Polttoaineiden kovat hinnat ovat nopeuttaneet monen autoilijan siirtymistä ladattaviin ajoneuvoihin.

Valmistajista Mazda on yksi myöhään heränneistä: valikoimassa on ollut yksi kevythybridi ja yksi sähköauto. Ensimmäinen lataushybridi CX-60 on tulossa Suomeen vasta syksyllä, ja sille ennakkokysyntää on ollut maahantuojan mukaan enemmän kuin millekään muulle aikaisemmalle mallille.

Se on nykyisillä polttoaineen hinnoilla ymmärrettävää, mutta ihan vielä ei perinteistä bensiiniautoa kannata laskea pelistä pois. Jos joku miettii, mihin käyttöön polttomoottoriauton uskaltaa vielä hankkia, tarjoaa Mazda CX-5 tähän pätevän vastauksen.

Ladattavien autojen suorituskyky riittää jo nyt monelle autoilijalle useimpiin tilanteisiin, mutta tietynlaisessa käytössä polttomoottori toimii vielä toistaiseksi paremmin.

Yksi näistä tilanteista on peräkärryn vetäminen. Jos perään pitää saada jotain painavaa, kuten pieni hevoskärry tai vähän isompi moottorivene trailerilla, alkaa monessa ladattavassa autossa tulla paino- ja hintaraja vastaan.

Viihde- ja navigointiominaisuuksia ohjataan keskikonsolissa olevalla pyörövalitsimella.

Esimerkiksi yli 2 000 kilon jarrullista peräkärryä vetäviä sähköautoja on Suomen markkinoilla vain muutamia, kuten Tesla Model X ja BMW iX. Lataushybrideissä tilanne on jo hieman parempi: Volvon XC60 -hybrideillä saa vetää raskaampaakin kuormaa, mutta hinta lähtee 67 000 eurosta.

Oikeastaan keskihintaista ladattavaa autoa isolle peräkärrylle on vaikea löytää. Joten katsotaan bensiiniautoja.

Pätevä vaihtoehto CX-5:lle on esimerkiksi Toyota RAV4, mikäli 1 500 kilogramman vetokyky riittää. Hondan CR-V -malleilla taas suurin perävaunu massa on jarruilla tai ilman on tavalliset 750 kilogrammaa, mikäli autoon haluaa hybridivoimalinjan.

Etupenkkien mittasuhteet ovat pitkälle kuskille sopivat. Penkeissä kaipaisi vielä monipuolisempia säätöjä.

Polttomoottoriversiolla puolestaan vetää 2 000 kilon kuormaa.

Mazdan CX-5:n automaattivaihteisten hinnat alkavat 40 000 eurosta. Jo hinnaston edullisimmalla etuvetoisella automaatilla saa ottaa peräkoukkuun vaaditun 2 000 kilon kärryn.

Eikä se ole suinkaan auton ainoa hyvä ominaisuus.

Sisätiloissa Mazdassa on jotain lähes hellyttävän vanhanaikaista: useimmista kilpailijoista poiketen autossa ei ole kosketusnäyttöä.

Ikkunoiden ja peilien säätönapit edustavat perinteistä tyyliä.

Tosin perinteisiin nappeihin tottunut voi pitää tätä hyvänä asiana. Näytön toimintoja, kuten navigointia ja viihdeominaisuuksia, ohjataan keskikonsolissa olevalla pyörövalitsimilla, joka on samanlainen kuin monissa BMW:n autoissa.

Kokonaisuutena ohjaamosta huokuu laadukkuus. Toki on huomioitava, että koeajossa on 2,5-litraisella bensiinimoottorilla varustettu nelivetoinen Signature-malli, joka on viidestä varustetasosta kallein. Siihen kuuluu esimerkiksi laadukas nappanahkaverhoilu.

Vähemmälläkin pärjää varmasti, ja jotenkin Mazdassa on perusasetuksiltaan sellainen tunnelma, että ohjaamossa kaikki on juuri oikealla paikallaan.

Ohjaamon pelkistetty tyyli on onnistunut. Vakionopeudensäädin ja muut ajoavustimet ovat kätevästi ratin keskiosassa.

Yleensä vähintään yksi tai kaksi toimintoa on vähän väärässä paikassa, mutta CX-5:ssä näin ei ole. Miellyttävän ajotunnelman viimeistelee kolmeen parhaaseen varustetasoon kuuluva HUD eli tuulilasin heijastusnäyttö, josta on ajaessa enemmän hyötyä kuin häiriötä.

