Ladattava Lexus NX 450h on tehokas ja taloudellinen.

Lexus on tavallaan Toyota RAV4:n luksusversio. Ammottava keulasäleikkö on omintakeinen.

Suomalaiset tykkäävät Toyotasta, mutta niin sanotut premium-autot ostetaan mieluummin muualta kuin Aasiasta. Näin voisi päätellä siitä, että Toyotan hienostomerkki Lexuksen kysyntä on meillä pysytellyt vaatimattomana. Luksus-Lexuksia myydään joitakin satoja vuodessa, alle kymmenesosa vaikkapa Audin menekistä.

Muiden aasialaisvalmistajien premium-autoja, kuten Nissanin Infinitiä tai Hyundain Genesistä, ei meille edes tarjota.

Emomerkkinsä Toyotan lailla Lexus on ollut pitkään tunnettu hybridiautoista. Niiden kehittämisessä japanilaisjätti on ollut edelläkävijä. Toyotan hybriditekniikka on jo neljännessä sukupolvessaan, kun moni muu valmistaja vasta aloittelee.

Nyt katselmuksessa oleva keskikokoinen katumaasturi NX on Lexuksen suosituin malli Euroopassa. Se on periaatteessa Toyota RAV4:n luksusversio. Tekniikka ja perusrakenne ovat samat kuin Toyotassa, mutta Lexuksessa on hienostuneempi tunnelma.

Kun Toyota RAV4:n saa lataushybridinä varustetasosta riippuen 50 000 – 60 000 eurolla, on NX 450h:n hintahaarukka 66 000 – 76 000 euroa ennen lisävarusteita.

Kahvan sijasta Lexuksessa on avauskytkin.

Lähtökohta on erinomainen. Toyota RAV4 on lataushybridinä monipuolinen kuin ihmemies MacGyverin linkkuveitsi. RAV4 on tehokas, tilava, taloudellinen ja nelivetoinen ja kulkee jopa 80 kilometriä pelkällä sähköllä. Se on ehkä paras töpseliauto hintaluokassaan.

Lexus NX 450h:n pitäisi siis pystyä kaikkeen tähän, mutta vielä hieman tyylikkäämmin. Katsotaanpa.

Parkkipaikalla pyöreämuotoista Lexusta ei välttämättä tunnista kantikkaan RAVin serkuksi. Ulkomitat ovat kuitenkin melkein sentilleen samat. Keulaa hallitsee Lexuksen nykytyyliä edustava valtava säleikkö, josta tulevat mieleen valaan hetulat tai jonkinlainen jättikokoinen partatrimmeri. Auto näyttää siltä kuin se olisi valmis ahmimaan pienemmät sintit leukoihinsa.

Istuinmukavuudessa ei ole moitittavaa.

Ohjaamoon astuessa näkee, mistä hintalappu muodostuu. Pehmeästi topattu ruskea nahkasisusta pitää sisällään melkoisen määrän mukavuuselektroniikkaa. Lisärahasta saa 14 kaiuttimen Mark Levinsonin stereojärjestelmän. Kelpaa kuunnella jazzia Helsingin iltaruskossa ajellessa. Ohjaamo eristää ulkoa kantautuvat urbaanin elämän äänet.

Ylellisyyshinnoiteltuihin tuotteisiin tarvitaan aina mausteeksi taustatarina. Lexuksen brändikuvasto korostaa japanilaista käsityöperinnettä jatkavia takumi-insinöörejä, jotka väsymättömästi tehtaalla tarkistavat jokaisen yksityiskohdan ja nahkatikkauksen. Käytännössä auto on hienommalla sisustalla varustettu Toyota, mutta ei mukavuudessa ja viimeistelyssä moitittavaa ole.

Lämpötilan säätöön on jätetty fyysinen rulla.

Erikoinen yksityiskohta on, että ovissa ei sisäpuolella ole kahvoja lainkaan, vaan elektroninen avauspainike. Auto vahtii ympäröivää liikennettä ja estää kuskia avaamasta vahingossa ovea, jos takaa on tulossa esimerkiksi pyöräilijä.

Toinen erikoisuus löytyy ratista. Mittariston näkymiä säädetään yllättäen tuulilasin heijastusnäytön kautta, eli ratin peukalolevyjä painellessa valikkonäkymät ilmestyvätkin ensin tuulilasiin, josta ne voi poimia mittaristoon. Omintakeinen ratkaisu tuntuu sekavalta ja vaatii huomiota, kunnes siihen jotenkin tottuu.

