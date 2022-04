Toyota Hiluxiin saa nyt Land Cruiserin dieselin.

Maksaisitko 31 000 euroa auton takapenkeistä?

Kysymys on absurdi, mutta sitä joutuu pohtimaan, jos aikoo ostaa tämän uuden Toyota Hiluxin tai vastaavan lava-auton.

Suomen autoverotus on avolavojen kohdalla mielenkiintoinen. Kaksipaikkaisena Hiluxista ei tarvitse maksaa mahdottoman paljon autoveroa. Mutta jos auton haluaa tämän jutun kuvien kaltaisena viisipaikkaisena mallina, muuttuu Hilux henkilöautoksi. Verottaja rankaisee kovalla kädellä.

Käytännössä näin: parhailla varusteilla kaksipaikkainen Extra Cab -malli maksaa veroineen 56 000 euroa. Tätä juttua varten ajettiin viisipaikkainen Double Cab, joka maksaa järjettömät 84 000 euroa.

Siitä pelkkää autoveroa on 31 000 euroa, joka riittiäisi uuteen Corolla -farmariin. Takapenkeille täytyy siis olla todellinen tarve, jos haluaa ostaa juuri tämän korimallin.

Ohjaamo on työkoneeksi varsin mukava.

Hilux on silti kyvykäs kulkupeli. Toyotaa on koeteltu maastossa, maanrakennustöissä, aavikolla ja armeijakäytössä. Maailmalla sissijoukot ja jihadistit ovat tavanneet rakennella Toyotasta improvisoituja taisteluajoneuvoja eli teknikaaleja. Niissä on lavalla esimerkiksi konekivääri tai it-tykki.

Meillä ei panssaritorjunta-aseita Hiluxiin laiteta, mutta esimerkiksi kahdeksan tuuman kosketusnäyttö sisältyy nyt jo perusmalliinkin.

Double Cab- mallissa on maavaraa 31 senttiä.

Vanha ratsu on päivittynyt kevyesti, esimerkiksi sisätilat ovat aikaisempaa modernimmat.

Tärkein uutuus: Hiluxiin saa nyt myös Land Cruiserista tutun 2.8 -litraisen dieselkoneen. Nelisylinterinen voimanpesä tuottaa Hiluxissa 204 hevosvoimaa ja hyvän 500 newtonmetrin väännön. Manuaalivaihteisissa malleissa vääntö on rajoitettu 420 Nm:iin.

Hiluxin uudistuksesta on jo hetki, ja maahantuojan testimallikin on jo vuoden verran sisäänajettu. Aiemmissa lehtitesteissä tätä on ajettu kallioilla ja kivikoissa. Se on hyvä, sillä itse käyttämälleni maastotestimontulle johtava tie on koeajoviikolla niin umpilumessa, etten uskalla yrittää läpi edes Hiluxilla. Risteyksessä on auton korkuinen lumikasa.

Ratista löytyy muun muassa puheohjaus.

Maastomöyrinnän ja hyvän vetokyvyn mahdollistava perusrakenne on ennallaan. Auto on rakennettu vahvan tikapuurungon päälle, ja Hiluxissa on kytkettävä neliveto vääntöä moninkertaistavalla alennusvaihteella. Taka-akselilla on erikseen napista lukittava tasauspyörästö, joka siis pakottaa takapyörät pyörimään samaa tahtia. Lukon avulla on tarkoitus enemmänkin päästä irti tiukoista paikoista kuin hankkiutua niihin.

Keulailme on entistä tuimempi ja paras varustetaso on nyt leuhkasti nimeltään Invincible eli ”voittamaton”. Se tuo mieleen kuuluisan Top Gear -jakson, jossa juontajakolmikko yritti tuhota vanhan mallin Hiluxia erilaisin konstein. Hilux ajettiin muun muassa mereen, sytytettiin tuleen, sitä mäjäytettiin purkupallolla kylkeen ja lopulta auto asetettiin räjäytettävän kerrostalon katolle, josta Toyota tuli ryminällä alas.

Kaiken tämän jälkeenkin Hilux vielä käynnistyi ja pystyi nilkuttamaan lyhyen matkan studion lavalle.

Testimalli on sen verran mukavasti varusteltu, että tätä ei nyt kehtaa edes kolhaista. Penkit on verhoiltu nahalla, mikä tuntuu Hiluxissa liioittelulta, ja ohjaamo on täynnä erilaisia nykyaikaisia vipsta. Esimerkiksi kosketusnäyttö älypuhelinyhteyksineen kuuluu nyt jo perusmallin vakiovarusteluun.

