Volvon long range -mallilla voi kesällä päästä 77 kilometriä sähköllä.

Long Range on automarkkinoilla uusi mallitarkenne, jota näkyy nyt sähköautojen myötä. Polttomoottoriautoissa ei ole matkasuunnittelun kannalta ollut juurikaan väliä, kuinka pitkälle tankillisella pääsee.

"Pitkän kantaman" suitsutuksen aloitti Tesla kolmosmalleissaan, ja Volvon Polestar-sähköautomerkki on omaksunut saman nimeämistavan. Valittavana on malli ”standard” tai ”long”.

Nyt pitkä kantama on saatu myös lataushybridiin: uudella Volvo XC60:llä voi päästä jopa 77 kilometriä pelkällä sähköllä. Se on hyvä lukema töpselihybridille, jossa sähköajon ideana on lähinnä hoitaa työmatkat ja kauppareissut.

Akkutekniikka on kehittynyt nopeasti. Samaan tilaan on nyt saatu puolet isompi akku, eli kapasiteettia on 14,9 kilowattituntia aiemman noin kymmenen sijaan. Sähkömoottori on myös entistä tehokkaampi.

Reisisäädöllä varustetut ja sivutuetut penkit ovat erinomaiset.

Volvon hybrideissä teho onkin ollut olennaista, eikä niinkään taloudellisuus. Ilman latausta nämä ovat huikeita bensasyöppöjä, eikä sähköllä ole aiemmin kovin pitkälle päässyt. Myyntitykkien työsuhdeautona suosittu T8-malli on nyt peräti 455-hevosvoimainen.

Otimme nyt kuitenkin koeajoon miedomman T6-version, jossa kaksilitraisen bensaturbon ja sähkömoottorin yhteisteho on 350 hevosvoimaa. Ehkä maltillisempi malli voisi tarjota vähän järkevämpiä kulutuslukemia? Vastaus on, että ei tarjoa, mutta ainakin ratissa on hauskaa.

Jalkatilaa on takana kohtalaisesti.

Koeajoviikolla oli vuoroin pakkasta, lumimyrskyä ja sohjoa. Neliveto-Volvo on erittäin oivallinen kulkupeli näissä keleissä. Maailman nopein traktori! Auto etenee sohjovallien ja kinosten läpi lähes mistään piittaamatta ja pysyy vakaasti käsissä. Lumituiskussa Volvo jyrää eteenpäin kuin juna, eikä umpilumisilla kadunvarsillakaan tarvitse parkkipaikkaa valita turhan tarkasti.

Volvon hybridimallien nelivetojärjestelmä on hassu, sillä keula ja perä ovat eri paria. Etupyörät pyörivät bensalla ja takapyörät sähköllä, kun sähkömoottori on siis sijoitettu taakse. Pelkällä sähköllä ajaessa auto on takavetoinen ja hybriditilassa neliveto kytkeytyy tarvittaessa. Liikkeelle lähtiessä sähkömoottorin tuupatessa alkuvauhtia saattaa auto pyrkiä heittämään kevyesti perää linkkuun, mikä on talvella hauskakin ominaisuus.

Keskinäyttö uppoaa kojelautaan tyylikkäästi.

Näytöltä voi myös valita jatkuvan nelivedon ja off road -ajotilan, jossa auto mukauttaa nelivedon toimintaa vaikeampaan maastoon. En silti yrittäisi tällä Mont Blancin rinnettä ylös.

Testimallissa oli ilmajousitus. Sitä voi suositella, jos 2 400 euron lisäsatsaus ei hirvitä. Alusta on ikään kuin ryhdikkäällä tavalla pehmeä, ja töyssyt suodattuvat hyvin. Kaarreohjautuvista ajovaloista on myös hyötyä, ja Volvon kaukovalot ovat kiitettävän tehokkaat.

Kristalli ja puu piristävät ilmettä.

Penkki tukee mainiosti joka suunnasta, ja reisituen saa säädettyä pitkillekin jaloille sopivasti. Omaan makuuni Volvon istuimet ovat hintaluokkansa parhaat. Tässä mallissa ne ovat erikoista materiaalia, ikään kuin jonkinlaista sohvakangasta. Ohjaamossa olo onkin kuin olohuoneessa.

Sisäilme on arvokkaan rauhallinen. Pientä blingiä löytyy: vaihteenvalitsin on Orreforsin kristallia ja kojelautaa kiertää miellyttävän tuntuinen puusomiste, mutta Volvo ei huuda prameuttaan samalla tavoin kuin moni Mersu tai BMW.

Mittaristo on minimalistinen eikä kovin muunneltavissa.

