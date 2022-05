F-Pacen lataushybridiominaisuudet eivät yllä kilpailijoiden tasolle.

Jaguar, Coventry, 1935. Pieni teksti ison katumaasturin keskikonsolissa muistuttaa brittimerkin pitkästä historiasta.

Siinä kääntyy pian todella mullistava uusi lehti. Emoyhtiö Jaguar Land Rover on ilmoittanut, että vuoden 2025 jälkeen Jaguar-merkin alla myydään pelkkiä täyssähköautoja. Kenties siitä on kaavailtu jonkinlaista brittikilpailijaa Teslalle.

Kauniisti kehräävät V8-moottorit saavat siis lähteä kissapedon keulilta. Tilalle tulee sähkömoottorien vaimea ujellus.

Muutosta odotellessaan Jaguar päivittää vielä nykyistä mallistoaan. Tämä vuonna 2015 esitelty F-Pace oli merkin ensimmäinen katumaasturi, joka sai viime vuonna pientä ehostusta sisätiloihin ja uuden lataushybridivoimalinjan.

P400-nimellä kulkeva voimalinja on tuttu myös Land Rovereista ja Range Rovereista. Konepellin alla on kaksilitrainen, kahdella ahtimella varustettu nelisylinterinen bensaturbo, ja sen kaverina voimaa tuottaa myös 105 kilowatin sähkömoottori.

Valikoiden selaaminen muovilevyn ja rullan yhdistelmällä ei ole kaikkein sulavinta.

Mallinumero kertoo tehon: Jaguarissa on väkevät 400 hevosvoimaa silloin, kun ajoakussa on virtaa ja kumpikin moottori vie autoa yhteistuumin. Sen todella tuntee.

Suorituskyvyllä on hintansa. Kun auto painaa 2 200 kiloa ja sähköajon kantama jää niukaksi, on aika selvää, että bensankulutus ja todelliset päästöt ovat jotain muuta kuin wltp-testissä mitatut 49–55 grammaa hiilidioksidia kilometrillä, vaikka virallisten tulosten perusteella Jaguar pitäisi luokitella jonkinlaiseksi ekoautoksi.

F-Pace on erinomaisen mukava ajettava, mutta taloudellisuus ja akkujen autosta vaatima tila jättävät paljon toivomisen varaa.

Penkit säätyvät moneen suuntaan ja tukevat hyvin.

Testiautomme hintalapussa lukee 91 000 euroa ja sisällä tuntuma on sellainen kuin tällä rahalla sopii odottaakin. Ruskea nahkasisusta on miellyttävä, eikä ohjaamosta löydy kovia muoveja. Kojelaudassa metalli ja nahka istuvat arvokkaasti yhteen.

Päivityksen myötä Jaguar on saanut uuden multimediajärjestelmän, ja edellismallista tuttu vaihderulla on korvattu perinteisemmällä valitsimella.

Rullista pitävälle löytyy kyllä yhä pyöriteltävää. Ajotilan valitsin pyörähtää keskikonsolista painamalla esille, ja ilmastoinnin säätimet ovat persoonallisen monikäyttöiset. Ilmastoinnin rullaa sisään painamalla pääsee säätämään penkinlämmitystä, ja rullaa ulos vetämällä säädetään puhalluksen voimakkuutta. Perusasennossaan pyörylä säätää lämpötilaa.

Nahkapäällysteinen vaihteenvalitsin on kevytliikkeinen.

Ratin muovilevyt eivät saa minusta ystävää. Mittariston valikoiden selaaminen tuntuu Jaguarissa kankeammalta kuin kilpailijoissa.

Mutta se on pikkuasia. Ajotuntumaltaan iso kissa on upean pehmeä. Mukautuva iskunvaimennus kuuluu lataushybridiin vakiona. Jagge on massiivisen väkevä, mutta silti elegantti ajettava. F-Pace on niitä autoja, joiden ratissa vauhti ei tunnu missään, kun kuski on niin eristetty ulkomaailmasta. Nopeus meinaa huomaamatta karata yli rajoituksen.

Ruskealla nahalla ja metallilla viimeistelty ohjaamo on laadukas.

Jaguar huokuu sivistynyttä voimaa. ZF:n valmistaman kahdeksanportaisen automaatin vaihtoja ei juuri huomaa.

F-Pace on ulkomitoiltaan melkoinen järkäle. Saan auton juuri ja juuri mahdutettua eräästä helsinkiläisestä porttikongista sisäpihan puolelle, kun naksautan kytkimestä peilit sisään.

Siihen nähden takatilat ovat pieni pettymys. Takana on kyllä jalkatilaa, mutta ei hulppeasti. Keskellä jalkatilaa syö kardaanitunnelin kumpu. Istuinosa on myös varsin korkealla, joten 183-senttisenä istun takapenkillä niin ylhäällä, että ikkunankarmissa oleva lukuvalo paistaa melkein suoraan silmään.

