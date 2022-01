308 on jouhea ja mukava, mutta tehokkain lataushybridiversio on ylihintainen.

Peugeot on mukavasti kohentanut viime vuosina profiiliaan. Ainakin ulkopuolelta. Nykyisessä muodottomien mönttien massassa leijonamerkki on intoutunut harrastamaan ilahduttavan omaleimaista muotoilua. Varsinkin uusi 508 on yksi menevimmän näköisistä nykyautoista.

Pikkuveli, Golf-kokoluokan 308, on nyt uudistunut. Siihen on tuotu samoja teräviä ja persoonallisia muotoiluelementtejä: tiehen pureutuvat kulmahammasvalot ja Blade Runner -henkinen scifiohjaamo.

Samalla se saa kunnian esitellä Peugeotin uutta leijonalogoa. Siitä voisi sanoa, että se on entistä kalliimman näköinen. Mustanpuhuvalla jalopeuralla lienee haettu premium-autoihin viittaavia mielikuvia.

Kallis on valitettavasti autokin. Ensivilkaisu hanskalokerossa olevaan hinta- ja varustelappuun herättää pienen ällistyksen: 43 000 euroa? Pienestä hatchbackista?

Maahantuojan ensimmäiset lehdistömallit olivat siis näitä runsaasti varusteltuja 225 GT -lataushybrideitä. Se ei tarjoa mallistossa rahalle parasta vastinetta mutta antaa nyt ainakin kurkistuksen siihen, mitä kaikkea Peugeotiin voi halutessaan saada. Esimerkiksi mukautuvat led-matriisivalot tulevat tähän pakettiin vakiona.

Peugeotin ajoasento poikkeaa kilpailijoista.

308:n perusmallin saa joko 1.2-litraisella bensakoneella tai 1.5-litraisella dieselillä. Molemmat tuottavat 130 hevosvoimaa ja ovat jo käytössä kelvollisiksi koettuja. Sitten on kaksi lataushybridiä: 180 ja tämä 225. Numerot viittaavat hevosvoimiin.

Manuaalivaihteita ei enää Pösöön saa, vaan kaikissa malleissa on 8-vaihteinen automaattilaatikko. Malliston edullisin bensapösö kustantaa tällä hetkellä 25 000 euroa.

Ratti on pieni ja mittaristoa katsotaan sen yli, eikä läpi.

Ulkokuori on siis uudistunut, ja samalla akseliväli on kasvanut viisi senttiä. Takatilat ovat silti aika ahtaat yli keskimittaisille. Lataushybridimalleissa takakontin alle asennettu 12,4 kilowattitunnin ajoakku haukkaa myös jonkin verran tavaratilaa. Itse sähkömoottori on vaihteiston yhteydessä, ja auto on siis etuvetoinen.

308 on farmarina ollut yksi luokkansa tilavimmista vaihtoehdoista. Sitä päästään ajamaan vasta myöhemmin, mutta ainakin farkulle ilmoitettu 608 litran tavaratila vaikuttaa numerona riittoisalta. Farmarikorisena Pösö maksaa noin tonnin enemmän kuin vastaava hatchback.

Perinteiset vaihdekepit alkavat olla nykyautoissa harvinainen näky.

Uusi näyttöpainotteinen ohjaamo on moderni ja omaleimainen, pääpiirteissään tuttu muista jo aiemmin uudistuneista malleista. Pösön väki hehkuttaa tähän kalleimpaan GT-varusteluun kuuluvaa uutta 3D-mittaristoa. Näytössä on jännä syvyysvaikutelma, ja mittaristosta voi sanoa, että onhan se ihan hieno, mutta ei siitä varsinaista lisähyötyä ole.

Kuvien testimallissa oli ihmeellisiä lastentauteja. Huoltovalo vilkkui, ja auto kehotti tuon tuosta hakeutumaan korjaamolle. Mittaristo tilttasi kertaalleen niin, että nopeusmittari seilasi ympäri ruutua. Ennen koeajoa maahantuoja kehotti kiinnittämään huomiota uuteen 360 asteen pysäköintikameraa, mutta kokeilu oli sikäli hankalaa, että kamera ei toiminut lainkaan.

Testiauto oli niin poikkeuksellisen buginen, että pyysin myöhemmin toista yksilöä ajoon. Siihen oli ladattu uusimmat ohjelmistopäivitykset, ja nyt toiminta oli sellaista kuin kuuluikin. Edelleen tosin keskinäytön reagointi oli hitaanlaista ja mittariston viisarit liikkuivat hieman nykien, ikään kuin taustalla raksuttavassa tietokoneessa olisi liian hidas prosessori.