Vaihteenvalitsimen kaavio on kierrätetty Toyota Priuksesta: eteenpäin liikutaan siirtämällä nahkapäällystettyä töpökkää vasemmalle ja alas, ja pakki kytkeytyy vasemmalle ja ylös.

Ohjaamo on suunniteltu kuskin tarpeisiin.

Maahantuojan pihassa akku on täynnä, joten kokeillaan heti kättelyssä, miten pitkälle virtaa riittää. Sähköajotilan kytkemällä Lexus lipuu äänettömästi 69 kilometriä ympäri pääkaupunkiseutua ennen kuin bensakone keulilla hyrähtää hiljaa käyntiin. Se on nollakeleissä hyvä suoritus, ja lämpimässä säässä fiksusti ajelemalla voi varmasti päästä pidemmällekin. Arkiajoissa NX 450h toimii käytännössä sähköautona, jos sen lataa aina kotona täyteen.

Latausta hidastaa tosin se, että auton laturi osaa käyttää verkkosähköstä vain yhtä vaihetta. Täyden 6,6 kilowatin latausteho vaatii siis peräti 32 ampeerin sulaketta. Täytettävääkin on, sillä akun kapasiteetti puskureineen on 18,1 kilowattituntia. Silti tavallisesta 10A-sulakkeestakin auto täyttyy yön aikana.

Jalkatilaa riittää.

Lexuksen, ja siis myös Toyotan, hybridijärjestelmä on loistava insinöörityön taidonnäyte. Keulalla on 2,5-litrainen bensiinimoottori, jonka yhteydessä on kaksi sähkömoottori-generaattoria. Tässä lataushybridissä on lisäksi takana kolmas sähkömoottori, joka mahdollistaa nelivedon. Monimutkaisesti selitettävä systeemi toimii kuin ajatus. Vaihteistoa ei perinteisessä mielessä ole, vaan järjestelmä on portaaton.

Tehoa on 227 kilowattia eli 305 hevosvoimaa, ja NX kiihtyy nollasta sataan noin kuudessa sekunnissa. Kaasua painamalla auto suorastaan rynnii eteenpäin – keula nousee ja moottori elämöi. Aavistuksen karkeaääninen kone tekee pienen särön Lexuksen sivistyneeseen charmiin, mutta maisemat vaihtuvat nopeasti.

Mittariston näkymä muistuttaa, että auto on sielultaan Toyota.

Varsinainen insinööritemppu on se, että hyvästä suorituskyvystä huolimatta auto on taloudellinen tyhjälläkin akulla ajellessa. Lexus vei nyt vain kuusi litraa sadalla ilman latausta. Vastaavaan en ole päässyt millään muulla saman kokoluokan hybridillä.

NX on melko tilava auto, kuten sisarensa RAV4. Toyotalla olen kerran onnistunut kuljettamaan kaksimetrisen ja raskasrakenteisen futon-vuodesohvan. Lexukseen en nyt ahtanut huonekaluja, mutta oleskelu- ja kuljetustilaa tässäkin riittää.

Kontti vetää 545 litraa. Latausjohdoille on piilopaikka pohjan alla.

Yleisesti ajotuntumassa ei ole moitittavaa. Alusta suodattaa tien epätasaisuudet kiitettävästi, ja ohjaus on sopivan painokas, jos ei kuitenkaan äärimmäisen tunnokas. ”Autopilotti” eli aktiivinen kaistaohjausjärjestelmä ohjaa autoa liikennevirrassa nätisti, ja avustimen saa kätevästi napista päälle ja pois.

Testimallissa oli isompi 14 tuuman kosketusnäyttö. Se hallitsee ohjaamonäkymää ja on mukavasti käännetty kuskia kohti. Fyysisiä kytkimiä on karsittu ohjaamosta ja toimintoja siirretty näytölle, mutta käyttö on sujuvaa. Lexuksessa ei myöskään tarvitse sietää Toyotan aataminaikaista karttajärjestelmää.

Kilpailijoita ovat esimerkiksi Bemarin X3, Mersun GLC ja Volvo XC60. Lexus on näistä ainakin taloudellisin. Toyotan hybriditekniikka on myös osoittanut luotettavaksi. Ajoakulle myönnetään 10 vuoden tai 350 000 kilometrin takuu, kunhan auton huollattaa merkkiliikkeessä.

Kansanomaisempaan sisareensa RAV4:ään verrattuna yli kymppitonnin lisähintaa auton Lexus-versiosta on silti ehkä vaikea perustella ainakaan järjellä.