Monesti tuntuu, että lisävarusteisissa autostereoissa maksetaan lähinnä merkistä, mutta Volvon Bowers & Wilkins -kaiutinjärjestelmä on oikeasti hyvä. Sointi on kuulas ja verevä.

Keskinäyttö on nykymittapuulla pienehkö, mutta se uppoaa saumattomasti kojelautaan kuin se olisi suunniteltu siihen. Niin se tietysti onkin, mutta kaikissa nykyautoissa ei tältä vaikuta. Pienenä kauneusvirheenä penkinlämmittimen ikoni jää näytöllä onnettoman pieneksi, ja siihen on vaikea osua ajaessa.

Volvon Google-pohjainen käyttöjärjestelmä on enimmäkseen selkeä ja navigaattoriohjelmistoissa ei oikein Google Mapsin voittanutta ole. Tämän on ymmärtänyt myös Tesla.

Volvo on laadukkaan tuntuinen ja erittäin miellyttävä ajettava. Se pärjää ehdottomasti kilpailijoilleen.

Ohjaamo on laadukkaasti viimeistelty ja viihtyisä.

Mittaristoon kaipaisi lisää muunneltavuutta. Edelleenkään siihen ei montaa erilaista tietonäkymää saa valittua.

Entäpä sitten se kantama? No, tältä osin Volvo vähän lässähtää. Usealla yrittämällä akku ei riitä kuin 55 kilometrin sähköajoon. Sitä ei voi nykymittapuulla pitää erityisen pitkänä kantamana, tosin tietysti talvikeli vaatii osansa. Kokemuksen perusteella pakkanen leikkaa sähköautojen toimintamatkaa ainakin kolmanneksen, joten kesäkeleissä voi luvattu 77 kilometriä toteutuakin.

Tähän tasoon pystyvät toki kilpailijatkin: esimerkiksi Toyota RAV4 painelee helposti tuon 80 kilometriä, ja Mersullakin on jo sadan kilometrin töpseliautoja.

B & W:n audiojärjestelmä on hyvä.

Kun suomalainen kuitenkin ajaa keskimäärin 50 kilometriä päivässä, riittää tuo kantama talvellakin useimpien päivittäisiin ajoihin. Harmi, että Volvon laturi on edelleen vain 3,7 kilowatin tehoinen, joten kauppareissuilla töpselistä ei hirveästi virtaa akkuun valu. Akun täyttäminen ottaa viisi tuntia, ja yhden tunnin latauksella saa näillä keleillä ehkä kymmenen kilometriä ajomatkaa. Monella kilpailijalla on tuplatehoinen 7,4 kilowatin laturi.

Pidemmillä siivuilla joutuu ajamaan ilman latausta, ja silloin lientä kyllä menee, yhdistelmäajossa koeajoviikolla tällä kertaa 10,4 litraa sadalla. Länsiväylän ekoautokaistaa tyhjällä akulla painaessa on hieman syyllinen olo, kun auto päästää hiilidioksidia rapiat 230 grammaa kilometrillä rekisteriotteeseen kirjatun 23 gramman sijaan.

Lataushybridi on kaksipiippuinen juttu: tunnollisesti lataamalla voi toki päästä hyvinkin pieniin kulutuslukemiin. Piipuista puheen ollen, pakoputkien ulostulot on nyt piilotettu auton perästä.

Akun kapasiteettia on tosiaan saatu kasvatettua niin, että akun mitat ovat säilyneet entisellään. Tavaratilan etuosassa on vain hienoinen korotus pohjassa, ja konttiin jää tilaa kelvolliset 468 litraa. Takaselkänojassa on suksiluukku pidempien esineiden kuljetukseen.

Kiinalaisista omistajista huolimatta Euroopassa myytävät XC60-autot valmistetaan edelleen Ruotsissa.

Volvo on laadukkaan tuntuinen ja erittäin miellyttävä ajettava. Se pärjää ehdottomasti kilpailijoilleen, joita tässä luokassa ovat esimerkiksi Mersun GLC ja Bemarin X3. Halpa se ei kuitenkaan ole: XC60 maksaa alkaen 64 000 euroa ja testimalli varusteltuna jo 80 000.

Tällä hinnalla on myös valittavana monta laadukasta ja oikeasti verrattain pitkän kantaman täyssähköautoa.

Volvon on jo pitkään omistanut kiinalainen Geely, mutta Eurooppaan myytävät XC60-mallit valmistetaan yhä Göteborgissa. Siitä muistuttaa pieni Ruotsin lippu penkin kyljessä.

Volvon 60- ja 90 -sarjan töpselihybridien akuissa on kotimaista työtä: akut kootaan Salossa Valmetin Automotiven akkutehtaalla. Tämä työllistää Volvon mukaan noin 250 henkilöä.