Ajotietokone kertoo keskikulutuksen viimeisen 4000 kilometrin ajalta: 8 litraa sadalla.

Mutta sittenpä vasta monttu loksahtaakin auki, kun avaan takakontin ensimmäistä kertaa. Ihanko oikeasti?

Tavaratilan alle sijoitettu ajoakku vie kontista käsittämättömän paljon tilaa ja tekee konttiin massiivisen kummun, jota pitkin pikkutavarat vierivät alas.

Kuljetan testiautoilla paljon erilaista tavaraa ja valehtelematta olen saanut pieneen Volkswagen Poloon enemmän laatikoita konttiin ja paljon helpommin kuin Jaguariin. Hattuhyllyn alle mahtuu hädin tuskin matkalaukku.

Takana on kohtalaisesti jalkatilaa, mutta penkissä istutaan verrattain korkealla.

Latausjohdoille ei myöskään ole säilytyspaikkaa, vaan ne joko pyörivät takakontissa tiellä tai sitten takapenkin jalkatilassa.

Lataushybridinä F-Pace on häkellyttävän epäkäytännöllinen katumaasturi, tilankäytöltään suorastaan turhake. Autoon mahtuu kyllä neljä ihmistä, mutta ei todellakaan neljän ihmisen tavaroita.

Kömpelösti konttiin pakattu ajoakku antaa siis käyttöön 13,6 kilowattituntia energiaa, ja sen turvin auto on saatu wltp-testeissä kulkemaan 53 kilometriä sähköllä. Todellisuus on lähempänä 40:tä kilometriä ainakin nyt toukokuun keleissä.

Keskinäytön alle on jätetty rullat ilmastoinnin säädöille.

Sähköllä kulkiessa voimaa on käytössä vain 143 hevosvoimaa, ja ripeämmät kiihdytysyritykset käynnistävät polttomoottorin sähkön avuksi. Sähköajo on silti kohtalaisen vaivatonta, eikä liikennevirrassa pysyminen tuota ongelmia.

Vaihtovirtalataus onnistuu parhaimmillaan 7 kilowatin teholla, mutta Jaguar osaa ottaa verkosta vain yhtä vaihetta, eli huipputehoon vaaditaan 32 ampeerin sulake.

Pikalataus löytyy myös. Se on tervetullut ominaisuus, joskaan Jaguarin latausnopeus ei edusta markkinoiden kärkeä. Nimellisesti 32 kilowatin huipputehoon yltävä DC-lataus onnistui nyt vain hetkellisesti 23 kilowatin teholla ja keskiteho jäi vaatimattomaan 17 kilowattiin. Sää ei vaikuttanut asiaan, sillä auto oli lämpimässä hallissa ja yksin omalla pikalaturillaan.

Tavaratila on onnettoman pieni, eikä latausjohdoille ole piilopaikkaa.

Näillä eväillä F-Pace latautuu tyhjästä 80 prosenttiin 37 minuutissa. Tällä latingilla ajaa 35 kilometriä. Pikalataus sataan prosenttiin ei ole mielekästä, sillä viimeisen 20 prosentin liruttelu akkuun kesti peräti 43 minuuttia ja tällä saatiin vaivaiset viisi kilometriä lisää ajomatkaa. Sadan prosentin pikalataukseen kului siis yhteensä tunti 20 minuuttia.

Kun esimerkiksi Volvo ja Mersu ovat tuoneet markkinoille jopa sadan kilometrin toimintamatkaan yltäviä ja nopeammin latautuvia töpseliautoja, näyttäytyy Jaguarin tekniikka ajastaan pahasti jälkeen jääneenä. Myös esimerkiksi Lexus NX 450h kulkee vaivatta noin 70 kilometriä sähköllä.

Jaguar ottaa vaihtovirtaa vain yhdellä vaiheella.

Tietysti on hyvä, että lyhyet matkat voi Jagellakin taittaa sähköllä. Sähkön loppuessa bensankulutus on sitten kylmäävää. Nyt lientä meni peräti 11 litraa sadalla pääkaupunkiseudun yhdistetyssä ajossa. Esimerkiksi yllä mainittu Lexus selvisi vastaavassa ajossa tyhjällä akulla kuudella litralla, ja siinäkin on yli 300 hevosvoimaa tehoa ja neliveto.

F-Pace on hieno ja ylellinen ajettava, mutta vähäpäästöinen se on vain paperilla, ja kontti on onneton. Harmi sanoa näin, mutta tätä lataushybridiä maailma tuskin jää enää vuoden 2025 jälkeen kaipaamaan.