Saksalaiskonsernin konseptiautolla ajettiin Saksasta Englantiin yhteensä 1 202 kilometrin matka yhdellä latauksella. Taustalla on auton poikkeuksellisen hyvä energiatehokkuus ja aerodynaaminen muotoilu.

Perinteinen autonvalmistaja Mercedes-Benz näyttää lähteneen tosissaan kilpailemaan paikasta pisimmälle yhdellä latauksella etenevien sähköautojen valmistajana.

Saksalaiskonserni kertoi alkuvuodesta rakentaneensa täyssähköisen Vision EQXX -konseptiauton, jolle luvattiin alan keskivertoautoihin nähden huomattavan pieni kulutus sekä yli tuhannen kilometrin ajomatka yhdellä latauksella.

Valmistaja myös ilmoitti saavuttaneensa suunnitellun sähköisen ajomatkan ympäri Eurooppaa tehdyllä koeajolla, joka kulki esimerkiksi Sveitsin, Italian ja Ranskan teillä.

Nyt Mercedes-Benz on tehnyt uuden testiajon, jolla se kertoo lyöneensä edellisen ennätyksen kirkkaasti. Lähtöpiste oli Saksan Stuttgartissa, jossa sijaitsee konsernin pääkonttori.

Sieltä Vision EQXX:llä suunnattiin kohti Ranskan Calais’ta ja Englannin kanaalin alittavaa tunnelia. Matkaa tehtiin pienen energiankulutuksen saavuttamiseksi keskimäärin 83 kilometrin tuntivauhdilla.

Perillä Britannian Silverstonen -moottoriradalla auto ajoi vielä 11 ratakierrosta 140 kilometrin huippunopeudella. Akun varauksen huvettua matkamittarissa oli valmistajan mukaan huimat 1 202 kilometriä.

Mercedes-Benzin Vision EQXX -konseptiautossa on huomattavan pitkä perä. Auton ilmanvastuskerroin on 0,17.

Vision EQXX on valmistettu testikäyttöön, mutta se on tyyppihyväksytty yleisillä teillä ajamiseen. Mercedes-Benz on pyrkinyt autoa suunnitellessaan äärimmäiseen energiatehokkuuteen sekä mahdollisimman pieneen ilmanvastukseen.

Muotoilussa on otettu mallia esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon ja ratapyöräilijöiden kypärien linjoista. Matkalla Saksasta Englantiin auto kuluttukin sähköä maltilliset 8,3 kilowattituntia sadalla kilometrillä, mikä on reilusti alle puolet esimerkiksi keskikokoisen sähkökatumaasturin kulutuksesta.

Energiatehokkuuteen on päästy hyödyntämällä F1-autoista tuttua teknologiaa sekä pienentämällä ajoakkua, joka on noin 30 prosenttia pienempi kuin valmistajan isoimpiin kuuluvassa EQS-sähköautossa.

Auton tyhjäpaino on 1 755 kilogrammaa, mikä on vähemmän kuin useimmissa markkinoilla olevissa sähköautoissa, mutta silti 300 kilogrammaa enemmän kuin valmistajan CLA-lataushybridissä.

Vision EQXX:n mittasuhteet ja muotoilu saattavatkin hyvin kertoa siitä, miltä sähköautot näyttävät muutaman vuoden päästä ja kuinka pitkälle niille pystyy yhdellä latauksella ajamaan.