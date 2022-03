Range Rover Evoque on ehkä markkinoiden hienoin pikkumaasturi. Vain sähköajon kantama jättää toivomisen varaa.

Range Rover Evoque on tanakka mutta lyhyt citymaasturi. Auto kuvattiin Ruotsinpyhtäällä.

Perinteisen automerkin uudistaminen on ongelma, jota kaikki vanhat valmistajat yrittävät ratkaista.

Brittiläisen Land Roverin vastaus on tämä: sähköistyminen tuodaan lähes kaikkiin malleihin. Valmistajan luksusmerkin Range Roverin saa jatkossa lataushybridinä kaikissa kokoluokissa, ja isoimmalla mallilla sähköajoa on tarjolla jopa 130 kilometriä yhdellä latauksella.

Suomessa ostajat innostuivat viime vuonna pikkumaasturi Range Rover Evoquesta. Se on oikeastaan poikkeuksellinen auto: alle 4,4 metrin pituiseen ajoneuvoon on pakattu merkin muista autoista tuttua luksusta, maasto-ominaisuuksia ja muotoilun maltillista uudistamista.

Nyt koeajossa on Evoquen lataushybridiversio P300e. Hinta nousee lisävarusteineen noin 80 000 euroon.

Kuinka hyvän auton sillä rahalla saa?

Evoquen sähköisten etupenkkien asetukset voi tallentaa kolmelle eri kuljettajalle. Nahkaverhoilu on lisävaruste.

Ensimmäisenä huomio kiinnittyy sähköajon kantamaan. Hybridi-Evoquessa on 15 kilowattitunnin ajoakku, jolle luvataan parhaimmillaan jopa 55 kilometrin ajomatka.

Se ei ole huono lukema, jos huomioi auton kompaktin kokoluokan. Tosin samalla hinnalla saisi Volvo XC60:n Long Range -mallin, jolle luvataan jopa 77 kilometrin sähköajo.

Lukemat ovat yleensä teoreettisia ja toteutuvat lähinnä kesäisissä lämpötiloissa.

Mittaristo on elektroninen, mutta korkean resoluution ansiosta tunnelma vastaa perinteistä näkymää. PYSTYYKÖ TUOTA NÄKYMÄÄ SIIS MUUTTAMAAN?

Koeajolle lähtiessä akku on täynnä ja mittaristo näyttää kantamaksi 45 kilometriä.

Evoquessa on edessä on 1,5-litrainen ja kolmesylinterinen polttomoottori, 8-vaihteinen automaattivaihteisto ja suurjänniteakku. Varsinainen sähkömoottori on rakennettu taka-akselin päälle. Käytännössä polttomoottori liikuttaa etupyöriä ja sähkömoottori takapyöriä.

Yhteensä moottorit tuottavat 309 hevosvoiman tehon. Ajotiloja on kolme: hybridiasetuksella auto käyttää voittopuolisesti ajoakun kapasiteettia ja polttomoottori murahtaa päälle lähinnä kiihdytyksissä ja jyrkissä ylämäissä.

Ovenkahvat nousevat esiin, kun kuljettaja painaa pientä nappia. Ominaisuus osoittautui käytännölliseksi päivittäisessä käytössä.

Pelkällä sähköllä ajettaessa auto muuttuu takavetoiseksi. Säästöohjelmassa akkua voi säästää esimerkiksi kaupunkiajoon, tosin kulutus nousee moottoritiellä kymmeneen litraan satasella.

Valmistaja on onnistunut uudistamaan ohjaamoa tavalla, joka ei kuitenkaan ole ristiriidassa brittimerkin arvokkaan historian kanssa.

Range Roverin ilmastointia säädetään mekaanisilla pyöröohjaimilla. Ylänäytöltä hallitaan viihdeominaisuuksia, alemmalta näytöltä ilmastoinnin asetuksia, ajotiloja ja maasto-ominaisuuksia.

Maantiellä ajaessa huomaa, että Evoque on leveydeltään lähes kaksimetrinen auto. Se tuo ajoon vakautta. Driver’s Assist -paketin hankkimista voi suositella: kaistavahti ja mukautuva vakionopeudensäädin kuuluvat alan parhaimpiin.

Muutenkin Evoquessa on maantiellä ison autoa tuntua, onhan kyseessä yli kaksitonninen auto. Sähkömoottorin ansiosta ohjaamossa on huomattavan hiljaista.

Pelkällä sähkömoottorilla ajettaessa auto ei tosin jaksa moottoritienopeuksissa kiihtyä, joten paras vaihtoehto on ajaa hybriditilassa.

Evoque tarjoaa 7,3-kilowattisen peruslatauksen lisäksi CCS-latauksen 32 kilowatin teholla.

Nelivetoisessa Evoquessa on paljon keskivaikeaan maastoajoon kannustavia ominaisuuksia, kuten maavaraa ja jousitusta säätävä Terrain Response -järjestelmä sekä ATPC-pidonhallintajärjestelmä. Maavaraa on 212 millimetriä, minkä ansiosta eteneminen onnistui myös auraamattomalla tiellä lumessa.

