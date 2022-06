HS selvitti, mitä viikon tai kuukauden autonvuokra maksaa heinäkuussa. Viime vuosien tapaisia edullisia kuukausivuokria ei juuri enää tarjota.

Vuokra-auton hankkiminen kesäloman ajaksi näyttää tänä kesänä tulevan huomattavasti kalliimmaksi kuin parin edellisenä vuonna.

Ulkomaisten matkailijoiden vähäinen määrä aiheutti vuosina 2020-2021 tilanteen, jossa autovuokraamoilla oli varastossa paljon vapaita autoja tarjolla jopa kesän suosituimmilla lomaviikoille.

HS:n hintavertailun mukaan esimerkiksi Skoda Octavia -farmariauton sai kaksi vuotta sitten Sixt-autovuokraamolta kuukaudeksi 580 eurolla. Samassa vertailussa pienen Volkswagen Polon sai vielä edullisemmin, 469 eurolla.

Tänä kesänä auton vuokraaminen yhdeksi tai useammaksi kuukaudeksi on kaksi tai jopa kolme kertaa kalliimpaa kuin edellisinä vuosina.

Esimerkiksi Hertz tarjosi kesällä 2020 Nissan Qashqai -katumaasturia asiakkaille 595 euron kuukausihinnalla. Nyt vastaavan hintatason ja kuljetuskapasiteetin Toyota Corolla -farmariauton kuukausihinta on kesäkuukausille 1 395 euroa. Myös useimmilla muista autovuokraamoista vastaavankokoisten autojen hinnat ovat nousseet tuntuvasti edellisvuosiin verrattuna.

Europcarilla puolestaan Volkswagen Golf -farmarista pyydettiin kaksi vuotta sitten 740 euron kuukausihintaa, tänä kesänä taas saman kokoisesta Opel Astrasta automaattivaihteisena 1 260 euroa kuukaudessa.

Hertz on yksi autonvuokrausalan kansainvälisistä jäteistä, jonka asiakkaista monet ovat Suomeen saapuvia lomailijoita.

Tällä hetkellä yhtiöllä on Suomessa vuokrakäytössä noin neljä tuhatta ajoneuvoa. Niistä noin 15 prosenttia on yhden tai useamman kuukauden minileasing-käytössä, kertoo toimitusjohtaja Hannu Mikkonen.

Muuttuneiden hintojen taustalla on useita tekijöitä, kuten uusien autojen tuotantovaikeuksia ja matkailun määrän kasvua koronarajoitusten helpotettua.

”Vuokra-autoteollisuudella on vähemmän autoja käytettävissä kuin mille olisi tarvetta, eli autopula tuntuu myös meidän liiketoiminnassamme. Samaan aikaan kysyntä on lisääntynyt, kun ihmiset pääsevät kunnolla liikkumaan ensimmäistä kertaa moneen vuoteen”, Mikkonen sanoo.

Hänen mukaansa paria viime kesää korkeammat hinnat eivät ole karkottaneet kuukausiautojen vuokraajia, vaan kysyntää on edelleen. Suosituimpia malleja ovat pienet ja keskikokoiset farmariautot. Niistä iso osa vuokrataan edelleen bensiinikäyttöisinä, joskin ladattavien hybridien kysyntä on myös kasvanut.

Enterprisen vuokraustoiminnasta Suomessa vastaavasta Länsiautosta kerrotaan, että vuokra-autoliiketoiminnassa käytetään tyypillisesti dynaamista eli kysynnän mukaan vaihtuvaa hinnoittelua.

Kaksi vuotta sitten tilanne oli poikkeuksellinen, sillä investoinnit kesän kalustoon oli jo tehty koronapandemian alkaessa, kertoo Länsiauton toimitusjohtaja Tommi Köninki. Minileasing-vuokraus tarjosi tuolloin hyvän kanavan löytää autoille käyttöä, ja kuluttaja saattoi löytää todella edullisia tarjouksia.

Nyt autoalan sirupula näkyy siten, etteivät vuokraamot ole saaneet läheskään kaikkia tilaamiaan autoja, jolloin kysynnän ja tarjonnan suhde on kääntynyt toisin päin.

