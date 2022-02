Iso iX on jenkkityylisen pehmeä ja hiljainen ajettava.

Onko 2 500 kiloa painava kaupunkimaasturi ilmastoteko, jos sen valmistuksessa on käytetty merestä siivottuja kalaverkkoja ja muovipulloja?

Artisti Paula Vesala on viime aikoina esiintynyt BMW:n mainoskasvona tämän uuden iX-täyssähköauton vihreyttä korostavassa kampanjassa. Somessa kampanja on herättänyt syytöksiä viherpesusta.

Toisaalta, jos ison elintasomörssärin aikoo ostaa, eikö ole parempi, että se kulkee sähköllä? Omatuntoa keventänee myös, että akkumineraaleja ei tällä kertaa ole louhittu lapsityövoimalla Kongossa, vaan aikuisvoimin Marokossa ja Australiassa.

Tärkeitä kysymyksiä, mutta hoidetaan ensin pois alta kaikkein tärkein. Uusi iX on haastavan näköinen auto.

Bemarin tunnusomaiset keulamunuaiset on venytetty aivan koomisiin mittasuhteisiin, ja yhdessä tuimien viiruvalojen kanssa keulasta tulee mieleen ärtynyt jyrsijä. Muovimaskin päälle tuleva rekisterikilpi kruunaa kokonaisuuden: on kuin hamsterille olisi laitettu laastari nököhampaisiin.

Koeajoviikolla tulee mieluusti pysäköityä auto keula seinää vasten, ettei kukaan näe. Yliampuvaa muotokieltä lienee ohjannut se tosiasia, että Kiina on eurooppalaisille premium-merkeille yhä tärkeämpi markkina-alue.

Leveä näyttö hallitsee näkymää ja ratti on erikoisen muotoinen.

Koeajossa on nyt pieniakkuisempi ”perusmalli” eli xDrive40. Nelivetoautossa on sähkömoottorit edessä ja takana, ja yhteensä niistä irtoaa tehoa 240 kW (326 hv). Akun käytössä oleva kapasiteetti on 71 kWh. Koska auto kuluttaa varsin paljon, voi yhdellä latauksella ajatella pääsevänsä noin 300 kilometriä.

Kahdessa tehokkaammassa mallissa on kookas 111,5 kilowattitunnin akusto, ja ärjyin M60-malli kiihtyy nollasta sataan 3,8 sekunnissa. Tehoa siinä on 540 hevosvoimaa.

BMW iX on bemarin puolimatkan malli kohti täyssähkörakennetta. Nykyisessä ratkaisussa kardaanitunneli on jo voitu poistaa, joten matkustamon lattia on tasainen ja jalkatilat ovat hulppeat edessä ja takana. Ohjaamossa avaruus on ristiriitaisesti jopa tilaa tuhlailevaa, sillä kuskin ja etumatkustajan väliin jää tyhjä lattiatila, jolle ei oikein ole käyttöä. Siinä voisi hyvin olla jonkinlainen säilytyslokero.

Penkin säätökytkimet ovat kristallia.

Futuristisessa ohjaamossa on tiettyä kylmää konseptiautohenkeä, eikä kuskin paikka tunnu yhtä kotoisalta kuin vanhemmissa arvobemareissa. Penkkien kristallisten säätökytkimien kaltaiset yksityiskohdat tuntuvat päälle liimatuilta.

Mutta tuossa sitä kalaverkkoa nyt sitten on: kangasmatot on tehty kierrätyskuidusta. Ylipäänsä yhden bemarin verhoiluun ja muoviosiin kerrotaan käytetyn 60 kiloa kierrätettyä muovia. Testimallissa on keinonahkapenkit, mutta jos ne olisivat eläimen nahkaa, olisi ne käsitelty oliivinlehtiuutteella tavanomaisten parkitsemisaineiden sijasta. Keskikonsolin puupaneelilla on ympäristömerkintä.

Sohvamaisiin penkkeihin kaipaa lisää säätöjä.

Näin voimme hyvällä omallatunnolla kytkeä virrat päälle ja lähteä liikenteeseen. Auto on raskas, sen aistii heti ensi metreillä. Toisaalta iso bemari on niin tehostettu ja avustettu, että massan liikuttaminen ei tuota vaikeuksia. Auto kulkee kuin pilven päällä, joltisenkin yhtä pehmeästi kuin kilpailevan Mercedes-Benzin EQC.