Tällä siis pärjää vaihtelevissa olosuhteissa, jos nyt ei ojan yli lähde yrittämään. Ainoa poikkeus suvereeniin etenemiseen tuli vastaan, kun jyrkällä metsätiellä lähdettiin hiipimään täysin peilijäässä ollutta mäkeä ylös.

Kun alla on kitkarenkaat, saa kevään yöpakkasissa olla todella varuillaan. Auton perä lähti pariinkin otteeseen liukuun risteyksissä, joissa aurinko ei ollut päässyt lämmittämään jäätynyttä tienpintaa.

Evoquen ohjaamo on harvinaisen onnistunut esimerkki modernista ilmeestä, joka ei tee sisustuksesta halvan näköistä. Kookas a-pilari haittaa hieman näkyvyyttä, mutta muuten kuskilla on hyvät oltavat.

Maahantuojan mukaan moni asiakas onkin harkinnut rengasvalintaansa uudelleen – se ei ole ihme, kun huomioi tämän talven vaihtelevat kelit, joiden myötä tienpinta on usein ollut paksussa jäässä ja polanteilla.

Ladattavien autojen käytännöllisyys ei riipu ainoastaan itse ajoneuvoista, vaan ympäröivästä infrastruktuurista.

Kun autoa säilyttää pakkasyön ajan ulkona, lyhenee myös sähköajon kantama, ellei autoa esilämmitä sähkötolpan voimin.

Clearsight-taustapeili on lisävaruste, joka tarjoaa hd-tasoisen kuvan taakse. Ominaisuus voi tulla tarpeeseen, mikäli tavaratilan haluaa täyttää äärimmilleen.

Koeajon perusteella kylmällä akulla ajelee sähköllä noin 30–35 kilometriä.

Evoquen akku täyttyy 7,3 kilowatin latausteholla koeajoviikon perusteella noin kahdessa ja puolessa tunnissa. Tarjolla on poikkeuksellisesti myös 32 kilowatin CCS-pikalataus, jolla akun saa täyteen jopa puolessa tunnissa.

Tässä tuli vastaan kuitenkin käytännön ongelma: pikalatureita on tarjolla vähän, ja hinnoittelu perustuu minuuttitaksaan. Esimerkiksi 50 kilowatin pikalaturista auto otti jostain syystä sisään sähköä vain 11 kilowatin teholla.

Tavaratilan koko on hattuhyllyyn asti mitattuna 472 litraa. Nelihenkisen porukan tavaroiden kanssa voisi tehdä tiukkaa.

Tälle ei löytynyt auton asetuksista selitystä, joten kyseessä saattoi olla hetkellinen häiriö. Joka tapauksessa 45 kilometrin sähköajolle tuli hintaa 18 euroa. Vertailun vuoksi: energiayhtiö Helenin latausasemalla kahden tunnin lataus maksoi alle viisi euroa, vaikka mukana oli euron tuntikohtainen pysäköintiveloitus.

Jos omaa autoa pääsee lataamaan kotona tai työpaikalla, ajelee sähköllä nykyisessä markkinatilanteessa halvemmalla kuin bensalla.

Tämä pätee pääosin lyhyessä kaupunkiajossa. Moottoritiellä hybridien todellinen kulutus on mysteeri, johon pääsee käsiksi vasta pidemmillä ajoreissuilla.

Takapenkkiläisille on omat penkinlämmittimet. Kompakti koko näkyy siten, että 182-senttisellä testaajalla oli polvet kiinni etupenkissä, kun edessä istui vastaavan pituinen kuljettaja.

Hybridiajossa auto käyttää ensin valtaosan akun kapasiteetista, jolloin polttoainetta kuluu laskennallisesti vain litran verran satasella. Kun ajoakku on tyhjä, pompahtaa kulutus kuuden ja seitsemän litran välille sadalle kilometrillä. Kaupungissa vastaava lukema oli herkästi yli kahdeksan litraa, mikäli akkua ei ollut ladattu.

Sadan kilometrin testimatkalla Evoque kulutti täydellä akulla 3,5 litraa bensaa. Jos kuski ajaa päälle toiset sata kilometriä, nousee kulutus noin 6,5 litraan satasella.

Kokonaisuutena Evoque on väkevä paketti. Vain koeajossa testattu 45 kilometrin sähköajo on seikka, jota ostajan kannattaa pohtia. Samalla hinnalla kun voi saada enemmänkin sähköisiä kilometrejä, jos ominaisuus tuntuu tärkeältä.

Matkustamo sopii vielä pienelle perheelle, mutta nelihenkisellä metsästysporukalla tavaroineen tulisi jo ahdasta.

Kyseessä on korostetusti kuljettajan auto, jonka tunnistaa suorituskyvyltään aidoksi Range Roveriksi. Hinta on korkea, mutta sillä saa luultavasti markkinoiden hienoimman pienen citymaasturin.