S-Mersu on yhä edustusautojen mittapuu. Tältä näyttää päivitetty klassikko S 580 e, joka kertoo paljon hybridiautojen tulevaisuudesta.

S-sarja on ulkoa klassinen sedan ja sisältä huipputekninen auto. Se kuvattiin Ruusuhovin pihassa Rantasalmella.

Yksinkertaisesti maailman paras lataushybridi.

Näin luonnehtii saksalaiskonserni perinteisen S-sarjan ladattavaa versiota. Mainospuheet ovat kovia, mutta viimeaikaiset testitulokset antavat syytä odottaa paljon. C-sarjalaisella päästiin kesäkuussa HS:n koeajossa 115 kilometriä pelkällä sähköllä.

Nyt koeajossa on S 580 4Matic L – toisin sanoen pidennetty versio sedan-autosta, jota liikuttaa nelivetoinen hybridivoimalinja.

Tässä on auto, johon on aina laitettu valmistajan uusimmat tekniset ratkaisut ja kalleimmat sisustusmateriaalit. Luvassa on siis luksustason kyyti, jonka pitäisi vielä tarjota huomattavan pitkää sähköajoa.

Mutta millä ominaisuuksilla auto nousee tavallisuuden yläpuolelle?

Mittariston ja keskinäytön ilmettä sekä sisävalojen värimaailmaa voi vaihtaa kuskin mieltymysten mukaan. Kuvan näytöissä on valittuna klassinen ulkoasu.

S-mersua on valmistettu vuodesta 1951, jolloin sen edeltäjä tunnettiin mallinimellä 220. Tänä aikana siitä on tullut edustusauton mittapuu, jossa käytetyt ratkaisut siirtyvät myöhemmin myös edullisempiin autoihin.

Tosin nykyään jo keskihintaisiin autoihin on pakattu paljon matkantekoa helpottavaa tekniikkaa. Luksusauton on tarjottava jotain enemmän, onhan hintakin lisävarusteineen ja autoveroineen 185 000 euroa.

Lähdetään liikkeelle kehutuista sähköominaisuuksista. Isoon lataushybridiin tarvitaan tietysti järkälemäinen akku, joka tässä autossa on vielä hieman isompi kuin C-sarjassa. Energiasisältöä on bruttona 28,4 kilowattituntia, jolla pitäisi wltp-mittausten mukaan ajella 92 kilometriä etuvedolla ja 102 kilometriä takavedolla.

Massiiviseen keskikonsoliin on sijoitettu yksi monista turvatyynyistä. Verhoilu on nappanahkaa.

Tarjolla on 11 kilowatin peruslataus ja 60 kilowatin pikalataus. Nämä toki löytyvät pienillä eroilla C-sarjastakin, toisin kuin useimmista lataushybrideistä. Tässä Mersu onkin kilpailijoita edellä.

Toinen kilpailuvaltti on ”hybridin käyttöstrategia”, joka säätelee polttomoottorin ja sähkömoottorin käyttöä suhteessa lämpötilaan ja reitin pituuteen.

Monissa ladattavissa autoissa nelivetoisuus on toteutettu sijoittamalla sähkömoottori suoraan taka-akselille.

Ilmastointia ja useita auton ominaisuuksia säädetään 12,8 tuuman oled-näytöltä.

Mersussa sähkömoottori ja yhdeksänpykäläinen automaattivaihteisto ovat kuusisylinterisen rivimoottorin jatkeena. Yhteistehoa on jykevät 517 hevosvoimaa ja vääntöä parhaimmillaan 750 newtonmetriä.

Koko hybridimoottori on siis yhtenä pötkönä, ja voima välitetään jakovaihteiston kautta suoraan etu- ja taka-akseleille. Tuloksena on sähköistetty voimalinja, jonka tuntuma ja toiminta muistuttavat hyvällä tavalla perinteistä nelivetoa.

Lähdetään liikkeelle.

S-Mersu on pitkä auto, ja lang-malli on nimensä mukaisesti vielä vähän pidempi, lähes 5,3 metriä. Sellaista voi olla vaikea käännellä kaupungissa.

Ratin painikkeet toimivat sekä painamalla että hipaisemalla. Ominaisuus osoittautui käytännölliseksi – tosin joku saattaisi kaivata metallisia nappeja tämän hintaluokan autoon.

Mutta tässä autossa onkin nelipyöräohjaus. Takapyörät kääntyvät vastakkaiseen suuntaan etupyöriin verrattuna, ja valittavana on 4,5 tai 10 asteen kääntökulma taka-akselilla.

Seurauksena auton kääntösäde lyhenee noin 12 metristä 10:een. Se tekee auton pyörittelystä hämmästyttävän helppoa jopa kaupungissa.

Videolla näkyy, miltä nelipyöräohjaus näyttää käytännössä:

Varsinaisesti auto on rakennettu Saksan autobaanoille. Pelkällä sähköllä voi ajaa 140 kilometrin tuntivauhtiin asti, joten Suomessa pärjäisi periaatteessa kokonaan sähköllä.

