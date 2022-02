Polo osoittaa, että pikkuautojen perusvarustelu on parantunut hurjasti.

1990-luvun alussa perheeseemme tuli kakkosauto. Äidille hankittiin vuosimallin 1987 punainen VW Polo. Siinä oli 1.3 litran bensakone, neljä vaihdetta ja kaasuttimelle käsiryyppy kojelaudassa kylmästartteja varten. Jonnet eivät muista.

Mukavuusvarusteista mainittakoon radio ja lämmityslaite. Enempää ei olekaan mainittavaksi.

Polo palveli moitteetta kesät talvet pitkälle uuden vuosituhannen puolelle, kunnes lopulta sen oli aika vaihtaa olomuotoaan kierrätysmetalliksi.

Poloinen palaa mieleen, kun istun uudessa vuosimallin 2022 Polossa. On tässä 35 vuodessa aika paljon kehitystä tapahtunut näissä halvimman pään perusautoissa. Toki olen lähes kaikkia ajanut, mutta Poloa en aikoihin.

Jo vakiovarusteena on digimittaristo ja kosketusnäyttö, ja auto on oman sim-korttinsa kautta yhteydessä nettiin: navigaattorin saisi ostettua suoraan auton sovelluskaupasta lisävarusteena. Ennen vanhaan autoissa oli hanskalokerossa kahvitahroista kellastunut GT-tiekartta.

Penkki ei näytä kummoiselta, mutta on yllättävän mukava.

On kirjainyhdistelmiä: ABS, ESC, USB-C, ACC. Viimeinen on tässä mielenkiintoisin: tutkalla toimiva mukautuva vakionopeudensäädin kuuluu perusvarusteluun. Uudessa Polossa on jopa kevyt autopilotti eli Volkkarin Travel Assist, joka osaa pitää auton kaistaviivojen sisällä. Sekin vakiona.

Auton hinta on tällä Style Business -varustelulla ja 95-hevosvoimaisella bensakoneella 20 200 euroa, jos tyytyy manuaalivaihteisiin. Pikkuautoihin saa yhä perinteiset keppivaihteet, kun keskiluokan autoista ne ovat jo pitkälti kadonneet.

Automaatti maksaa pari tonnia lisää, ja testiautossa oli kaksi lisävarustepakettia, joten tämän Polon hinnaksi tulee 24 000 euroa – ei sietämätön summa sekään ominaisuuksiltaan varsin kelvosta peruspelistä.

Vakiovarusteinen manuaali-ilmastointi ajaa asiansa.

Äitini vanha porrasperämallinen Polo edusti 1980-luvun kulmikasta kakkossukupolvea. Nyt ollaan jo kuudennessa sukupolvessa, ja senkin puolivälissä. Tämä vuonna 2017 esitelty versio on saanut pientä päivitystä ja piristystä. Olennaisinta lienee, että autoon on tosiaan ympätty huomattava määrä tekniikkaa jo perusvarusteluun. Ehkä hieman erikoisesti automaatti-ilmastointi ei tule vakiona, vaan testimallissa oli manuaali-ilmastointi. Sekin toimii aivan hyvin.

Vanhoissa romuissa lukon sai auki vaikka jäätelötikulla, mutta nykyään kauko-ohjattava keskuslukitus on peruskauraa kaikissa autoissa. Kulku tähänkin Poloon voisi toki käydä myös avaimettomasti – ei siis tiirikalla vaan 400 euron hintaisella keyless access -paketilla, jossa auto tunnistaa avaimen kuskin taskusta. Virtalukon tilalla on käynnistyspainike.

Keskinäyttö on vakiona 6,5 tuumaa, tässä kahdeksan tuumaa.

Oven avaus- ja sulkemistoimenpiteessä ei varsinaisesti ole suurten setelien kaikua, mutta miltään munankuorelta ei Polo tunnu. Äänieristys on aivan kelvollinen, ja rengasmelu pysyy siedettävänä.

Yleisilmeeltään Volkkari on saksalaisen asiallinen, huomattavasti vähemmän muovisen oloinen kuin korealaiset ja japanilaiset kilpailijansa. Valmistajan mukaan päivityksessä on panostettu sisämateriaaleihin.

Kuljettajan penkille istuessa ei välttämättä erota, ollaanko nyt Polossa vai luokkaa kalliimmassa ja isommassa Golfissa. Itse asiassa Polon kojelauta on hillityllä tavalla tyylikkäämpi kuin töröttävällä kosketusnäytöllä rumennetussa uudessa Golfissa ja monessa kilpailijassa.

Tavaratilaa on pikkuautolle kohtuulliset 333 litraa. Takapenkit taittuvat.

