tavannut ihmisen, jolla on paitsi asiantunteva, myös intohimoinen suhde Škodaan. Se tuntuu yllättävältä, sillä Škodalla on maine vähän ilmeettömänä, mutta hyvänä autona, jota ei hankita huvin tai erikoisuudentavoittelun vuoksi, vaan järkisyistä.

Škodalla on antaa vankat perusteet järkivalinnalle, Se on ollut vuosien ajan maan suosituimpia automerkkejä, ja kolmena vuonna peräkkäin suomalaiset autotoimittajat ovat äänestäneet vuoden autoksi jonkun uuden Škodan, viimeksi joulukuussa Enyaq iV -sähköauton.

Vajaan vuoden päästä selviää, jatkuuko sarja uudella Fabialla.

Ohjaamo on selkeä. Vaihdekeppi on nykymuodista poiketen reilun kokoinen.

Ensivaikutelma on ainakin lupaava. Auto on kasvanut malliuudistuksessa pituutta peräti yksitoista senttiä ja leveyttäkin viitisen senttiä. Ei ole ihme, että Škoda-mies luuli hetken aikaa nähneensä Scalan.

Fabia on silti malliston pienin auto, nyt kun Citigo-pikkuauto on poistunut valikoimasta. Pituuseroa Scalan eduksi on yhä kuusitoista senttiä.

Etuistuimet antavat sopivasti tukea.

Koronapandemia ja autotuotannon sirupula viivyttivät uuden Fabian tuloa, mutta malliuudistuksen dramaattisin puoli on farmarimallin katoaminen. Vielä syksyllä 2020 Škoda kertoi julkisuudessa, että myös tuleva uusi Fabia tehdään sekä viistoperänä että farmarina, mutta toisin kävi.

Volkswagen-konsernin muut merkit lopettivat pienet farmarimallinsa jo vuosia sitten, samoin ranskalaiset kilpailijat Peugeot ja Renault.

Nyt lähinnä pientä farmaria on juuri Škoda Scala, joka on korimalliltaan viistoperän ja farmarin risteytys.

Uudessa Fabiassa on tosin pikkuautoksi muhkea 380 litran tavaratila, mikä on 90 litraa enemmän kuin vanhassa Fabiassa. Vanhassa farmarimallissa tavaratilaa oli kuitenkin 530 litraa, joten sen korvaajaksi uudesta hatchbackista ei ole.

Tilanjakaja ja säilytystaskut helpottavat takakontin käyttöä.

Muuten Fabia on B-segmentin viistoperäksi isomman auton tuntuinen paitsi kasvaneilta mitoiltaan myös varustelultaan. Koeajoauton Style-varusteluun kuuluvat muun muassa peruutuskamera, avaimeton käynnistys ja kaksialueinen automaatti-ilmastointi.

Koeajoautossa on Style-varustelun lisäksi parkkitutka myös edessä sekä digitaalinen mittaristo, joka on näkymästä riippumatta helppolukuinen ja taiteellisista kikkailuista karsittu. Sisustukseen kuuluva kojelaudan tekstiiliverhoilu on hienon näköinen ja jämptisti viimeistelty. Viisitoista vuotta sitten uudessa Fabiassa istuessa ei olisi voinut kuvitella, että auto voi näyttää joskus tällaiselta.

Sisustuksen yksityiskohdat on viimeistelty huolella.

Lähtöhintatason Ambition-varustelussakin on vakionopeussäädin, kaista-avustin ja nahkaratti. Halvimmillaan Fabian saa 18 800 eurolla, jos valitsee voimanlähteeksi 95-hevosvoimaisen moottorin. Style-varustelu nostaa hinnan vajaaseen 21 000 euroon, ja koeajoauto tehokkaammalla koneella ja lisävarusteilla maksaa jo 27 000 euroa.

Halutessaan Fabian saa vielä 1,5-litraisella moottorilla, joka liikuttaa 150 hevosvoimalla kevyttä autoa jo aika vikkelästi. Lisävarusteilla hinta kiipeää tällöin jo lähelle 30 000 euroa, mikä on kova hinta pienestä Škodasta, ellei ole intohimoinen Škoda-fani. Monte Carlo -sporttivarustusta ei ainakaan toistaiseksi uuteen Fabiaan saa.

Kuparinväriset koristelistat tuovat kalliimman auton tunnelmaa.