Kesänopeusrajoitukset ovat tulleet sopivasti voimaan, joten annetaan ässän puhua. Kiihdyttäessä rivikuutonen jyrähtää avustamaan, ja selvästi yli kaksitonninen auto kiihtyy nollasta sataan 4,9 sekunnissa.

Dieselautoon verrattuna lataushybridin etuna on rekuperaatio eli sähkömoottorin mahdollistaman liike-energian talteenoton hyödyntäminen voimansiirrossa.

Istuimia kallistetaan autonpenkin muotoisella säätimellä.

Kuski voi valita kolmesta tasosta, joilla vauhti hidastuu, kun jalkaa nostaa kaasupolkimelta. Se mahdollistaa käytännössä yhdellä polkimella ajon monissa tilanteissa.

Sähköistymisen varjopuoliin taas kuuluvat yhä painavammat autot, jotka vaativat alleen leveämmät ja vannekooltaan suuremmat renkaat. Seurauksena on rengasmelun lisääntyminen, ja myös S-Mersun ohjaamoon kuuluu yllättävän paljon rengasääniä.

Ajoakku taas pitää saada mahtumaan johonkin. Tässä autossa kompromissi on tavaratilassa, joka on parisataa litraa pienempi kuin polttomoottorilla varustetussa S-Mersussa.

Mittariston saa halutessaan kolmiulotteiseksi.

Silti harva auto tarjoaa näin ylellisiä olosuhteita matkantekoon.

MBUX-multimediajärjestelmä toivottaa kuljettajan nimeltä tervetulleeksi ja säätää penkit, ilmastoinnin ja jopa kattoluukun aurinkosuojat toivottuun asentoon.

Ilmastointijärjestelmän kautta voi röyhytellä autoon vaihtuvia tuoksuja (valitsen hienovaraisen ”Bamboo Moodin”) tai puhdistaa ympäristön epäpuhtauksia ionisoimalla.

Takapenkkiläiset voivat ohjata mukavuustoimintoja tabletilla, jolle on oma pidike käsinojassa.

Parhaat paikat ovat oikeastaan takana, jonne oikeanpuoleiselle matkustajalle saa vielä lisävarusteena etupenkin alta työntyvän rahin. Jalkoja on mukava venytellä samalla kun lämmitettävä tyyny hohkaa niskan alla.

Entä sähköajo ja hybridijärjestelmän toiminta?

Aikataulusyistä koematkaksi valikoituu maltillinen 128 kilometriä Helsingistä Kotkaan ja takaisin. Lähtiessä auto antaa ilmoituksen, ettei koko matkaa päästä pelkällä sähköllä, jolloin hybriditila kytkeytyy päälle.

Ajan moottoritien tasaista 120 kilometrin tuntivauhtia.

Taakse sijoitettu ajoakku pienentää tavaratilaa, jonka koko on 350 litraa.

Perillä seuraa yllätys: auto on säästänyt viisi prosenttia akkua kaupunkiajoa varten. Tästä huolimatta koko matkalla kuluu bensiiniä vain pari litraa.

Paluun aloitan pelkällä sähköllä. Alkuun auto tarjoaa 95 kilometrin kantamaa, mutta 120 kilometrin nopeus ja neliveto lisäävät kulutusta.

Lopputulos: normaalilla moottoritieajolla auto kulkee 79 kilometriä pelkällä sähköajolla. Takavedolla ja hitaammalla vauhdilla sähköajoa olisi tullut varmasti kymmenisen kilometriä lisää.

60 kilowatin ccs-lataus on hyödyllinen lisävaruste.

Vaikka aivan C-sarjan ennätyksen tasolle ei päästä, saavutus on tämän kokoluokan autolle kiitettävä ja edustaa alan huippua.

Ylipäätään tuntuu siltä, ettei S-Mersuun ole lisätty mitään sellaista, mille ei olisi aidosti jossain vaiheessa käyttöä. Se näkyy myös ulkomuodossa, kuten valmistajakin toteaa: tämä on klassinen sedan, jossa mittasuhteet ovat täydelliset.

Teknisellä puolella auto on jälleen kerran suunnannäyttäjä. Kun moni lataushybridi vain imee akkunsa nopeasti tyhjäksi, pystyy Mersulla ajaessa optimoimaan polttomoottorin ja sähkön käyttösuhdetta.

Toki suuri ajoakku on pois auton kuljetuskapasiteetista, mutta vastineeksi saa noin 5 000 euroon jäävän autoveron.

Tässä autossa kevyelle verokohtelulle on kerrankin katetta, sillä pikalataus tekee S-Mersusta käytännössä sähköauton useimmissa tilanteissa.

Siksi valmistajan lupaus maailman parhaasta töpselihybridistä saattaa hyvinkin pitää paikkansa.