Autot myös kasvavat jatkuvasti kokoa niin, että nykyinen Polo on sisältä ja ulkoa hyvinkin samankokoinen kuin vähän vanhemman mallin Golf. Neljä ihmistä matkustaa autossa sopuisasti, vaikkei pitkän kuskin taakse jää kovin ruhtinaallisesti polvitilaa. Lastenistuimille on isofix-kiinnikkeet.

Kuljettajan penkki ei näytä kummoiselta mutta osoittautuu varsin mukavaksi, ja kaltaiseni 185-senttinen saa ajoasennon kohdilleen. Myös hieman tukevammalla keskivartalolla varustettu pystyy istumaan kärsimättä.

Autoa liikuttaa siis VW-konsernin tuttu kolmesylinterinen 1.0 TSI -bensaturbo, jatkeenaan 7-vaihteinen DSG-kaksoiskytkinautomaatti. Tämä yhdistelmä ei huou kiihkeää ja hikistä ajamisen erotiikkaa, mutta toimii arkikäytössä aivan hyvin. Hevosvoimia on tässä 95 kappaletta – niitä saisi vielä 15 lisää, mutta tälläkin pääsee kauppaan. Ohituksiin pitää vain hieman varata aikaa, jos kyydissä on koko perhe tavaroineen.

Takana on jalkatilaa kuin vanhemman mallin Golfissa.

Ohjaus on VW-tyyliin kevyt ja helppo, eikä siihen tule kummemmin kiinnittäneeksi huomiota. Voimalinjan toiminta ei kuitenkaan ole kaupungissa erityisen pehmeää. Näissä automaattivaihteisissa pikkumoottoreissa on usein ongelmana se, että laatikko on ohjelmoitu pitämään juuri hieman liian isoa pykälää silmässä, jolloin menosta tulee taajaman hidastelussa ja kiihdyttelyssä helposti jurnuttavaa. Vääntöä moottorissa sinänsä on kohtalaisesti.

Tässä on huomattava apu vaihteiston sporttimoodista, joka suosii pienempiä vaihteita. Ristiriitaisesti sporttiasetuksesta on eniten hyötyä juuri tällaisessa nuhaisessa peruspumpussa, eikä siis suinkaan revittelyssä, vaan aivan tavallisessa ajossa.

Ainakin näissä DSG-laatikoissa.

Polon vanhat rattinappulat päihittävät mukavuudessa ID-mallien hipaisukytkimet. Selkeä digimittaristo tulee vakiovarusteena.

Käytännössä huomasin liikkeellelähdöissä ja taajamakurvailussa loksuttelevani keppiä tarpeen mukaan eestaas D:n ja Sportin välillä niin, että meno sujuvoituu. Onpahan käsille tekemistä ja saa edes pientä ajamisen fiilistä tällaiseen nykyajan turrutettuun perusautomaattiin.

Pelkkää kaupunkikäytön ajomukavuutta ajatellen sulavin vaihtoehto olisi tietysti täyssähkövoimalinja, joka on täysin viiveetön ja huomaamaton. Tuloillaan oleva ja varsin ufon näköinen ID.2 lienee jonkinlainen tulevaisuuden sähkö-Polo.

Toinen kauneusvirhe ajotuntumassa on start & stop -automatiikka, joka valoihin pysähdyttäessä täräyttää varsin epämiellyttävästi. Sen kytkee mieluusti pois. Polossa ei siis ole minkäänlaista kevythybriditekniikkaa starttia liukastamassa ja bensankulutusta sieventämässä.

Nykyautot huolehtivat ja holhoavat. Autossa on myös hätäpuhelutoiminto.

Pikku-Volkkari on silti pieniruokainen. Nyt talvisella koeajolla viikon keskikulutus oli 5,7 litraa sadalla, ja tähän mahtui 200 kilometriä moottoritieajoakin.

Kaikkiaan Polo ei ole ollenkaan hassumpi peruskulkine. Se ei ole aivan luokkansa halvin, mutta toisaalta sen ratissa ei myöskään tunne ajavansa kaikkein halvimmalla Kinder-munan lelulla. Pitkänkään siivun ajaminen ei puuduta. Hippusen tehokkaampi 110-hevosvoimainen moottori voi tosin olla hyvä lisäsatsaus ajomukavuuteen.

Tässä luokassa suomalaisten ykkösvalinta on yhä Toyota Yaris, joka oli viime vuonna peräti toiseksi myydyin auto ylipäänsä. Hybridinä se on Volkkaria aavistuksen sulavampi ajettava kaupungissa ja vielä hieman pieniruokaisempi mutta toisaalta muovisemman oloinen.