Tämä Mazda ei varsinaisesti ole uusi malli, vaan kyseessä on paranneltu versio autosta, joka on ollut markkinoilla jo vuodesta 2017. Uutena ominaisuutena autoon on lisätty paranneltu ruuhka-avustin, joka mukauttaa auton kulkua liikenteen seassa.

Ominaisuus toimii riittävän hyvin, vaikka Mazdan kaistavahti ei ole aivan yhtä sulava kuin esimerkiksi toisen japanilaisyhtiön eli Toyotan autoissa. Kaistalla pysytään, mutta käsiä ei kannata liian pitkäksi aikaa nostaa ratista.

Takapenkillä on kokoluokan autoihin verrattuna hyvät oltavat.

Vaikka Mazda ei ole kirinyt autojen teknisessä uudistamisessa ihan markkinoiden kärkeen, on yhtiössä selvästi ymmärrystä toimivasta automuotoilusta. CX-5 on keskimittainen (4 575 mm) mutta katumaasturiksi melko korkea auto (1 660 mm), mikä näkyy sitten hyvällä tavalla auton sisämitoissa.

” Kaupungissa kulutus nousee yli kymmen litran rajan satasella.

Paljon tavaraa kuljettava aktiivi-ihminen luultavasti arvostaa auton muotoiluvalintoja, joihin kuuluu ilman kynnystä avautuva takaluukku. Koeajon aikana totesin, että L-kokoinen maantiepyörä mahtuu penkit kaadettuna varsin mukavasti sisään ilman etupyörän irrottamista.

Muutenkin perusasetuksilla 541-litrainen peräkontti on juuri niitä hyötyjä, joita polttomoottoriautossa voidaan saavuttaa, kun takana ei ole ajoakkua viemässä tilaa.

Kuoppaisempia olosuhteita varten autossa on 19,2 senttimetrin maavara, joka koeauton 19-tuumaisilla vanteilla nousee vielä 20 senttimetriin. Se riittää useimpiin tilanteisiin varsin hyvin.

Mittaristo on hyvin perinteinen mutta korostaa auton eleetöntä olemusta.

Lisäksi kuljettaja voi valita erityisen maastoajotilan, jolloin auto säätelee etu- ja takapyörien toimintaa havaitsemalla pidon riittävyyttä. Omassa koekäytössä en tätä ominaisuutta juuri tarvinnut, vaan kuusivaihteinen automaattivaihteisto toimi myös hitaammissa ja karummissa maastoissa.

Kyllä tällä uskaltaisi nelivedon ansiosta esimerkiksi laskea veneen veteen vähän huonommaltakin luiskalta.

Mutkaisilla metsäteillä CX-5 on riittävän hyvä ajettava. Pientä miinusta tulee korkean kopin vaikutuksesta, joka tuntuu etenkin mutkissa. Myös ohjauksessa saisi olla enemmän tunnokkuutta, mutta painopiste taitaa olla tällaisessa autossa enemmän mukavuudessa kuin urheilullisuudessa.

Ajotiloista löytyy myös Sport-asetus, joka on hyödyllinen lähinnä kiihdytystilanteissa.

Kynnyksetön takakontti helpottaa isojen tavaroiden lastaamista.

CX-5:sta ajaessa tulee välillä pohtineeksi, että mitkä niitä polttomoottorin huonoja puolia nyt olivatkaan.

Maantiellä ja moottoritiellä ajaessa kulutus vakiintuu tasolle kahdeksan litraa satasella. Se on toki paljon, mutta merkittävästi alempiin lukemiin ei päästä useimmilla lataushybrideilläkään, kun kulutus kuitenkin nousee huomattavasti sen tavanomaisen 50 kilometrin sähköajon jälkeen.

Oikeastaan hybriditekniikan suurin hyöty tulee esiin lyhyillä matkoilla ja liikkeellelähdöissä kaupungissa. Eipä tällaista autoa kannata miksikään perheen kauppakassiksi ostaa, sillä kaupungissa kulutus nousee yli kymmenen litran rajan satasella.

Sen sijaan auto pärjää niissä olosuhteissa, joissa moni suomalainen liikkuu: vähän huonommilla teillä, mökkimatkalla ja vaikka juuri venettä vetäessä.

Premium-tunnelmaa kaipaavalle Mazda tarjoaa hyvän vaihtoehdon kalliimmille saksalaismerkeille. Siksi CX-5 onkin yleinen näky Suomen liikenteessä.