Takatilat ovat pidemmälle hieman ahtaat.

Ajomukavuus on kohdillaan. Hybridivoimalinja toimii hyvin jouhevasti, eikä bensan ja sähkön kapulanvaihtoja juuri huomaa. Istuimet, äänieristys ja jousitusmukavuus ovat hintaluokassaan hyvät. GT-mallimerkinnälle löytyy jopa vähän katetta suoralla tiellä kiihdyttäessä, kun kaksi moottoria antavat kaikkensa.

Ei auto silti raketti ole, eikä käsiteltävyydeltään erityisen urheilullinen. Esimerkiksi Ford Focus on mutkatiellä tunnokkaampi ajettava. Pösön ohjaus on kevyt, ja jarrutuntuma on hybridiksikin varsin epämääräinen. Jarrupolkimen sielunelämästä energian talteenottojarrutuksen ja varsinaisten levyjarrujen välillä ei oikein ota selkoa, ja pysähdyksissä jarrukäytös on jopa haukkaavaa ennen kuin siihen tottuu.

Peugeotin ohjaamo on hintaluokkansa persoonallisin.

Tottumista vaatii myös Pösön rattiratkaisu, jossa verrattain pieni ohjauspyörä kuuluu siis säätää lähes reisiin kiinni niin, että mittaristoa katsotaan sen yli eikä ratin kehän läpi, kuten muissa autoissa. Persoonallinen ratkaisu on aivan toimiva, mutta sen sopivuus itselle kannattaa varmistaa koeajolla.

Sähköajoa luvataan jopa 59 kilometriä, mutta testiviikkojen pakkasilla virtaa riittää vain noin 40 kilometrin ajeluihin. Se on kuitenkin linjassa kilpailijoiden kanssa vastaavissa keleissä. Sähkömoottori on riittävän tehokas liikuttamaan autoa jouhevasti akkukäytössä.

Lataushybridissä akku kutistaa hieman tavaratilaa.

Polttomoottori tosin heräilee tuon tuosta lämmittämään itseään. Niin toki pakkasilla kuuluukin. Lataushybrideissä kannattaa muistaa, että ajoakun lataus tolpasta ei lämmitä polttomoottoria, vaan sitä varten tarvitaan erillinen lohkolämmitin. Peugeotiin moottorilämmitin maksaa 440 euroa, ja se kannattaa hankkia, jos haluaa pitää koneesta huolta.

Peugeotin laturi on yksivaiheinen, eli suurimman 7,4 kilowatin lataustehon saaminen vaatii 32 ampeerin sulakekokoa. Akku ehtii silti yön aikana täyttyä myös tavallisella kahdeksan ampeerin lämpötolppavirralla.

Leijonalogoa on tyylitelty fiinimmäksi.

Ja lataus ja esilämmitys tietysti kannattaa, tai muuten käy kuin toimittajalle, joka joutuu useinkin käynnistelemään autoa kylmänä kadun varresta: suhteellisen painavissa ja tehokkaissa lataushybrideissä kulutus tyhjällä akulla pomppaa helposti.

Kuvien malli vei nollakelillä yhdistelmäajossa ilman latausta 8,4 litraa sadalla, ja myöhemmin 15 asteen pakkasilla ajamani toinen yksilö imi pienelle autolle hulppeat kymmenen litraa sadalla. Lukemat ovat siis tankatessa toteutuneita kulutuksia koko viikon ajalta. Sähköajon olen mitannut erikseen parkkihallin latauspisteeltä liikkeelle lähtien.

Keskinäytön alle voi räätälöidä mieleisensä pikavalinnat.

Tästäkään syystä tämä tehokkain 225-malli ei tunnu järkivalinnalta. Hieman halvempi ja taloudellisempi 180-malli on varmasti fiksumpi, varsinkin kun paperilla mallien suorituskykyero on mitätön.

Molemmissa hybridimalleissa on siis sama 81 kilowatin sähkömoottori ja 1.6 litran turboahdettu bensamoottori, mutta 180-mallissa bensakoneesta otetaan hieman vähemmän tehoa.

Kaikkiaan 308 on virkistävä uutuus Golfia ja Corollaa kirittämään. Ohjaamon ranskalaiset erikoisuudet eivät kaikille sovi, mutta ainakin Peugeot kulkee rohkeasti omaa polkuaan.