Täysillä varusteilla Hiluxissa riittää vipuja ja vipstaakeja.

Tämä Toyotan muissakin malleissaan käyttämä näyttö- ja karttasysteemi on tosin sangen vanhentunut ja kankeakäyttöinen erityisesti navigoinnissa. Ilme muistuttaa vanhaa Garminin autonavia jostain vuodelta 2003. Hiluxin kaltaisessa autossa tämä ei välttämättä haittaa.

Mutta missä ratinlämmitys?

Hiluxiin noustaan kuin ratsaille, astinlautaa ja tarvittaessa ovenkarmin kauhukahvaa apuna käyttäen. Diesel hyrähtää napista käyntiin ja jo ensimetrit paljastavat, että ajettavuudeltaan Hilux on edelleen varsin rouvi peli. Aluksi se ei edes tunnu uudelta autolta, toki tässä yksilössä on jo 22 000 kilomeriä takana.

Takapenkkien hinnaksi tulee 10 000 euroa per istumapaikka.

Ratissa on klappia, jarrupoljinta saa painaa varsin syvälle, ja jousitus nypyttää satasen vauhdissa. Hiluxissa näitä voi ehkä perustella ominaisuuksina: keskeltä löysä ohjaus on maastossa hyvä, ettei ratti hakkaa käsille kovassa rytyytyksessä. Perä puolestaan hieman täristää tyhjällä kuormalla, sillä taka-akselin lehtijouset on rakennettu kannattelemaan jopa tuhannen kilon kuormaa lavalla. Tyhjänä ajettaessa lava-auton jousitus ei ole parhaimmillaan.

Hiluxissa on perinteiset viisarit ja pieni monitoiminäyttö.

Kevyellä perällä myös takarenkaat sutaisevat helposti liukkaalla parkkipaikalla. Ongelma ratkeaa ratin napista: nopean nelivedon voi kytkeä päälle vapaasti kesken ajon. Hidas neliveto eli alennusvaihde toimii vain pienissä nopeuksissa eikä sitä ole tarkoitus käyttää kuin tosipaikassa.

Ajoasennon saa pitkäkin kohtalaisen hyväksi. Parkkihalleissa täytyy olla tarkkana. 5,3 -metrinen Hilux on aika kookas mörkö, ja suuri on myös kääntösäde.

Lavalle voi lastata jopa tonnin painoisen kuorman.

Mutta harvapa Suomessa näitä päivittäisiin kauppareissuihin hankkii. Avolava ei ole kovin kätevä tavallisten tavaroiden kuljettamiseen. Testiviikolla tuttu ravintoloitsija kysyi, josko ehtisin tehdä tukkureissun, mutta Hiluxilla jäi lähtemättä. Lastaa nyt perunasäkkejä, leipää ja vihanneksia avonaiselle lavalle lumisateessa. Tietysti Hiluxiin saa eri tarpeita varten lavapeitteen ja myös kovakatteen.

Lantikan diesel on väkevä, mutta kaasua pitää oppia hallitsemaan tarkasti sopivan väännön annostelemiseksi epätasaisella pinnalla. Lientä menee. Automaattivaihteilla Toyota kuluttaa 9-10 litraa dieseliä sadalla. Saatavilla on myös vanha tuttu 2.4 litran diesel, joka tosin ei ole merkittävästi pieniruokaisempi.

Hilux on edelleen romuluinen ja rehti työkone, nyt päivityksen myötä hieman aiempaa modernimpi. Ohjaamoilme on vähän elähtänyt, mutta eipä sillä työmaakäytössä ole merkitystä. Huippuvarusteltu testiyksilö puolestaan jäänee kauppaan älyttömän hintansa puolesta.

Hiluxin ykköskilpailija on Ford Ranger, joka on ainoa meillä myytävä amerikkalaistaustainen avolava-auto. Muita vaihtoehtoja uutena ovat esimerkiksi VW Amarok, Isuzu D-Max ja Mitsubishi L200.

Viisipaikkaisina kaikista niistä saa pulittaa mojovan summan. Kaksipaikkaisena halvin uusi Hilux 2.4 litran dieselillä, manuaalivaihteilla ja askeettisella Life-varustelulla maksaa 38 000 euroa.