Muita moottoreita ei ole tarjolla, niin kuin ei ole juuri kilpailijoillakaan samassa kokoluokassa. Sähköistyvästä ajasta huolimatta uudet pienet autot ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta edelleen ainoastaan bensiinillä kulkevia.

Tässä kohtuuhintaisten autojen luokassa Fabia kuuluu kärkijoukkoon.

Kuljettajan paikalla on hyvä istua, näkyvyyttä on joka suuntaan ja autoa on todella helppo käsitellä. Kevyeksi ja tunnottomaksi tehostettu ohjaus ei ole ehkä kaikkien mieleen, mutta arkisessa pyörittelyssä kovin moni ei kaipaa raskasta urheiluohjausta. Vaikka Fabian keskikokoinen moottori on pirteä, niin mitään erityisen urheilullista autossa ei ole.

Lämmityksen ja ilmastoinnin säädöt tehdään napeilla.

Luokkaa parempi ajotuntuma tulee myös alustasta. Kivetyllä kadulla ja hidastetöyssyjen yli ajaessa tärinä tuntuu, mutta kolinaa ei kuulu.

Ihan koko äänimaailmaa ei ole pystytty päivittämään. Oven sulkeminen tuottaa halvemman hintaluokan autoille tyypillisen lyhyen metallisen kaiun.

Škodan maine järkevänä autona perustuu käytännöllisiin yksityiskohtiin, joita valmistaja nimittää mainoslauseensa mukaisesti Simply Clever -ratkaisuiksi.

Niistä tunnetuin taitaa olla kuljettajan oven sisältä löytyvä sateenvarjo, joka on Fabiassa mukana jo halvimmassa varustetasossa. Hyviä keksintöjä ovat myös tavaratilan kokoon taitettava tilanjakaja, etupenkkien selkänojien takana olevat puhelintaskut, etuovien kaukaloissa sijaitsevat kannelliset roskikset ja huomioliivit sekä peruutuskameran linssin pesuri.

Takapenkkiläisillä on mukavasti tilaa.

Listalla on myös ainakin yksi toiminto, jonka clever-luokituksen voi kyseenalaistaa.

Viimeisenä koeajopäivänä naapuri soitti ja kertoi, että pihalle pysäköidyssä Škodassa näyttää olevan ikkunat auki. Riensin ulos katsomaan, ja niinhän ne olivat kaikki neljä. Vettä satoi melko reippaasti, joten auton penkit olivat märät.

Soitto maahantuojalle paljasti, että Fabiassa on mahdollista avata ikkunat kauko-ohjauksella ulkoa päin, kun avaimen lukkonappia pitää pitkään pohjassa. Sen tarkoituksena on tuulettaa ja viilentää autoa kesähelteillä ennen lähtöä.

Jos avaimen nappi painuu taskussa ja laukussa, näin voi käydä vahingossa. Suomen talvioloissa lopputulos voi olla kaukana järkevästä.

Vastaavanlainen kauko-ohjaustoiminto on ollut myös joissain muissa automerkeissä jo aiemmin, joten avain kannattaa pitää väljässä taskussa, jossa ei ole muuta tavaraa.

Digitaalimittareiden muotoilu mukailee Škodien tutuksi tulleita viisarimittareita.

Muita ikäviä yllätyksiä autosta ei koeajon aikana löytynyt, ja laatuvaikutelma jäi vahvasti plussan puolelle. Vaikka uusi Fabia on muodollisesti vain yksi uusi polttomoottoriauto muiden joukossa, niin hintaansa nähden se on joukon houkuttelevimmasta päästä.

Polttoainetalouden ja ajamisen tuottamien päästöjen kannalta ladattavat hybridit ovat vielä houkuttelevampia, mutta halvimmat töpselihybridit ovat perusvarustuksellakin vielä joitakin tuhansia euroja Fabiaa kalliimpia, ja tilojen puolesta ne jäävät kakkoseksi.

Koeajomallin yhdistetyksi kulutukseksi ilmoitetaan 5,5 litraa sadalla. Tasaisessa maantieajossa kulutuksen saa helposti puristettua viiteen litraan ja allekin. Koeajon alkupuoli tehtiin joulukuun alun kovissa pakkasissa ja enimmäkseen taajama-ajona, joten kokonaiskulutukseksi tuli 6,3 litraa, mikä on olosuhteisiin nähden kohtuullinen lukema.