Tehoa on tarpeeksi vaivattomaan etenemiseen, ja nelivetoinen möykky liikahtaa valoista hyvällä pidolla, vaikkei tämä 40-malli Teslan tasoista kiihtyvyyttä tarjoakaan. Ylipäänsä iX ei ole tunnoltaan sporttisen bemarimainen, vaan äärimmäisen mukavuuspuudutettu, jenkkityylinen linnake. Äänieristys on hyvä, eikä sähkömoottoreista kantaudu ohjaamoon edes vienoa ujellusta. Näytöltä saa kyllä kytkettyä päälle keinotekoiset surinat ja pörinät, jotka BMW on tilannut elokuvasäveltäjä Hans Zimmeriltä.

Kuskin näyttö arvioi jäljellä olevaa kantamaa eri ajotavoilla.

Etupenkit ovat sohvamaisen pehmeät mutta eivät toisaalta tarjoa minkäänlaista sivuttaistukea. Istuinosan soisi myös kallistuvan hieman ylemmäs, ja jatkettavaa reisitukeakin jää kaipaamaan. Kilpailijoilla ja tavallisissa kansanautoissakin on usein tukevammat istuimet, eikä paremmin muokattavaa penkkiä tähän bemariin saa edes lisärahalla.

Ilmastointi ja muut toiminnot löytyvät kosketusnäytöltä, jota voi ohjailla myös keskikonsolin rullalla muiden bemarien tapaan. Jostain syystä mukautuvan vakionopeudensäätimen etäisyyssäätö on piilotettu auton asetuksiin keskinäytölle, eikä sille ole omaa nappia ratissa kuten kaikissa muissa autoissa. Ratkaisun loogisuudesta kertoo, että en löytänyt säätöä omin avuin, vaan oli kysyttävä maahantuojalta.

500 litran kontti on tilava muttei valtava.

Bemari kuluttaa huomattavan paljon virtaa jo nollakeleillä. Kaupunkiajo syö akun parissa päivässä tyhjiin niin, että toimintasäteeksi jää 230 kilometriä. Myöhemmin puolilämpimästä hallista maantielle lähtiessä sain kulutuksen painettua hieman alle 25 kilowattituntiin sadalla, jolloin kantamaa riitti 270 kilometriä. iX tuntuu samanlaiselta virtasyöpöltä kuin Audin iso E-Tron. Huomioitakoon, että testilenkillä autossa oli päällä vain kuskin ilmastointi, joka oli asetettu 19 asteeseen. Matkustamon lämmitys tapahtuu ilmalämpöpumpulla.

Pikalataus onnistuu nopeimmillaan 150 kilowatin teholla, ja auto lämmittää akun valmiiksi, kun navigaattoriin asettaa kohteeksi latauspisteen. Latausnopeus on kohtuullinen mutta ei edusta markkinoiden huippua.

Jalkatilaa riittää.

Bemarissa on karmittomat sivulasit kuten esimerkiksi Teslan autoissa. Oven avaus vaatii siis lasin laskeutumista tiivisteen alapuolelle, mikä voi lasien jäätyessä aiheuttaa ongelmia. Sisäpuolella ei ole avauskahvaa, vaan varsin huomaamaton avausnappi ovessa.

Lisävarusteinen lasikatto on jännittävä: suojaverhoa ei ole, vaan lasin sisällä oleva nestekidekalvo sumentuu ja kirkastuu nappia painamalla. Auringonpaisteessa katon saa sähköisesti himmennettyä ikään kuin maitolasiksi.

Lähes kaikki säädöt ovat kosketusnäytöllä, jota voi ohjailla myös rullalla.

Autossa on paljon pieniä luksusjippoja, ja ajoltaan iX on hiljainen ja miellyttävä. Siinä on myös varsin reilu 2 500 kilon vetokyky. Mukavuusvalinta tämän tai vastaavien välillä on makuasia.

Mutta kun viherarvoja korostetaan, ei fysiikan lakeja voi sivuuttaa. Raskas BMW hörppää huomattavan paljon virtaa. Kantama tällä 40-mallilla jää niukaksi. Tätä voi torjua ostamalla isoakkuisemman mallin, mutta ne 60 kiloa kierrätysmuovia eivät luontoa pelasta, kun akkupaketti painaa puoli tonnia.

BMW iX on pienen levikin erikoisbemari, joka jäänee mallistossa marginaalituotteeksi.

BMW itse laskee, että vihreällä sähköllä lataamalla iX on jopa puolet ympäristöystävällisempi kuin vastaava diesel-X5.

Se on ehkä totta. Tärkein kysymys on, että mihin pitäisi verrata.