”Nämä ilmiöt yhdessä tekevät sen, että vuokraaminen on kalliimpaa kuin edellisinä kesinä. Toisaalta kyseessä on kuukauden sopimus, joka sisältää vakuutukset, huollot ja ylläpidon, joten loma-ajan tarpeeseen kuukausivuokra voi silti tulla edullisemmaksi kuin auton hankkiminen”, Köninki sanoo.

Hän korostaa, että jyrkimmät hintapiikit osuvat heinä- ja elokuulle, ja esimerkiksi syyssesongilla kuukausihinnat ovat alempia. Samoin pidempää vuokrakautta etsivällä on Köningin mukaan neuvotteluvaraa auton kuukausihinnassa.

Koko kesäksi autoa vuokraavalle yksi vaihtoehto on Toyotan oma vuokrauspalvelu Kinto Flex. Tosin kyse ei ole perinteisestä autonvuokrauksesta vaan ”liikkuvuuspalvelusta”, sanoo toimitusjohtaja Heikki Freund Toyota Auto Finlandista.

”Lähtökohtana on kuukausimaksullinen palvelu, joka on rakennettu Toyotan jälleenmyyjien kanssa hyödyntäen koko mallistoa. Hinnoittelu on tehty ensisijaisesti asiakkaille, jotka tarvitsevat liikkuvuutta useammaksi kuukaudeksi.”

Kinton autoja ei voi varata tietylle ajankohdalle, vaan autot vuokrataan uudelleen aina sitä mukaan, kun niitä palautuu edellisiltä käyttäjiltä. Palvelun etuna on suoratoistopalveluista tuttu tilausmalli, jossa auto maksetaan aina kuukausi kerrallaan.

Varsinaista takarajaa ei palautukselle ole. Lisäksi kuluttaja näkee kunkin automallin lopullisen hinnan suoraan palvelun verkkosivuilta, ja tilauksen voi tehdä auton ollessa vapaana saman tien.

Myös Kinton (aikaisemmin Toyota Kuukausitilaus) hinnat ovat nousseet hieman. Kun viime kesänä Toyota Yaris Hybridin sai 430 euron kuukausihinnalla, on saman auton kuukausihinta nyt 549 euroa. Muissakin automalleissa hinnat ovat nousseet kevään aikana.

”Hinnoittelu määräytyy yksinkertaisesti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Jos vertaillaan hintoja nyt ja vuosi sitten palvelun käynnistysvaiheessa, niin onhan liikkumisen hintaan tullut ylipäätään muutoksia”, Freund sanoo.

Yhtiöllä on myös Toyota Rent -palvelu, mutta Freundin mukaan sen ensisijainen tarkoitus on toimia asiakkaiden satunnaisen autotarpeen täyttäjänä esimerkiksi oman auton huollon aikana.

Länsiauton Herttoniemen toimipisteestä vuokrataan etenkin pieniä farmariautoja ja katumaastureita.

Viikon autovuokrien hinnoissa on ylipäätään tapahtunut vähemmän nousua edellisvuosiin verrattuna. Autovuokraamoiden mukaan viikon tai parin autovuokrat tehdään tyypillisesti lentokentällä, eikä Suomen hintataso poikkea niin merkittävästi muusta Euroopasta, että lomailijat jättäisivät autot vuokraamatta.

Tämän kesän suppeassa vertailussa edullisinta viikkovuokrahintaa tarjosi Toyotan ohella Finn-Rent-autovuokraamo, jolta saa heinäkuussa automaattivaihteisen Volkswagen Golf -farmarin viikoksi 435 eurolla.

Hintatietoiselle autonvuokraajalle on tarjolla myös lukuisia muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi lyhytaikaisiin vuokriin erikoistuneesta 24Rent-palvelusta saa autoja vaihteleville ajanjaksoille aina useisiin kuukausiin asti.

HS:n kokeillessa hintoja oli Toyota Corolla Hybrid -farmari tarjolla Helsingissä 373 eurolla viikoksi. PIeniä Renault Zoe -sähköautoja vuokraava Greenmobility taas tarjoaa sovelluksensa käyttäjille viikon pakettia 350 eurolla, johon sisältyy tuhannen kilometrin kiintiö.

Edullisia autoja on siis myös tänä kesänä tarjolla, mutta edellisten vuosien kaltaisia huipputarjouksia ei enää juurikaan tule. Vuokraamoyhtiöiden mukaan kesän suosituimmille lomaviikoille on jo nyt tehty enemmän varauksia kuin koronapandemiaa edeltävinä kesinä.